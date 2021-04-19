Haftalık Burç Yorumları: 19-25 Nisan Haftalık Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi:



● 19 Nisan Merkür Boğa Burcunda

● 20 Nisan Güneş Merkür Kavuşumu

● 23 Nisan Mars Yengeç Burcunda

KOÇ BURCU:

Haftaya Güneş ve Merkür’ün burcunuzdan ayrılıp Boğa burcuna geçişi ile başlıyorsunuz. Maddi kazançlarınızın arttığı bir dönemdesiniz. Finansal kaynaklarınız ve size kazanç sağlayacak iş fırsatları, var olan planlarınızın emin adımlarla hayatınıza dahil olabilir. Bu durum ilk etapta sizi alıştığınız düzenin dışına çıkaracağı için birtakım şüpheleri de uyandırabilir.

BOĞA BURCU:

Sizin zamanınız başladı. Parladığınız ve hayatınızda yolunda gitmeyen her şeyi yoluna koymaya başladığınız bu dönemde, kişiliğinizi oldukça rahat yansıtırken iletişiminiz ikili ilişkilerinizde sizi destekleyici olacaktır. Venüs ve Uranüs’ün kavuşumu da bu desteği daha değerli bir hale getirerek size hiç alışık olmadığınız kararlar aldırabilir.

İKİZLER BURCU:

Gizliliklerin oldukça aşikar bir dönem başlıyor. Saklanan her şey ortaya çıkarken yeni bir döngüyü başlatıyorsunuz. İfadeleriniz hiç olmadığı kadar kararlı ve net olsa da değişken yapınız, sizi bazı noktalarda esneklik yapmaya itebilir.

YENGEÇ BURCU:



Haftaya Güneş ve Merkür’ün Boğa burcuna geçişi ile başlıyorsunuz. Parçası olduğunuz düzene yeni bir sistem kazandırmak için girişimleriniz olabilir. Başarılarınızın onaylanması için herkese hitap eden bir dil ve duruş sergilemeniz gerekecektir. Boğa burcunda Uranüs ve Venüs’ün kavuşması, sizi farklı bir çevreyle buluşturabilir.

ASLAN BURCU:



Gelecek hedefleriniz ve statünüz önem kazanıyor. Beklediğiniz terfi haberleri ve üzerinde çalıştığınız konuların olumlu dönüşleri, yeni gelişmeleri de beraberinde getirecektir. Venüs ve Uranüs kavuşumunun da etkisiyle, daha fazla görünür olacağınız ve iş hayatınızın sizin bile şaşıracağınız bir noktaya ilerlediğini göreceğiniz bir zaman dilimindesiniz.

BAŞAK BURCU:

Uzaklara gitmek veya taşınmakla ilgili konular artık sonuçlanıyor. Yeni bir yaşam ve yeni bir çevreye dahil olmak sizi beklerken, yeni çevre ile iletişiminiz önem kazanıyor. Mars’ın Yengeç burcuna geçişi düşündüğünüzün aksine sosyal çevrede daha sakin kalmanızı, kararlarınızı zamana yayarak almanızı sağlayabilir.

TERAZİ BURCU:

Finansal varlıklarınızı değerlendirdiğiniz bir döneme giriş yapıyorsunuz. Miras ya da başka kişi ya da koşullardan elde ettiğiniz kaynaklarınız ve bununla ilgili ilişkileriniz önem kazanırken, paylaşım noktasında gereken özveriyi göstereceğiniz günler olacaktır.

AKREP BURCU:

Haftaya Güneş ve Merkür’ün karşıt burcunuz Boğa’ya geçmesiyle başlıyorsunuz. İkili ilişkiler ve ortaklıklar konusunda yeni bir döneme giriş yapıyor. Tutkularınızı hayatınıza yansıtırken iletişiminizle de bunu uygulamalı olarak gösteriyorsunuz. Kendinizden beklemediğiniz hız ve cesarette günler yaşamaya hazırlıklı olun.

YAY BURCU:

İş yaşamınızda estetiğin önem kazandığı bir dönem sizi bekliyor. Projeleri tamamlarken görsel olarak da beklenenin ötesini ortaya koyabilirsiniz. İçeriğin zenginliği kadar sunumdaki zenginlik muhataplarınızı ve üstlerinizi fazlasıyla etkileyecek ve kendinizle ilgili daha pozitif, daha kararlı bir intiba bırakmış olacaksınız.

OĞLAK BURCU:

Kendinizi şanslı hissedeceğiniz bir dönemdesiniz. Mutluluğu ortaya koyduğunuz çalışmalarla arttırırken daha ılımlı ve incelikli bir üslupla iletişim kuruyorsunuz. Venüs ve Uranüs’ün de buradaki kavuşumuyla, özellikle gönül meseleleri konusunda şaşırtıcı gelişmeler yaşayabilirsiniz.

KOVA BURCU:

Haftaya Güneş ve Merkür’ün Boğa burcuna geçişi ile başlıyorsunuz. Planlarınızı sağlam temeller üzerine oturtmak için ilk girişimleri yapacağınız bir zamanın kapısı aralanıyor. İletişiminizde zaman zaman sabit fikirlerin etkisinde kalabilirsiniz. Yalın, anlaşılır ve sağlam temellere dayandırıldığında bununla ilgili sorun yaşamayacaksınız.

BALIK BURCU:

Yeni ve beklenmedik diyaloglar karşısında sakin tavrınız dikkat çekecektir. Olumlu gelişmeler de yaşamanız mümkün. Ancak bunları da yine aynı sakinlikle karşıladığınızda süreci tamamen kendi istediğiniz şekilde yönetebilirsiniz. Mars hafta sonunda Yengeç burcuna geçerek aşk hayatınızla ilgili hassas bir dönemi başlatıyor.