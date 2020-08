Haftalık Burç Yorumları: 17-23 Ağustos Haftalık Burç Yorumları

KOÇ BURCU

Kendinizi ifade etmenize yardımcı olacak güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Yeni ayı sizi bir konuda sahneye çıkartıyor. Kendinizi bu sefer konuşmaya hazır ve güçlü hissedeceksiniz. İnsanlarla zekanızdan ziyade kalbiniz aracılığıyla bağlantı kurmak için bilinçli bir çaba gösterin. Aşk hayatınızda önemli hareketlilikler söz konusu olurken çocuklarınız varsa burayla ilgili sorumluluklarınızda artabilir. Onların bakımlarını üstlenecek birilerini yanınıza bulmaya çalışıyor olabilirsiniz. Son birkaç haftadır oldukça yoruldunuz. Şimdi bu hafta işleri toparlamalı ve bazı şeyleri teslim etmelisiniz. Yeni olaylara odaklanın.

BOĞA BURCU:

18 Ağustos’ta gerçekleşecek olan Aslan burcundaki yeni ay ile önemli bazı kararlara doğru ilerliyorsunuz. Bu hafta belki taşınma belki de iş hayatınızda büyük değişimler getirmeye açık olabilir. Bu, kendinizi desteklemek ya da kendinize yeni bir sistem kurmak için harika bir zamandır. Ailenizle ilgili önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Onlara biraz daha fazla zaman ayırmayı deneyin. Doğada vakit geçirmek, bol yürüyüş yapmak sizlere bu hafta her zamankinden daha iyi gelebilir. Bu hafta mümkün oldukça yeteneklerinizi belirleyin ve ne üzerine yönelmeniz gerekiyor bunu keşfedin.

İKİZLER BURCU:

Dostlarınız, arkadaşlarınız ya da sosyal çevrenizde bu hafta şaşırtıcı olaylar söz konusu olabilir. Dedikodulara ya da yanlış anlaşılmalara özellikle dikkat etmelisiniz. Bu hafta arkadaşlarınızla sosyalleşmelerinize dikkat edin. Sağlığınızı daha fazla önemseyin. Sosyal mesafenizi koruyan. Aslan burcunun yeni ayı kafanızı o kadar çok yeni fikirle doldurabilir ki, tek zorluğunuz hangisinin önce üstesinden gelineceğini bulmak olacak! 6 ay için önemli bir amaca hizmet için yola çıkıyorsunuz. Şu an bunun ne olduğunu fark edemiyor olsanız da birkaç hafta içinde bunu anlayacaksınız. Akrabalarınız, arkadaşlarınız ya da yakın çevrenizden birileri ile ortak bir iş ya da proje yapabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU:

Bu hafta Aslan burcundaki yeni ay ile para ve devlet işlerinizi yoluna koymaya başlıyorsunuz. Bu hafta sizler için önümüzdeki 6 aylık yeni bir süreci başlatıyor. İş için portföyünüze göz atmaya ve müşterilerinizle ilgilenmeye ayırabilirsiniz. Bir iş teklifi içinde olabilirsiniz. Ya da biri size bir iş teklifinde bulunabilir. Bu, yılın geri kalanında bütçenizi gözden geçirmek ve yeniden yapılandırma için harika bir dönem başlıyor. Gelir getirecek fikirler için gözlerinizi dört açın ve bu fikirleri somut bir başarıya dönüştürme şansı elde edin. İlişkinizde öncelik vermeniz gereken konular olabilir. Kendinizi yalnız ve değersiz hissediyorsanız bunu partnerinizle açıkça konuşmalısınız.

ASLAN BURCU:

Hayatınızda yeni bir başlangıç kararı alıyorsunuz. Belki taşınıyorsunuz belki şehir değiştiriyorsunuz. Bu yeni ay, 2021 yılı ocak ayında sizinle önemli bir tamamlama sağlayacak. Bu tarihi not alın ve bu hafta yaşadıklarınızı değerlendirin. Yetenekleriniz varsa ve bunları ortaya sunmaktan emin değilseniz hemen harekete geçmelisiniz. Bazı şeyleri saklayamazsınız. Bu sizi köreltir ve mutsuzlaştırır. Bir konuda sahneye çıkıyorsunuz. Sizin yaşam alanınızda önemli bir konu bu. 22 Ağustos sonrası paranızı ve değerlerinizi yükseltmeye başlıyorsunuz. Finansal iyileşmeler size kendinizi daha güçlü hissettirecek. Belki daha güvenle yeteneklerinize yöneleceksiniz. Harekete geçin ve üretin.

BAŞAK BURCU:

Çevrenizde anlamsız eleştiriler ya da manipülasyonlarla uğraşmak zorunda kalıyor olabilirsiniz. Bunları önemsemeyin. Siz artık kendinizi ispat etme zorunda değilsiniz. Sizler insanlara duyduğunuz kızgınlığı hep çalışarak cevaplandırdınız. Sınırlayıcı ya da baskıcı düşüncelerinizi bırakmak be ilerlemek için güzel bir haftadasınız. İlişkilerde anlaşılmadığınızı düşünüyorsunuz ama yalnız kalma korkunuzdan vazgeçmelisiniz. Aslında aklınızda aylar öncesinde olmayacağına ikna olduğunuz bir ilişkiyi sürdürmeye çalışıyorsanız sanırım bu aslan yeniayında bununla yüzleşebilirsiniz.

