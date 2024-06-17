Haftalık Burç Yorumları 17-23 Haziran 2024 | Hislerinde Yanılmadığın Dönemdesin... Bu fırsatı kaçırma! Bu Hafta Burcunuzu Neler Bekliyor? İşte Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

17 Haziran saat 09:20’de Venüs, Yengeç burcuna geçiyor. Bu demek oluyor ki, arkadaşlık ve romantik ilişkiler konusunda biraz duygusal olabilirsin. Karamsar hissetmek veya hassaslaşmak seni şaşırtmasın. Bu geçiş seni biraz daha hassas yapabilir ve duygusal olarak yaralanma riski taşıyabilirsin. Yengecin koruyucu doğası gereği, geri çekilmek ve saklanmak isteyebilirsin, bu yüzden bu olasılığa dikkat et. Ama bir Yengecin en güzel tarafı da, kalbinin sevgiye tamamen açık olması ve o sevgiyi daha kolay çekip verebilmesidir.

17 Haziran saat 12:07’de Merkür, Yengeç burcuna geçiyor. Hislerinde yanılmadığın zamanlardasın. Yengeç'in keskin sezgisiyle birleşen Merkür, aklını genişletiyor ve kelimelerin ifade edemediği bilgilere erişim sağlıyorsun. Mantığının yanında içgüdülerini de kullanarak, her zaman ulaşamadığın kaynaklardan gerekli içgörüleri yakalama yeteneğine sahip oluyorsun. Bu fırsatı kaçırma, sezgisel zekana güven.

20 Haziran saat 23:51’de Güneş, Yengeç burcuna geçiyor. Bu demek oluyor ki duygusal bir yolculuğa çıkıyorsun. İlişkilerinde derinlik ve güven arayışına giriyorsun. Tabii ki kalbini herkese açmıyorsun, sadece seçilmiş birkaç kişiye izin veriyorsun. Ama emin ol, buna değer! İlişkilerinde yoğun ve tutkulu bir aşıksın ve tüm sevgini ortaya koyuyorsun. Sana değer veren insanlarla yola çıkıyorsun. İnan, beklediğine değecek.

22 Haziran saat 04:07’de Oğlak burcunda 1 derecede Dolunay gerçekleşiyor. Ve şimdi Oğlak burcundaki Ay, Yengeç burcuna yeni geçiş yapmış olan Güneş'e karşıtlık yapıyor. İki işaret de güvenlikle ilgilenir ama farklı yollarla bunu gösterirler. Oğlak burcu başarı ve dış statüyle ilgilenirken, Yengeç rahatlık ve güvenlik arayışı içinde duygusal uyumu önemser. Bu Dolunay sana sert veya yumuşak, hassas veya duyarsız olmayı seçmekle ilgili dengeyi kurma mesajı veriyor olabilir. Belkide asıl mesele, koşullara bağlı olarak nasıl sert veya hassas olacağını öğrenmektir.

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, 17 Haziran'da Merkür ve Venüs'ün Yengeç burcuna geçişi ve kavuşumu aile içi ilişkilerin, gündemlerin önem kazanacağı bir süreci başlatabilir. Güneş'in de Yengeç burcuna geçişiyle beraber, ne karar vermeniz gerektiğine dair düşünceleriniz netleşebilir. Hayatınızı taşıyacağınız yeni yeri ve atmosferi tanımak, güçlenmek ve imkanları değerlendirmekten yana şansınız yaver gidecektir.

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Boğa



Merkür ve yönetici gezegeniniz Venüs'ün Yengeç burcuna geçişiyle beraber yeni bir başlangıç yapmak istediğiniz konularda önünüz açılabilir. Kendinizi daha zinde, daha güvende hissedebilirsiniz. Hayatınızda doğru insanların ve gündemlerin olmasının büyük bir avantaj olduğunu fark edebilirsiniz. Dolunay ile beraber sizi zorladığını düşündüğünüz durumların ya da alışkanlıklarınızın farkına varabilirsiniz. Sorun aramak yerine geliştirilmesi gereken konulara odaklanmanızda fayda var.

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İkizler

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, 17 Haziran'da yönetici gezegeniniz Merkür'ün ve Venüs'ün Yengeç burcuna geçişi ile beraber ekonomik konularda sevindirici ve rahatlatıcı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni planlar yapmanız gerekebilir. Güneş'in Yengeç burcuna geçişi ile beraber hayatınıza değer katmak adına neler yapacağınızı daha iyi görebilirsiniz. Aklınızdan geçenleri netleştirmek, yaptıklarınızın sonuçlarını görmek size bir yol haritası oluşturacaktır.

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Yengeç

Merkür ve Venüs'ün burcunuza geçişi ile beraber gündemin ilk sıralarına kendinizi alabilirsiniz. Fiziksel ve ruhsal açıdan tüm yatırımınızı kendinize yapacağınız bir döneme giriyorsunuz. Yeni bir tarz deneyebilir, kişisel bakımınıza daha çok özenebilirsiniz. Güneş'in burcunuza geçişi ile beraber kendinizle ilgili farkındalığınız, motivasyonunuz daha da yüksek olabilir.

