Haftalık Burç Yorumları: 16-22 Kasım Haftalık Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

KOÇ BURCU:

Gerçekleşen Akrep yeni ayı ile finansal konularınızda iyileşmeler söz konusu olabilir. Planladığınız yeni yatırım kaynaklarına yönelmek için harika bir dönem olacaktır. İlişkilerde şaşırtıcı bazı haberler alabilirsiniz. İş hayatınızdaki sürprizli tekliflere karşı hazırlı olabilirsiniz.

BOĞA BURCU:

Doğal seleksiyonun önünüze getirdiği değişikliklere karşı olmadan uyumu yakalamaya çalışmalısınız. Mars retrosunun bitmesi ile hayatınızda gizli kalmış olaylar ortaya çıkma durumu söz konusu olabilir. Belki de kontrol edemediğiniz olaylar içine çekildiniz. İçsel sıkışmışlığınızı üzerinizden atıyor olacaksınız. Bu hafta iş ortamınız için alacağınız kararlara karşı dikkatli olmalısınız.

İKİZLER BURCU:

Mars gerilemesinin sona ermesi ile birlikte toplum önünde eski yerinizi tekrar alacaksınız. Üzerinizden attığınız monotonluk hissi geride kalarak yaşam enerjinizi eski zirvesine doğru hareket ettireceksiniz. Yönetici gezegeniniz Merkür’ün Akrep burcundaki seyri ise sizlere hisleriniz konusunda yanılmadığınızı gösterebilir. Bu durumla karşılaşırsanız ben demiştim demek yerine yolunuza devam etmek olsun. Sizi daha sonrasında bu konuda takdir edecekler.

YENGEÇ BURCU:

Toplum önündeki başarınız sanki bu hafta bir onay görüyor olabilir. Gerçekleşen Akrep yeni ayı ile birlikte kaybettiğinizi düşündüğünüz şansın tekrar sizlerle olduğunu hissedeceksiniz. Emekleyerek ilerlemeye çalıştığınız yaşantınızda ayağa kalkmaya hazırlanmalısınız. Bu hafta hukuksal konularla ilgili durumlarınız varsa önemli sonuçlar elde edebilirsiniz.

ASLAN BURCU:

Samimi ve sıcak girişiminiz olumlu karşılanarak aradaki buzların erimesini sağlayacaktır. Mars gerilemesinin bitmesi ile zengin fikirlerinizi harekete geçirmek için gereken enerjiyi kendinizde bulabileceksiniz. İş hayatınızda bir başarı kazanmak yönünde ilerleyeceksiniz. Bu hafta yapacağınız görüşmeler çok önemli olacak. Ufak tefek sakarlıklara ya da yanlış anlaşılmalara dikkat etmelisiniz.

BAŞAK BURCU:

Gerçekleşen Akrep yeni ayı ile iletişiminizde yeni bir yola giriş yapıyor olabilirsiniz. Yakın çevre ilişkilerinizde eski bazı projelerinizden beklenilmeyen olumlu cevaplar alabilirsiniz. Bitti dediğiniz şeylerin bitmediğini gördüğünüz bir hafta geçirebilirsiniz. Yaşamınızda ne istediğinizi çok iyi belirlemeniz gerektiğini unutmayın.

TERAZİ BURCU:

Akrep yeni ayı ile birlikte bazı sabit fikirlerinizi yıkarak kendinize yeni ve farklı bir öz duruş kazandıracaksınız. Destekçiniz olan yeni ay başlangıcınızı güzelliklerle süsleyecektir. Finansal konularınızda iyileşmeler her an gerçekleşebilir. Emek vererek üretmeye devam etmelisiniz. Bazı şeyler yoluna girecektir ama şuan hissettiğiniz kaygı ve korku bir tuzak olabilir.

AKREP BURCU:

Koç burcunda gerilmesi sona eren Mars gezegeninin yüksek enerji potansiyeli sizlere yaşam yolunuzda her zaman harekete geçme olanağı kazandıracaktır. Değişmeyen insanları değiştirme mücadelesinin belki de sonuna geldiniz. Kendinize haksızlık etmekten vazgeçmelisiniz. Ortaklı ilişkilerde kendinizi daha fazla yıpratmayın.

YAY BURCU:

Mars gerilemesinin sona ermesi ile içsel mutluluğu yeniden hissedeceksiniz. Sizleri sıkıştıran duygularınız yerini olumlu hislere bırakacaktır. Kendinizi mutsuz hissetmeyin. İş hayatınızdaki yeni başarılara kendinizi hazırlayın. İş ortamınızda ani bazı değişimeler şaşırtıcı olabilir ama sizler yine de bu noktada sabırlı davranmalısınız.

OĞLAK BURCU:

Ebeveynlerinizle aranızdaki sorunları çözüme kavuşturmak için adım atmalısınız. Akrep yeni ayı sizleri sosyal ortamınızda değişikliğe götürerek yeniden bir çevre oluşturmanıza yardım edecektir. Çevreniz değişse de sizler değişmezseniz ilerde yaşadığınız hayatı tekrarlayabilirsiniz. Değişime kendinizden başlamalısınız. Bazı şeyleri telafi edebilme konusunda şanslı bir yeni ay içinde olacaksınız.

KOVA BURCU:

Yeni ay sizleri çok farklı bir alana taşırken hayatınızın yarınlarının temellerini atıyor olacaksınız. Koç burcunda gerilemesi sona eren Mars’ın sizlere kazandırdığı hareket enerjisi ile geçmişi geride bırakarak hayallerinize doğru yelken açıyorsunuz. Bu hafta mümkün oldukça yarıda bıraktığınız işleri tamamlayın ve harekete geçin.

BALIK BURCU:

Artık gözyaşlarınızı geride bırakarak oluşan gök kuşağının ödüllerini toplamaya gidiyorsunuz. Akrep yeni ayı sizlere yeni bir hayatın kapılarını açarken, sosyal çevrenizi de tamamen değiştirecektir. Geçmişi ve geçmiş kişileri bırakarak yeni hayatınıza yürümelisiniz. İş hayatınızda bir kararın aşamasında olabilirsiniz. Kendinizi manipüle etmeyin. Bazı sorumluluklarınız bu hafta daha gözle görülür şekilde artıyor olsa da kendinizi huzursuz etmeyin.