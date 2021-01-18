Haftalık Burç Yorumları: 18-24 Ocak Haftalık Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

KOÇ BURCU:

Toplumsal konularda fikrinize danışılabilir ya da çevrenizin desteğini alarak topluma mal olacak bir çalışmanın lideri olabilir. Yola kiminle çıktığınıza dikkat etmelisiniz. Salı günü duygusal olarak kendinizi güçlü hissedebilirsiniz. Bu size sabırsızlık ve heyecan verse de ilişkilerinizde aceleci davranışlardan sakınarak hayat şartlarınıza göre hareket etmelisiniz. Çarşamba günü gerçekleşecek Mars/Uranüs kavuşumuyla, özgürlüğünüz ve değerleriniz konusunda bir sınanma söz konusu olabilir. Aşırıya kaçan hareketler cesaret olarak adlandırılmayacağı gibi size zarar de getirebilir. Finans koşullarınızda ani değişimlerle karşılaşabilirsiniz. Heyecana kapılmadan sabırlı hareket etmelisiniz.

BOĞA BURCU:

Kendinize yeni bir duruş ve kimlik oluşturuyorsunuz. Hafta başında gizli kalmış olayların ortaya çıkmasıyla biriken öfkenizle hareket etmek isteyebilirsiniz. Gücünüzü göstermek çalışmak sizi haklıyken haksız duruma düşürebilir. Çarşamba günü Mars Uranüs kavuşumu sinirlerinizi daha fazla yıpratabilir. Yapmanız gereken tepki değil, yaklaşım göstermek olmalıdır. Özellikle finansal ve hukuksal gündemleriniz söz konusu olduğunda riskli ve dürtüsel girişimlerde bulunmaktan kaçınmalısınız. Neptün’ün Ceres ile Balık burcunda bir araya gelmesi, size ihtiyacınız olan sakinliği ve sağduyu verecektir.

İKİZLER BURCU:

Haftaya Jüpiter Uranüs kare açısı ile başlıyorsunuz. Kendinizi sınırlandırdığınız konular dolayısıyla kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Bazı sorunların çözülmeye başlaması kendinizi göstereceğiniz bu dönemde yepyeni bir rota ile yol alacağınıza işaret olabilir. Çarşamba günü gerçekleşecek Mars Uranüs kavuşumu, geçmişte üstesinden gelemediğiniz konularda sizlere cesaret aşılayacak. Sabırsızlığınızın işleri daha fazla karıştırmaması için, nerede ne söyleyeceğinizi ve nasıl söyleyeceğinizi iyi belirlemek kurtarıcınız olacaktır. Perşembe günü Neptün ve Ceres kavuşumuyla, gelecek ümidi ile yola çıktığınız kariyer alanınızda hasat zamanını geldiğini göreceksiniz.

YENGEÇ BURCU:

Hayatınızda bitmesinden korktuğunuz her kuralı bozmak, sizi yoran her şeyi bırakmak için gereken cesarete sahip olduğunuzu fark edeceksiniz. Hedeflerinize doğru koşar adım gittiğiniz bu günlerdesiniz. Hem kariyerinizde hem de özel hayatınızda başarılı ve mutlu olmanız için verilen bu desteği iyi kullanmalısınız. Sonuçlar kimsenin gözünden kaçmayacaktır. Çarşamba günü gerçekleşecek Mars/Uranüs kavuşumu, abartıya kaçan tutumlardan sıyrılmanız gerektiğinin sinyallerini veriyor. Çalışma alanınızdaki radikal değişimlerin öncesinde, ortaklarınızla yapacağınız konuşmalarınıza dikkat etmelisiniz. Kontrol altında tutacağınız tüm olumsuz düşünceler, sizi tutamayacağınızdan sözlerden ve geri dönüşü sancılı olacak ifadelerden kurtaracaktır.

ASLAN BURCU:

Yaşadığınız tüm süreci incelikle düşünmelisiniz. Ani tepkiler size zarar verebilir. Kadersel değişimlerin arifesinde sabrınız ve iyi niyetiniz, burada alacağınız kararların karşılığını güzelleştirecektir. Bu durum enerjinizin yükselmesini de sağlayacağı için, daha özgür olacağınız ve daha iyi bir iletişim kuracağınız günlere bir adım daha yaklaşmış olacaksınız. Çarşamba günü Boğa burcunda Mars7Uranüs kavuşumu gerçekleşiyor. Yakın çevrede ve toplum önünde tutumlarınızı kontrol altına almalısınız. Güç gösterisi yerine sadece o anki gündeminize göre hamle yapmanız gerekiyor. Bir ışık kaynağı olarak neyi yansıtacağınızı iyi seçmelisiniz. İş ortamınızdaki tüm baskı ve manipülasyonlardan etkilenmemek için üzerinize gelenleri aşmak için olgun yanınız size yardımcı olacaktır.

BAŞAK BURCU:

Haftanın ilk günü Jüpiter/Uranüs kare açısı meydana gelecektir. Günlük rutinleriniz arasında hayallerinizle çelişebilirsiniz. Kendinizi ait hissetmediğiniz bir yerde sorumluluk ve güven üzerine düşünebilirsiniz. Çarşamba günü Mars Uranüs kavuşum açısı kesinleşiyor. Hayata bakış açınız saygı üzerine kurulu olduğu için buna karşı bir tehdit ya da haksızlık gördüğünüzde patlamaya hazır birer yanardağa dönüşebilirsiniz. Yakıp yıkmak yerine düzene koymak, yaptığınız en iyi iş. Dolayısıyla sergileyeceğiniz tavırlar da buna göre olmalıdır. Perşembe günü Neptün ile Ceres’in kavuşumu, ilişkileriniz ve ortaklıklar konusunda ayağa yere basan kararlar almak isteyebilirsiniz.

