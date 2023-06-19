Haftalık Burç Yorumları: 19-25 Haziran 2023 Haftalık Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

HAFTANIN GÜNDEMİ

21 Haziran Çarşamba saat 17.58’de Güneş, Yengeç burcuna geçiş yapıyor. Dün olan, geçti gitti. Beklenmedik aksaklıklar, zor durumlar, başarısızlık ve çatışmalar. Artık değiştiremezsin, o halde önündeki maçlara bakacaksın. Öfkeyle, kırgınlıkla, lanet okumayla, pişmanlık nameleriyle enerjini tüketme. Bunlar seni geçmişe zamk gibi yapıştırır ve geçmişi olan ancak geleceği olmayan bir kişi haline getirir.

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, 21 Haziran’da Güneş’in Yengeç burcuna geçişi ile beraber kendinizi yeni bir düzene hazırlayabilirsiniz. Kendinizi hangi şekilde mutlu hissedecekseniz bununla ilgili çıkarımlarınızı daha iyi görebilirsiniz.

Boğa



Güneş’in 21 Haziran’da Yengeç burcuna geçmesiyle düşüncelerinizi yönetmek ve bunları geliştirerek yeni imkanlara erişmek konusunda önünüz açılıyor. Hislerinizi çok yoğun yaşayabilirsiniz.

İkizler

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, Güneş’in 21 Haziran’da Yengeç burcuna geçmesiyle mali konulardaki endişeleriniz son bulabilir ve yeni adımlar atabilirsiniz. Eski işinizden ya da iş ortaklarınızdan geri dönüşler alabilirsiniz.

Yengeç

Haziran ayının sizin için en önemli hadisesi 21 Haziran’da Güneş’in burcuna geçmesi olacaktır. Hayatınızda eskiye dair ne varsa silip atabilir, yeni bir kimlik ve yaşam tarzı oluşturmak konusunda adım atabilirsiniz.

Aslan



Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, yönetici gezegeniniz Güneş’in 21 Haziran’da Yengeç burcuna geçmesiyle beraber daha sakin ve heveslerinizi kontrol altına alacağınız bir döneme giriyorsunuz. Pes etmekle doğru zamanı beklemek arasındaki ayrımı daha iyi yapabilirsiniz.

Başak

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, Güneş’in 21 Haziran’da Yengeç burcuna geçmesiyle beraber hem eski dostlarınız hem de yeni arkadaş çevrenizle yoğun ve keyifli bir sosyal yaşantıya dahil olabilirsiniz. Yapıcı ve sempatik tavırlarınız dikkatlerden kaçmayacaktır. Bu da sizin toplumda tutunmanızı, fikirlerinizi işlemenizi ve kalıcı hale getirmenizi sağlayabilir.

Terazi

Güneş’in 21 Haziran’da Yengeç burcuna geçmesi kariyerinizi hareketlendirip istediğiniz noktaya erişmenizi kolaylaştırabilir. Sorumluluk almaktan çekinmemelisiniz. Önceki dönemlerde yaptığınız hatalar ya da size yapılan haksızlıklar yüzünden geri çekilmeyi düşünmemelisiniz.

Akrep

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, 21 Haziran’da Güneş’in Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte gelişiminizin ve ilerleyişinizin önündeki engelleri fark ediyor ve hepsini kaldırabilirsiniz. İyi ilişkiler kurmuş olmanın ekmeğini yiyebileceğiniz gelişmeler söz konusu olabilir.

Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, Güneş’in 21 Haziranda Yengeç burcuna geçişi mali konulardaki sorunları çözmek ve burada rahatlayacağınız bir ortam oluşturmak konusunda sizi destekleyebilir. Siz değiştiğinizde her şeyin de aynı şekilde değişebileceğini deneyimleyeceksiniz.

Oğlak

Güneş’in Yengeç burcuna geçmesiyle beraber sosyal ve duygusal ilişkiler konusunda önemli ve belirleyici bir sürece giriyorsunuz. Şanslı ve iyi etkili başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz.

Kova

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, 21 Haziran’da Güneş’in Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte hayatınızın akışını yenileyebilirsiniz Çalışma düzeni, iş koşulları ve sağlığınız öncelikli hale gelebilir. Daha iyi koşulları oluşturmak için buna gölge düşüren davranışlarınızı ya da etkisi altında kaldığınız konuları fark edebilirsiniz..

Balık

Güneş’in 21 Haziran’da Yengeç burcunda hareket edecek olmasıyla meşguliyetleriniz ve keyif aldığınız alanlara daha çok yönelebilirsiniz. Duygusal olarak sizi tatmin eden her şeye açık olabilirsiniz. Yeniden başladığınızda hiçbir şeyin eskisi gibi olmasına izin vermemelisiniz. Bu döngüyü kırabilmek için ideal bir zamandasınız.