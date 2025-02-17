HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 17 - 23 ŞUBAT 2025 | Arayış Dönemine Giriyorsun! Bu Hafta Burcunuzu Neler Bekliyor? İşte Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

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Haftanın Gündemi

18 Şubat saat 13:07'de Güneş, Balık burcuna giriyor. Seni daha derin bir duyarlılık, sezgisellik ve ruhsal arayış dönemine sokuyor. Bu dönemde sanat, müzik ve mistizm daha fazla önem kazanacak. İç dünyana yönelik yolculuklarınla yeni keşifler yaparken, evrensel bağlantılarını kuvvetlendirecek ve yaşamın özüne dair daha derin anlayışlar kazanacaksın. Ruhunun derinliklerinde hayatın inceliklerini bulmak, daha huzurlu hissetmene ve hissettirmene yardımcı olacak.

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, 18 Şubat’ta Güneş’in Balık burcuna geçişi bilinçaltınızı, rüyalarınızı, sezgilerinizi ve ruhsal dünyanızı ön plana çıkarırken, aynı zamanda fiziksel ve zihinsel olarak dinlenme ihtiyacınızı da artırabilir.

Boğa



Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, 18 Şubat’da Güneş'in Balık burcuna geçişiyle birlikte sosyal çevreniz, arkadaşlık ilişkileriniz ve geleceğe dair hedefleriniz ön plana çıkıyor.

İkizler

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Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, 18 Şubat’ta Güneş'in Balık burcuna geçişiyle birlikte kariyeriniz, toplum önündeki duruşunuz ve uzun vadeli hedefleriniz ön plana çıkıyor. İş hayatınızda daha fazla görünür olabilir, sorumluluklarınızın arttığını hissedebilirsiniz.

Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, 18 Şubat’ta Güneş'in Balık burcuna geçişiyle birlikte ufkunuzu genişletmek, yeni şeyler öğrenmek ve farklı bakış açıları kazanmak için önemli bir dönem başlıyor.

Aslan



Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, 18 Şubat’ta Güneş'in Balık burcuna geçişiyle birlikte finansal konular, duygusal derinlik ve içsel dönüşüm süreciniz ön plana çıkıyor. Bu dönem, ortak kazançlar, miras, krediler, vergiler veya başkalarıyla paylaştığınız maddi kaynaklarla ilgili gelişmelere işaret edebilir.

Başak

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, 18 Şubat’ta Güneş'in Balık burcuna geçişiyle birlikte ilişkiler, ortaklıklar ve başkalarıyla olan dinamikleriniz ön plana çıkıyor. Bu süreçte, romantik veya iş ortaklıklarınızda daha fazla empati kurmanız, karşınızdaki kişiyi daha iyi anlamanız gerekebilir.

Terazi

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Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, 18 Şubat’ta Güneş’in Balık burcuna geçişiyle birlikte günlük düzeniniz, iş hayatınız ve sağlığınızla ilgili konular ön plana çıkıyor.

Akrep

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, 18 Şubat’ta Güneş’in Balık burcuna geçişiyle birlikte yaratıcılık, keyif aldığınız aktiviteler ve romantik ilişkiler ön plana çıkıyor. Bu dönem, kendinizi ifade etme isteğinizin arttığı, hobilerinize daha fazla zaman ayırabileceğiniz bir süreç olabilir.

Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, 18 Şubat’ta Güneş’in Balık burcuna geçişiyle birlikte odağınız aile, ev hayatı ve içsel dünyanıza yöneliyor. Bu süreç, evinizde daha fazla vakit geçirmek, aile ilişkilerinizi gözden geçirmek ve duygusal olarak kendinizi daha derinlemesine anlamak için fırsatlar sunabilir.

Oğlak

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Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, 18 Şubat’ta Güneş’in Balık burcuna geçişiyle birlikte zihinsel dünyanız hareketleniyor, iletişim trafiğiniz artıyor ve kendinizi ifade etme şekliniz daha akışkan hale geliyor.

Kova



Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, 18 Şubat’ta Güneş’in Balık burcuna geçişiyle birlikte maddi durumunuz, değerleriniz ve sahip olduğunuz kaynaklar ön plana çıkıyor. Bu süreç, finansal anlamda daha sezgisel bir yaklaşım benimsemenizi gerektirebilir.

Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, 18 Şubat’ta Güneş’in Balık burcuna geçişiyle birlikte, kendi kimliğiniz ve dış dünyaya yansıyan yüzünüzle ilgili önemli bir döneme giriyorsunuz.