TERAZİ BURCU:

Kararsız kaldığınız konularda açıklama yapmak yerine fark ettiğiniz gerçekleri kendinize rehber edinmeli ve bir yere varmaya çalışmalısınız. Salı günü heyecanınıza yenik düşmeden bire bir ilişkide olduğunuz insanları da düşünerek hareket etmelisiniz. Bu hareket özellikle eş/ortağınızla aranızdaki maddi konularla ilgili olabilir. Çarşamba günü gerçekleşecek Mars Uranüs kavuşumu, derinlerinize nüfuz etmiş korkularınızı açığa çıkaracaktır. Bazı şeyleri yoluna koymaya başladığınız bu dönemde, açığa çıkan korkuları kullanabileceğiniz birer güç haline dönüştürmeyi seçebilirsiniz. Zira Perşembe günü Neptün ve Ceres’in de kavuşmasıyla, gökyüzünden yeryüzüne doğru alacağınız mesajlarla hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için somut adımlar önünüze serilecektir.

AKREP BURCU:

Zor günleri zor insanlar başarı ile atlatırlar. Bunu düşünerek sakin kalmak, haftayı sizin adınıza iyileştirecektir. Salı günü çalışma koşullarınızda düzenlemelere gidebilirsiniz. Yeni bağlantılar ve kuracağınız yeni çevre ile ilgili adımlar atabilirsiniz. Çarşamba günü gerçekleşecek Mars/Uranüs kavuşumu partneriniz ya da ortaklarınıza karşı içinizdeki birikimi dökme isteği uyandırabilir. Olması gerekenler zaten olacaktır. Ancak bunlar olurken ilerisi de düşünmeli ve işlerin bir çıkmaza girmesini engelleyecek tutumlar sergilemelisiniz. Perşembe günü Neptün’ün Ceres ile kavuşması, yeteneklerinizi hayallerle süsleyerek üretim yapmak için sizi harekete geçmek için yüreklendirecektir.

YAY BURCU:

Çalışma hayatınızda bazı yön değişiklikleri olabilir. Bu yönü yakın çevrenizden biri ya da birileriyle belirleyebilirsiniz. Maddi olarak da fazlasıyla desteklenmeniz mümkün. Ast ve üstlerinizle diyaloglara girerken içsel sıkışmayı dikkate alarak hareket etmelisiniz. Her zamanki iyi niyetli ve pozitif iletişiminizi tercih etmek bazı şeyleri tolere etmenizi ya da insanların tolere etmesini kolaylaştıracaktır. Çarşamba günü Mars ve Uranüs’ün bir araya gelmesi, sizi bile şaşırtacak tepkiler vermenizin önünü açabilir. Emek verdiğiniz birçok işin karşılığını görmeye başlamışken bu fırsatı kontrolsüz duygularla krize çevirmemeye dikkat etmelisiniz.

OĞLAK BURCU:

Hafta Jüpiter/Uranüs kare açısıyla başlıyor. Emek verdiğiniz birçok işin maddi karşılığını almaya başlayabilirsiniz. Bu durum harcamalarınızın yönünü değiştirebilir. Dikkatli olmalı, ihtiyaçlarınız doğrultusunda harcama yapmalısınız. Neptün’ün Ceres ile kavuşumu, bilgi edinme ve öğrenme yöntemleriniz, verileri bir araya getirerek işleme koymanız ve bunlardan elde edecekleriniz konusunda hayal gücünüzü parlatabilir. Haftayı yeteneklerinizi sorunların çözümünde kullanarak kapatıyorsunuz. Çalışma ortamınız ve yakın çevrenizle birlikte önemli gündemler oluşturabilir, bu sorunlardan doğacak yeni işler üzerinde düşünebilirsiniz. Mars ve Jüpiter arasındaki kare açı,tepki yerine yaklaşım geliştirmeniz gerektiğini size söylüyor.

KOVA BURCU:

Özgürlük anlayışınız ve ihtiyacınızla ilgili düşüncelerinizin yönü etkileniyor. Aile büyüklerinizle olan iletişiminizde bu hususa dikkat etmeniz işleri daha iyi hale getirebilir. Neptün ve Ceres kavuşumu, bazı hayallerin hayatınızda gerçekleşmiş bir şekilde yer edinmesiyle mutlu olabilir, bu yolda doğru ve yanlış adımlarınızı yeniden değerlendirebilirsiniz. Daha çok mutlu olmak ve kazanmak istiyorsanız doğruyu devam ettirmeli, yanlışı ise doğruya çevirmelisiniz. Haftayı kapatırken kendinize zaman ayırmak ve dinleneceğiniz bir alan açmak isteyebilirsiniz. Cumartesi günü Mars ve Jüpiter arasında bir kare açı gerçekleşecek.

BALIK BURCU:

Haftanın ilk günü Jüpiter Uranüs kare açısı kesinleşecektir. Kendinizi sakındığınız bazı konular beklemediğiniz şekilde gündeminiz olabilir. Bu gündemler size iş ortamınızda bazı değişiklikler de yaptırabilir. Perşembe günü burcunuzda seyreden Neptün ve Ceres kavuşumuyla, ektiğiniz her şeyin hasat zamanını görecek ve bu koşulları yeniden yapılandıracaksınız. İlişkilerinize özlem duyuyor olabilirsiniz. Haftayı sonlandırırken sizi aşağıya çekecek insanlar ve ortamlar yerine, dinlenmeyi veya sizi dinlendireceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızı aramayı seçebilirsiniz. Mars Jüpiter arasında karesi, bu görüşmelerden alacağınız güçle iç dünyanızda farklı ve daha iyi bir boyuta taşınabilirsiniz.