Haftalık Burç Yorumları: 17-23 Mayıs Haftalık Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

18 Mayıs Venüs Kuzey Ay Düğümü İkizler Kavuşumu

20 Mayıs Güneş İkizler Burcunda

23 Mayıs Satürn Kova Burcunda Retro

KOÇ BURCU:

Haftaya İkizler burcunda hareket eden Venüs ile Kuzey Ay Düğümünün kavuşumu ile başlıyorsunuz. Yakın çevrenizin desteğiyle çalışmalarınızla ilgili olumlu gelişmelere hız kazandırabilirsiniz. Yeni ortaklıklar ve ticari atılımlar, bundan sonraki yaşamınıza ciddi şekilde etki edebilir.

BOĞA BURCU:



Haftaya İkizler burcunda hareket eden yönetici gezegeniniz Venüs ile Kuzey Ay Düğümünün kavuşumu ile başlıyorsunuz. Maddi kaynaklarınızla ilgili olumlu gelişmeler gündeminiz olabilir. Beklediğiniz haber size her anlamda daha iyi hissedeceğiniz bir alan sunacaktır.



İKİZLER BURCU:



Haftaya burcunuzda hareket eden Venüs ile Kuzey Ay Düğümünün kavuşumu ile başlıyorsunuz. Hayata daha pozitif ve belki de daha ciddi bir bakış atabilirsiniz. Yeni bir ilişki başlatabilir, sizi ileriye taşıyacak kişileri hayatınıza dahil edebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU:



Haftaya İkizler burcunda hareket eden Venüs ile Kuzey Ay Düğümünün kavuşumu ile başlıyorsunuz. İçinize attığınız ve sizin için önemli olan bir konuyu gündeme getirebilirsiniz. Bu yükü daha fazla taşımak istemediğiniz her şeyi açığa kavuşturmak sizi daha güvende hissettirebilir.

ASLAN BURCU:



Haftaya İkizler burcunda hareket eden Venüs ile Kuzey Ay Düğümünün kavuşumu ile başlıyorsunuz. İstekleriniz ve yapabileceklerinizi düşünerek kendinize yeni bir çevre oluşturabilirsiniz. Taşınacağınız yeni insanlarla birlikte hem bireysel hem de toplum açısından güzel gelişmeler elde edebilirsiniz.

BAŞAK BURCU:



Haftaya İkizler burcunda hareket eden Venüs ile Kuzey Ay Düğümünün kavuşumu ile başlıyorsunuz. Çalışma hayatınızla ilgili ciddi bir karar aşamasında olabilirsiniz. Bu yol ayrımı hayatınızın bundan sonraki sürecini şekillendiriyor.

TERAZİ BURCU:



Haftaya İkizler burcunda hareket eden yönetici gezegeniniz Venüs ile Kuzey Ay Düğümünün kavuşumu ile başlıyorsunuz. Yeni bir iş fırsatı elde edebilirsiniz ya da bir fikrinizi hayata geçirmek için bazı seyahat planları yapabilirsiniz.

AKREP BURCU:



Haftaya İkizler burcunda hareket eden Venüs ile Kuzey Ay Düğümünün kavuşumu ile başlıyorsunuz. Yeni bir yatırım kaynağını değerlendirmek isteyebilir, buradan yüksek karla çıkmanın yolları üzerinde çalışabilirsiniz.

YAY BURCU:



Haftaya karşıt burcunuz İkizler’de hareket eden Venüs ile Kuzey Ay Düğümünün kavuşumu ile başlıyorsunuz. İkili ilişkilerinizde yeni bir sayfa açıyorsunuz. Artık mutlu olabilir, bu mutluluğu hayatınızın geri kalanına da götürecek adımlar atabilirsiniz.

OĞLAK BURCU:

Haftaya İkizler burcunda hareket eden Venüs ile Kuzey Ay Düğümünün kavuşumu ile başlıyorsunuz. Çalışma alanınızda olumlu etkiler altındasınız. Zor ve yorucu temponuz hafifliyor ve artık işler sizin istediğiniz şekilde ilerlemeye başlıyor.

KOVA BURCU:

Haftaya İkizler burcunda hareket eden Venüs ile Kuzey Ay Düğümünün kavuşumu ile başlıyorsunuz. Şanslı zamanlardasınız. Becerileriniz sayesinde hem yeni çalışmalara yönebilir hem de kendinizi daha iyi, konforlu hissedeceğiniz bir alan kurabilirsiniz.

BALIK BURCU:



Haftaya İkizler burcunda hareket eden Venüs ile Kuzey Ay Düğümünün kavuşumu ile başlıyorsunuz. Ailenizle aranızdaki bağın güçlendiğini hissedebilirsiniz. Birbirinizden öğreneceğiniz ve güzel günlere birbirinizin desteğiyle gideceğiniz bir dönemdesiniz. Bunun kıymetini bilin ve bunu sorunlarınız için bir çözüm olarak kabul edin.