TERAZİ BURCU:

Kendinizi engellenmiş ve hak etmediğiniz olaylar içinde buldunuz ama bu yeni ay dost düşman ayıran ve haklılığınızı size gösteren fırsatlar sunuyor. Sosyal çevrenizi geliştirmeniz gereken ve yeni davetler içinde olduğunuz bu haftayı iyi bir şekilde kullanmalısınız. Yeni organizasyon ya da yeni sosyal bir çevre içinde olmalısınız. Yeni bir grup çalışması için ezber bozan düşünürler arayın veya misyonunuzla uyumlu mevcut bir organizasyona katılın. Cuma gününden sonra daha kendinizi dinleyin ve biraz izole olmayı deneyin. Hafta sonu tamamen size ait olmalı ve başka gürültülü aksiyonlar içinde olmamalısınız.

AKREP BURCU:

Bu hafta alacağınız teklifler veya yeni görüşmeler oldukça önemli olacaktır. Bu hafta yeni tohumlar ekin. 2021'in başlarında ne yapmak istediğinizi bu hafta düşünün. Hangi yolda devam edeceksiniz? Ya da yeni bir yol mu yürümek istiyorsunuz. Şu an belki de pandemiden dolayı yaptığınız işle ilgili kaygılarınız artmış olabilir. Kapanması ya da size yeterli geri dönüşü sağlamadığını düşünmeniz mümkün olabilir. Bu korku ve kaygı aslında dünya için geçerli. Sadece sizi kapsamıyor. Bunu tek taraflı düşünüp kendinizi manipüle etmeyin. Bu hafta yeni dünya düzenine ayak uydurabileceğiniz yeni bir işe başlamak için oldukça güzel.

YAY BURCU:

Bu dönem başlatacağınız her şey hayatınızı değiştirme noktasında önemli gelişmeler getirecektir. Özellikle kariyerinizde yeni adımlar atmak ve yeni başlangıçlar yapmak için çok güzel bir hafta. Küskünlük içinde olmak yerine ya da kızgınlıklarla ilerlemek yerine kendi içinizde bazı şeyleri daha pozitif götürmelisiniz. Bu durumda enerjiniz çok uzaklara yayılacak ve değer kazanacaksınız. Bir ​​işte başlangıç veya bir eğitim alma çabası içinde olabilirsiniz. Sosyal medyanız ya da sosyal çevreniz gibi konuları köpürtün bu hafta.

OĞLAK BURCU:

Bu haftadan sonra yapacağınız iş birlikleri, ortaklıklar ya da yatırımlar sizleri adeta 2021 yılına hazırlayacak düzeyde olacaktır. Uzun zamandır engellendiğinizi düşünüyor ve ne yönde gideceğinizi kestiremiyorsunuz. Bu hafta ilerleyeceğinizden emin olduğunuz işler içine yol alın. Oğlak burcu olarak güvene ihtiyacınız var. Bu hafta borçlar ya da alacaklar ile ilgili işlerinizi yoluna koyabilirsiniz. Bu yeniay ile kendinize 6 aylık bir finansal kazanç tablosu oluşturun. Belki borçlarınızı yapılandırmanız ya da yeni kazanç kapıları hakkında fırsatlar önünüze gelebilir.

Hafta sonundan sonra bir seyahat programı yapabilirsiniz.

KOVA BURCU:

Yani ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar olarak değerlendirebiliriz. İlişkinizdeki belirsizlikler bu yeni ay ile netlik kazanmaya aday olacaktır. Evliyseniz evliliğiniz ile ilgili bazı kararlar verebilirsiniz. Ya da yürüttüğünüz ve nereye gittiğinden emin olmadığınız bir ilişkiniz varsa bu hafta burada daha net olabilirsiniz. Önümüzdeki iki hafta yeni projeler ve ne işler oldukça şaşırtıcı ve hızlı gelişebilir. Bu hafta bunların başlangıçları önünüze geliyor. Bu yeni ay ile birlikte yeni ortaklık anlaşmaları yapabilirsiniz. Birileri ile yeni bir bağ kurabilirsiniz. Yoğun konsantrasyon gerektiren işler içine ilerliyorsunuz. Ayrıca hafta sonu daha fazla yalnız kalmak isteyebilirsiniz ve ruh haliniz huysuz olabilir.

BALIK BURCU:

Eğer sağlığınıza katkısı olması adına spor ya da diyet gibi organizasyonlara başlamak istiyorsanız sizler için çok uygun olabilir. Bu hafta olan her durumun 2021 ocak ayı ile bağlantılı olacağını hatırlatmak isterim. Bu dönem başlatacağınız her şey ya da sabredeceğiniz her durumun karşılığını bu zamanda ödül olarak alabilirsiniz. Şu an her şey sizin gururunuza zarar veriyor gibi görünse de sizler biraz daha çaba ve gayret içinde olmalısınız. Çalışmaktan asla yorulmayın ve pes etmeyin. Önünüzde direnmeniz gereken ve yorulmanız gereken bir 6 ay daha var. Bu yeniayda bunu en dayanılır noktaya getirecek şekilde planlı yapın. Ya yanınıza yardımcı birilerini bulun ya da sorumluluklarınızı bölüştürün. Hayatınızda temizlik gerektirebilecek bir alan var mı?