Haftalık Burç Yorumları: 15-21 Şubat Haftalık Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

KOÇ BURCU:

Haftaya Satürn ve Uranüs arasındaki kare açının kesinleşmesi ile başlıyorsunuz. Yaşam kalitenizin artış göstereceği bir dönemdesiniz. Başarılarınızı büyütmenin yolu bazı yenilikler yapmaktan geçiyor. Sahip olduğunuz değerlerinizi yeniden değerlendirmek isterken bazı yatırım kaynaklarınızı çağa ayak uyduracak hale getirmeye çalışabilirsiniz. Güneş’in Balık burcuna geçmesiyle, içinize dönmek isteyebilirsiniz.

BOĞA BURCU:

Güneş’in Balık burcuna geçmesi ile sosyal çevreniz ve bu alanda yapacaklarınızla ilgili olumlu gelişmeler sözkonusu olabilir. Organizasyonların aranan ve görünen ismi olacağınız için anın büyüsüne kapılmaktan ziyade bunun size ve çevrenize katkı sağlayacağı şekilde bir tavır sergilemelisiniz. Yönetici gezegeniniz Venüs ile Mars arasındaki kare açı, kariyer alanınızda beklediğiniz haberin gelmesini sağlayabilir.

İKİZLER BURCU:

Haftaya Satürn ve Uranüs arasındaki kare açının kesinleşmesi ile başlıyorsunuz. Geçmişin üzerini çiziyor, artık geleceğe gitmekten başka bir yolunuzun olmadığını görüyorsunuz. Yeniliğe ve fikirlere açık bir yapıya sahip olduğunuz bu sürece adapte olmak ve en iyi şekilde hareket etmek sizin için zor olmayacak. Bulunduğunuz yeri, yaşam alanlarınızı değiştireceğiniz gelişmeler yaşanabilir.

YENGEÇ BURCU:

Sosyal çevreniz ve inandığınız değerlerinizle ilgili yeni bir karar alabilirsiniz. Eski alışkanlıklarınızı terk ediyor, tecrübelerinizin ışığında ve çevrenizin beklentisi doğrultusunda karşılık bulduğunuz ve bulmak istediğiniz şekillerde bir tutum sergiliyorsunuz. Hafta ortasında Güneş’in Balık burcuna geçmesi ile yaşamınızdaki ve fikirlerinizdeki bu değişiklik için gökyüzünden olumlu bir destek alıyorsunuz. Eğitim hayatınız ya da eğitim almayı düşündüğünüz konularınız varsa bu alanda da bazı gelişmeler göz önüne gelebilir.

ASLAN BURCU:

İkili ilişkilerinizde geçmişin etkisinden tamamen kurtuluyorsunuz. Aynı hatalara bir daha düşmemek için sevginizi, iletişiminizi sunacağınız yeni bir dil ve tutum geliştiriyorsunuz. İş hayatınızla ilgili bir fırsat söz konusu olabilir. Size sunulan bir imkân varken sıkı sıkıya tutunduğunuz değerleriniz elinizden alınıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Artık neyi ne kuvvetle tutmanız gerektiği konusundaki fikirlerinizi değiştirdiğinizde önünüze bakmak daha kolay olacaktır.

BAŞAK BURCU:

Haftaya Satürn ve Uranüs arasındaki kare açının kesinleşmesi ile başlıyorsunuz. Kareler çoğunlukla zorlar ama mutlaka size lazım olan bir şeyleri anlatır. Bu süreçte yaşayacağınız zorluklar, verimliliğinizin yükselmesini sağlayacak püf noktalarını size öğretmeye geldi. Alın ve yolunuzu iyileştirin. Güneş’in karşıt burcunuz olan Balık burcuna geçmesi sosyal, duygusal ve kariyer alanınızdaki tüm ilişkilerinizde güçleneceğiniz bir dönemi başlatıyor.

