Haftalık Burç Yorumları: 17-23 Ocak Haftalık Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

18 Ocak Yengeç Burcunda Dolunay

18 Ocak Uranüs Boğa Burcunda İleri Harekette

18 Ocak Ay Düğümleri Boğa-Akrep Aksında

20 Ocak Güneş Kova Burcunda

23 Ocak Kova Burcunda Güneş/Merkür Kavuşumu

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, 18 Ocak’ta Yengeç burcunda gerçekleşecek dolunay, Uranüs’ün Boğa burcunda ileri hareketine başlaması ve ay düğümlerinin Boğa-Akrep aksına geçmesiyle ayın ikinci yarısında sizi hareketli günler bekliyor.

Boğa

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, ocak ayının ve 2022 yılının sizin için en önemli günlerinden biri, ay düğümlerinin Boğa-Akrep hattına geçtiği ve Uranüs’ün ileri hareketine başladığı 18 Ocak tarihi olacak! Henüz erken veya hayali olduğunu düşünseniz de artık kabuk kırma zamanına geldiniz.

İkizler

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, Yengeç burcunda 18 Ocak’ta gerçekleşecek dolunay ile birlikte, parasal kaynaklarınız önem kazanıyor. Kendinizi stresten ve duygusal kararlardan uzak tuttuğunuzda ne yapmanız gerektiğini daha iyi anlayabilirsiniz. Ailenizin ya da önceden çalıştığınız alanların destekleriyle projelerinizi tamamlayabilir, kararlarınızı netleştirebilirsiniz. Önemli iş birlikleri yapabilirsiniz.

Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, 18 Ocak’ta burcunuzda gerçekleşecek dolunay ile birlikte kişisel hayatınızda çok önemli kararlar veriyorsunuz. Artık ne yapmak istediğinizden emin olduğunuz için bunları uygulamak konusunda tüm zorlukları bertaraf edebilirsiniz. Popüler hale gelebilir, aranılan kişi olabilirsiniz. Kontrol edemediğiniz olaylar içine çekiliyorsunuz.Evliliğiniz varsa ya da önemli bir ortaklığınız büyük bir değişimin ayak seslerini hissedeceksiniz.

Aslan

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, 18 Ocak’ta Uranüs Boğa burcundaki ileri hareketi, ay düğümlerinin de Boğa Akrep hattına geçecek olması kariyerinizdeki önemli ve sürprizli günlerin kapısını aralıyor. İş hayatınız ve bulunduğunuz konumla ilgili beklentilerinizin dışında hareket etmeyi öğrendiniz.

Başak

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, Uranüs 18 Ocak’ta Boğa burcunda ileri hareketine başlıyor. Yetersiz olduğunuzu düşündüğünüz bazı olayların sonuna geldiniz. Özellikle kariyerinizi destekleyecek planlara hazırlıklı olmalısınız. Bu planlar beklenmedik anlarda ve şekillerde hayatınıza dahil olabilir. Kontrolü yitirdiğinizi düşünerek kendinizi geri çekmek yerine burada neler yapabileceğinize odaklanmalısınız.

Terazi

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, 18 Ocak’ta Yengeç burcunda gerçekleşecek dolunay ile birlikte, artık nerede olmak istediğinize dair bir karar veriyorsunuz. Çalışmalarınızı sonuçlandırabilir, kendi işinizi kurmakla ilgili düşüncelere ağırlık verebilirsiniz. Bu konuda ailenizin desteğini almak veya aile kaynaklarınızla hareket edecek olmak gibi gündemleriniz olabilir.

Akrep

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, ocak ayının sizin için en önemli günü 18 Ocak olacaktır. Yengeç burcunda gerçekleşecek dolunay, Uranüs’ün ileri hareketi ve ay düğümlerinin Boğa-Akrep hattına geçişi yaşantınıza yepyeni bir yön vermeye hazırlanıyor.

Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, 18 Ocak’ta Uranüs’ün Boğa burcunda ileri harekete geçmesi, ay düğümlerinin de Boğa-Akrep aksına geçmesiyle birlikte değişen düzeninizi daha da değiştirmeye hazırlanıyorsunuz. Sorumluluklarınız ve çalışma alanlarınızla ilgili radikal kararlarınızı uygulamaya alabilir, dahil olmak durumunda kaldığınız değişiklere ise daha iyi bir şekilde adapte olabilirsiniz.

Oğlak

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, 18 Ocak’ta Yengeç burcunda gerçekleşecek dolunaya ek olarak, Uranüs’ün Boğa burcundaki ileri hareketinin başlaması, ay düğümlerinin de Boğa-Akrep hattında seyredecek olması madalyonun diğer yüzünü ortaya çıkaracaktır. Aşk hayatınız başta olmak üzere tüm ilişkileriniz için radikal kararlar alabilirsiniz. Profesyonel ortaklıklar kariyerinize yön veriyor.

Kova

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, Uranüs’ün Boğa burcunda ileri hareket edeceği, ay düğümlerinin Boğa-Akrep hattına geçeceği ve Yengeç burcunda bir dolunayın gerçekleşeceği 18 Ocak tarihi itibariyle, sizi zorlayan her şeye bir sünger çekiyorsunuz.

Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, 18 Ocak’ta Yengeç burcunda gerçekleşecek dolunay ile birlikte aşk hayatınızla ilgili önemli kararlara imza atıyorsunuz. Hayatınıza birini dahil etmek, sosyal ortamlarda yer almak ve hayatın mutlu yanlarına odaklanmak öncelikli tercihleriniz haline gelebilir.