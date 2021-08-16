Haftalık Burç Yorumları: 16 – 22 Ağustos Haftalık Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

16 Ağustos Venüs Terazi Burcunda

20 Ağustos Boğa Burcunda Uranüs Retrosu

22 Ağustos Kova Dolunayı

KOÇ BURCU:

Venüs’ün karşıt burcunuz Terazi burcuna geçtiği bu hafta ilişkileriniz dengesini buluyor. Özellikle aşk hayatınızda oldukça renkli ve hareketli günlere hazırlıklı olmalısınız. Nasıl davranacağınızdan emin olmanız zaman alsa da duygularınızı daha iyi ifade edeceğiniz için şans yüzünüze daha içten bir şekilde gülecektir.

BOĞA BURCU:



Yönetici gezegeniniz Venüs Terazi burcundaki seyahatine başladığında çalışma ortamınızda adınızdan söz ettirmeye başlayacaksınız. Günlük temponuzun karşılığını bulabilir, yeni işbirlikleri için bazı girişimlerde bulunabilirsiniz. Bu süre zarfında tanışacağınız kişiler hayatınıza hem sosyal hem de duygusal açıdan katkı sunabilir.

İKİZLER BURCU:



Terazi burcuna geçen Venüs size oldukça keyifli günlerin sinyallerini yakıyor. Hareketlenen bir aşk hayatı, tatil fikirleriyle bir süredir kuramadığınız dengeyi yakalayabilirsiniz. El becerilerinizi bir fırsata dönüştürebilir, kendinizi kişisel düzeyde olduğu kadar maddi anlamda da geliştirebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU:



İlişkilerimizi yöneten Venüs hafta başında Terazi burcuna geçiyor. Bu geçiş boyunca, aile bireyleriyle ve özellikle kadın figürlerle aranızdaki olumlu etkileşimler yaşayabilirsiniz. Ev hayatınızı ve ilişkilerinizi iyileştirebilir, kendi yuvanızı kurma fikrine her zamankinden daha sıcak bakabilirsiniz.



ASLAN BURCU:



Venüs yöneticisi olduğu Terazi burcuna geçiyor ve hayatınıza uzun zamandır ihtiyaç duyduğunuz güzellikleri katmaya hazırlanıyorsunuz. Özellikle iletişim konusuyla ilgili çalışmalarınız gündeminizde daha çok yer tutabilir. Çevrenizle daha uyumlu, herkese hitap eden bir tarz oluşturabilir, sunumlarınızı bu yönde düzenleyebilirsiniz. Becerileriniz ön plana çıkıyor.

BAŞAK BURCU:



Burcunuzdan ayrılan Venüs, hafta başı itibariyle Terazi burcuna geçiyor. Maddi anlamda ciddi iyileşmeler yaşayabilir, birikmiş alacaklarınızı tahsil edebilirsiniz. Yeni iş ve kazanç fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Mevcut durumunuzu iyileştiren imkanlar ve insanlar, bu sürecin en önemli gündem maddesi olacaktır.

TERAZİ BURCU:

Yönetici gezegeniniz Venüs burcunuza, kendi evine geliyor. Hem kendiniz hem de ilişkileriniz için bu dönemin ışıl ışıl geçecek denebilir. Dış görünüşünüzle daha çok ilgilenebilir, hayatınıza birçok açıdan yeni bir sayfa açmak isteyebilirsiniz. İnsanların sizin gerçekliğinizdeki zerafeti keşfetmesi, ilişkilerinizde tüm taşların yerine oturmasını sağlıyor.

AKREP BURCU:



Venüs Terazi burcundaki yolculuğuna başladığında, toplum içerisinde insanlarla birlikte hareket etmeyi tercih edeceğiniz bir dönem başlıyor. Eski ve yeniyi bir arada yürüteceksiniz. Bu dengeyi bulmak aldığınız hasarları iyileştireceğinden, yeni arkadaşlıklara ve iş birliklerine daha açık ve ılımlı hale gelmenizi sağlayacaktır.

YAY BURCU:



Venüs’ün Terazi burcuna geçeceği bu hafta itibariyle, arkadaş çevrenizin popüler ve aranan kişisi olabilirsiniz. Yeni bir arkadaş çevresi kurabilir, burada bazı fikirleri nasıl işleyeceğinize dair destek görebilirsiniz. Hayatınıza yeni bir denge getiriyorsunuz. Bu dengenin bir ayağını, ilişkilerinizin oluşturduğuna şahitlik edebilirsiniz.

OĞLAK BURCU:



Terazi burcundaki seyahatine başlayan Venüs size kariyerinizle ilgili bazı olumlu gelişmeler getirebilir. İşbirliğiniz ve uyumunuzu daha fazla hissettirecek olmanız, kendiniz ve yapmak istedikleriniz arasında bir denge kurmanızı sağlayacaktır. Yaptıklarınızın ödüllerini almaya başlıyorsunuz. Bu ödül, aşk hayatınızı da etkileyecek nitelikte olabilir.

KOVA BURCU:

Venüs’ün Terazi burcuna geçmesiyle başlayan bu hafta, beklettiğiniz bazı konular hareketlenebilir. Alacağınız haberler, yeni yolculukları beraberinde getirebilir. Fikirlerinizin hoş karşılanması ve çabalarınızla, inandığınız tüm değerler hayatınıza daha çok eşlik edecektir. Özellikle yabancı platformlarda kuracağınız ilişkiler, kişisel gelişiminize fazlasıyla desek olacaktır.

BALIK BURCU:



Terazi burcundaki seyahatine başlayan Venüs, düzensiz ama koşulları iyileştirecek bazı gelirler sözkonusu olabilir. Sulh ile çözdüğünüz problemlerin geride kalacağı bir dönem başlıyor. Sadece maddi anlamda değil, manevi yönden de kazanabileceksiniz. Zira artık korkularınızdan bir köprü kurarak hayatınızın diğer kısmına doğru ilerlemeye başlıyorsunuz.