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Aslan



Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, 17 Haziran'da Merkür ve Venüs'ün Yengeç burcuna geçişiyle beraber kendinize zaman ayırmak, kenarda kalmak ve yapmak istediklerinize odaklanmak için etkili bir sürece giriyorsunuz. Bunu sıkıcı bir inziva olarak görmek yerine tek başınıza çıktığınız bir tatil gibi düşünebilirsiniz. Güneş'in Yengeç burcuna geçmesiyle beraber enerjinizi daha yerinde kullanmak isteyebilirsiniz. Kendinizi yormaya değmeyen konular için daha fazla uğraşmamalısınız. Bunun farkındalığını yoğun bir şekilde yaşayabilirsiniz.

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Başak

Güneş'in Yengeç burcuna geçişi hayatınızda yapacağınız değişikliklere ışık tutabilir. Dijital ortamlar, projeler, uzak yerlerdeki işler, eskiden yapılanların yeniye uyarlanması gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Hafızanız size bazı oyunlar oynayabilir. 22 Haziran'da Oğlak burcunda gerçekleşecek dolunay ile beraber öncelikle iyi bir dinlenme ve stres atma programı yapabilirsiniz. Uzun ya da kısa olması fark etmeksizin, zamanı kendi hizmetinize odaklamanızın önemli olacağını unutmayın.

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Terazi

Venüs ve Merkür'ün Yengeç burcuna geçişi ile beraber kariyer yaşamınız için önemli günler yaşayabilirsiniz. Hem ekonomik açıdan rahatlayacağınız hem de beklediğiniz saygınlığı elde edeceğiniz haberler alabilirsiniz. Bu konularda, daha önce girişimlerinizin olması, düğmeye basmanız büyük bir etkendir. 20 Haziran'da Güneş'in Yengeç burcuna geçişi ile kendinizi ve yapabileceklerinizi göstereceksiniz. Bu da yeni sorumlulukları beraberinde getirebilir. Övgüyle beraber yergiyle de karşılaşabilirsiniz. Duygularınızın, mantığınızın uyumlu olduğu ve sağlam durduğu hiçbir konuda geri plana düşmezsiniz.

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Akrep

Güneş'in Yengeç burcuna geçişi çalışmalarınızı, yeteneklerinizi, bilginizi ortaya koyacağınız alanları size gösterebilir. Yazılı işlerinizi tamamlamak, bunlarla ün kazanmak, sınırlarınızı genişletmek, farklı mecralarda yer edinmek adına önemli etkiler altındasınız. 22 Haziran'da Oğlak burcunda gerçekleşecek dolunay ile gündemdeki bazı konular resmiyet kazanabilir. Başvurularınızın neticelenmesi, işlerinizin ödemelerinin gelmesi, eğitimlerin sertifikaları veya bunları kullanacağınız iş tecrübeleri, otoriter kişilerle tanışmak gibi konularda şansınız yüksek olabilir.

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Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, 17 Haziran'da Merkür ve Venüs'ün Yengeç burcuna geçişiyle yeni bir şeylere başlamadan önce sizi durduran, düşündüren durumların farkına varabilirsiniz. İnsan bilmediğinden korkar. Korkularınızın son bulacağı bir dönem olacaktır. 20 Haziran'da Güneş Yengeç burcuna geçiyor. Sabır, özveri ve yapıcı tutumlarla kendinizi yüksek bir noktaya taşıyabilirsiniz. Buraya gelmek için çok emek vermek kadar doğru konularda emek vermeniz gerektiğini bilmelisiniz.

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Oğlak

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, 17 Haziran'da Venüs ve Merkür'ün Yengeç burcuna geçişi ile beraber ikili ilişkilerinizi yakın takibe alabilirsiniz. Bu konudaki ihtiyaçlarınız, eksikleriniz, göremediğiniz detaylar gün yüzüne çıkabilir. Hem kendinizi hem de karşınızdaki kişiyi iyileştirebileceğiniz etkiler altındasınız. 22 Haziran'da burcunuzda gerçekleşecek dolunay ile beraber klasik yöntemlerin ya da tercihlerin dışına çıkmak isteyebilirsiniz. Bunu aykırılık olarak gördüğünüz, düzeni bozmamaya çalıştığınız süreçlerden bazı dersler çıkarabilirsiniz.

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Kova



Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, 17 Haziran'da Venüs ve Merkür'ün Yengeç burcuna geçişi ile beraber ikili ilişkilerinizi yakın takibe alabilirsiniz. Bu konudaki ihtiyaçlarınız, eksikleriniz, göremediğiniz detaylar gün yüzüne çıkabilir. Hem kendinizi hem de karşınızdaki kişiyi iyileştirebileceğiniz etkiler altındasınız. 22 Haziran'da burcunuzda gerçekleşecek dolunay ile beraber klasik yöntemlerin ya da tercihlerin dışına çıkmak isteyebilirsiniz. Bunu aykırılık olarak gördüğünüz, düzeni bozmamaya çalıştığınız süreçlerden bazı dersler çıkarabilirsiniz.

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Balık

Gündeminizi, hayatınızın akışını değiştirecek kararlar ve gelişmeler söz konusu olabilir. Hobileriniz ve ilgi alanlarınız sizin için bir kazanç kapısına dönüşebilir, bu konuda çalışmalar yapmak isteyebilirsiniz. Güneş'in Yengeç burcuna geçmesiyle ara verdiğiniz, ertelediğiniz konuları görebilir ve bunlarla ilgili yeni planlar yapabilirsiniz. Kendinizi ne ile meşgul ettiğinizi düşünün. Bu meşguliyetlerin olumlu ve olumsuz getirilerine göre hayatınıza yeni gündemler getirmelisiniz.