Haftalık Burç Yorumları: 16-22 Mart Haftası Burç Yorumları

Burç yorumlarınızı Uzman Astrolog Aygül Aydın açıkladı! 16-22 Mart haftası burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bu hafta hangi burçlar nasıl davranmalı? Koç burcunu 16-22 Mart haftası neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, bu hafta burçları nelerin beklediğini açıkladı.

KOÇ BURCU

Bu hafta yüzleşmekten veya kasıtlı davranışlardan kaçınmanızı tavsiye ediyorum. Bunun yerine yeni olasılıklara açık kalmaya, sorunlarınıza veya endişelerinize yeni bir perspektiften yaklaşmaya çalışın. Bunun sizin için zor olduğunu biliyorum. Ancak kalıcı başarı için bu tavra ihtiyacınız var. Sadece bu hafta yapmanız gereken sakin olun, endişelerinizi doğru bir şekilde nezaketle iletin ve her şeyin yakında nasıl ortaya çıkıp çözüldüğünü görmeyi bekleyin.

BOĞA BURCU

Sizler bir nebze olsun duyduklarınızla daha pratik ve planlı olmayı başarıyorsunuz. Bunun dışında şefkatle çevrenizi iyileştirmeyi de başarıyorsunuz. Eminim ki içinizde fırtınalar kopuyordur. Bu hafta sizler için oldukça önemli bir hafta denilebilir. İşlerinizde genel itibariyle baskı ve çözümsüzlük hissediyor olabilirsiniz. Bu hafta sanki sizler için bir alma verme dengesi kurma haftası denilebilir.

İKİZLER BURCU

Bu hafta iş hayatınızda ya da yaşamınızın başka özel bir noktasında bazı gerilimler ortaya çıkabilir. Duygusal kalıpları kırmaya ve kendinizi yeni şekillerde ifade etmeye çalışıyorsanız bu durumu aşabilirsiniz. Kalbinizi ve aklınızı dengelemek için doğru bir hafta içindesiniz. Bununla birlikte, bir şeyin dengenizi elbet bozması da mümkün olabilir. Ama karşı tarafı tuzağa düşürmek istiyorsanız bu hafta şifreniz sadece 'sakin kalmak' olacaktır.

YENGEÇ BURCU

Ruh haliniz bu hafta biraz daha yükseliyor ve sezgilerinizi dinlemeyi seçiyorsunuz ancak büyük kararlar vermeden önce bazı konuları yeniden değerlendirmeniz gerektiğini hatırlatmak isterim. İptal olan işleriniz ya da engellendiğini düşündüğünüz projeleriniz bu hafta farklı bir yapıda can bulabilir. Finansal konularda önemli yatırımlar ve kazanımlar elde edebilirsiniz. Bir danışmandan yardım alarak ilerleyin.

ASLAN BURCU

Kendinize kazanç sağlayacağınız yeni bir iş kapısı belirliyor olabilirsiniz. Bu güzel ve yaratıcı bir fikir olacaktır. Aklınızda yoksa bile şu andan itibaren olmasını sağlayabilirsiniz. Ama biraz daha umutlu ve çalışkan bir ruh hali içinde olmalısınız. Yazışmalarınıza, maillerinize ya da yanlış mesaj gönderme gibi konulara bu hafta biraz daha dikkatli olmalısınız.

BAŞAK BURCU

Bu hafta fikirler serbestçe akıyor. Hem duygularınızı hem de düşüncelerinizi net bir şekilde ifade ederseniz oldukça başarılı işler içinde olacaksınız. Bu, kısa projelerinizi, düşüncelerinizi veya duygularınızı ifade etmek için mükemmel bir zamandır. Merhametli ve açıksınız hem dinleyebilir hem de kendinizi ifade edebilirsiniz. Bu aynı zamanda bir ders dinlemek, bir kitap okumak veya bilgilendirici bir film serisi izlemek içinde ideal bir haftadır.

TERAZİ BURCU

Sizi üzen hislerin de iyileşme fırsatları olduğunu hatırlamanız gerekir. Şimdi onları yakmak yerine köprüler inşa etme zamanı. Lütfen iyileşmeye ve unutmaya izin verin. Kendi içinizde kimsenin sizin kadar fedakar olmamasına üzülmekten vazgeçin. İş hayatınızda değişim yapmayı düşünüyorsanız biraz daha beklemeyi seçin. Değişim sizin için başkaları tarafından düşünülüyorsa bu duruma uyum sağlayın.

AKREP BURCU

Bu hafta bazı tıkanmalar ve engellenmelere yeni pratik çözümler getirmeyi denemelisiniz. Cesur olmalısınız. Çünkü size iyi gelen şey zaten olumsuz olan şeyleri olumlu olan durumlara dönüştürmenizdir. Bu hafta bol miktarda enerjiniz var. Sezgileriniz keskin ve zihniniz hızlı bir şekilde çözümler bulacaktır. Bu mükemmel becerileri doğru yöne yönlendirdiğinizden emin olmalısınız.

YAY BURCU

Bazı güçlü hislerin yüzeye çıkması muhtemeldir ve bunları ifade etmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Bu duyguların sunduğu gerçeği benimsemenin zamanı geldi ama onları ifade etmek zorunda değilsiniz. Alamadığınız bir ders hala devam ediyor olabilir. İnsanları test etmek ya da sınamaktan vazgeçin. Harekete geçmeden önce biraz üzerinizdeki gerginliğin azalmasını bekleyin.

OĞLAK BURCU

Bu hafta dayanıklılık veya hoşgörü isteyen herhangi bir proje için doğru bir zamandır. Ayrıca yeni alışkanlıklar ve yeni işler oluşturmak için de iyidir. Ancak, bu kısa ama ciddi dönemden en olumlu ödülleri elde etmek için odaklanmalısınız. Bazı hareketler hayatımızda yönlendirici bir rol oynar. Farklı duygusal ihtiyaçlarımız da vardır. Bu hafta boyunca duygularınızı hayatınızdaki kilit kişilere, özellikle de otoriteye sahip olan herkese yansıması olabilir.

KOVA BURCU

Hayatınızda bazı gerçekleri düşünmeniz ve sorumluluklarınızı artık ciddiye almanız gereken bir dönem içindesiniz. Bu pazar günü Satürn artık sizin burcunuza geçiş yapacak ve yeni bir düzen sağlayacaktır. Sizler daha disiplinli ve daha planlı olmayı seçmelisiniz. Cesur kararlar vermek yerine daha makul ve çevrenize bağlı kalan planlar içinde olmayı seçmelisiniz. İlişkilerinizde, aile sorumluluklarınız da veya kariyerinizde eksik olanları görmeniz ve bunları tamamlamanız için harika bir dönem başlıyor.

BALIK BURCU

Bu hafta sizi zorlayan problemleri artık geride bırakıyorsunuz. Hafta başında bazı hayal kırıklıkları sizi umutsuzlaştırıyor gibi olsa da bunları hafta ortasından sonra rahatça çözüyor olacaksınız.Yaşamın her türlü sorumluluğunu üstlenemezsiniz. Bu hafta finansal olarak acele kararlar vermemeye ve para kaybetmemeye özen göstermelisiniz. Yatırımlar ya da alım satım gibi konularda daha sakin kalmalısınız.