TERAZİ BURCU:

Geçmişi geride bırakmak sizin için hiç bu kadar zorlayıcı olmamıştı. Ama bu zorluğun arkasından gelecek olan ferahlık her şeyin netleştiğini, sizi kararsız kılan bazı konuların değişmeye başladığını gösterecektir. Güneş’in Balık burcuna geçişi, maddi ve manevi kazanım sağladığınız konularda size kapılar açabilir. Bu sayede birçok içsel meselenizi alt etmeyi de başarabileceksiniz. Mars ve yönetici gezegeniniz Venüs arasındaki kesinleşen kare açı, bu süreçte korkularınızla baş etmeyi zorlaştırsa da bunun bir süreç olduğunu, daha öncekiler gibi bunu da aşacağınızı biliyorsunuz.

AKREP BURCU:

Güneş’in Balık burcuna geçmesi ile birlikte, eğer çocuk sahibi iseniz aranızdaki bağ kuvvetlenebilir, değilseniz çocuklarla ilgili gündemleriniz söz konusu olabilir. Bu dönem el becerileriniz kadar kalp becerileriniz de bu aydınlıktan nasibini alacaktır. Yeni bir yola başlamak, yolunuzun manzarasını ve alt yapısını daha iyi hale getirmek isteyebilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Mars’ın Venüs ile yaptığı kare açı, aile içinde istenmeyen bazı tatsızlıklar yaşanmasına sebep olabilir. Görecekleriniz ve duyacaklarınıza empatiyle yaklaşmalısınız.

YAY BURCU:

Çalışma hayatınızda ve iletişim tarzınızda eski ile yeninin tartışması içerisine girebilirsiniz. Değişmekte zorlandığınız konuları aşmak size sunulan imkanları değerlendirmelisiniz. Keşfetmeyi sevdiğiniz yanınıza sığının ve bu sürecin içindeki tüm iyiliği açığa çıkarın. Unutmayın ki, bu sizin en iyi yaptığınız iş. Güneş’in Balık burcuna geçmesi ile aile hayatınızda ve evinizde ılımlı ve fedakar zamanlar yaşayabilirsiniz. Aranızdaki bağın güçleneceği bu süreçte, ailenizin sizin desteğinize ihtiyacı olacağı için sorumluluklarınız artabilir.

OĞLAK BURCU:

Haftaya yöneticiniz Satürn ve Uranüs arasındaki kare açının kesinleşmesi ile başlıyorsunuz. Sahip olduğunuz değer yargılarınızı ve maddi kaynaklarınızı değiştirmek sizin için zor olsa da artık zorlukları nasıl aşacağını bilen biri olarak hamlelerinizi bu yönde yapmalısınız. Geleneklerinizi yenilikle değiştirin ve geliştirin. Güneş’in Balık burcuna geçişi ile birlikte iletişiminizde daha duygusal ve hassas olabilirsiniz. İstediğini söyleyen, istemediğini işitir.

KOVA BURCU:

Burcunuzda hareket eden Satürn ile Boğa burcunda hareket eden Uranüs arasındaki bu açı, sizin aşina olduğunuz eski ve yeni çatışmasına farklı bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Sabit yanınızın tutunduğu bazı düşünceleriniz ve tavırlarınızı gözden geçirmeniz gerekebilir. Güneş’in burcunuzdan ayrılarak Balık burcuna geçmesi ile birlikte üzerinizdeki yüklerden biraz olsun kurtulabilir, geçen bir ay içinde edindiğiniz tecrübelerle maddi konularda ve kaynaklarda bir değişikliğe yol alabilirsiniz.

BALIK BURCU:

Eski ile yeninin güç savaşı içerisine girdiği bu etki ile siz de uzun süredir ertelediğiniz ama artık karşı karşıya olduğunuz bazı konularla yüzleşiyorsunuz. Yapmanız gereken şey, çağa ve hayatınıza ayak uyduracak şekilde bir düzen kurmak ve buna sadık kalarak hareket etmek. İhtiyacınız olan gücü ve çıkış noktalarını Güneş’in burcunuza geçmesi ile elde edebilirsiniz. Bağışıklığınızı güçlendiriyor ve eski sağlığınıza yeniden kavuşuyorsunuz.