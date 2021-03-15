Haftalık Burç Yorumları: 15-21 Mart Haftalık Koç, Boğa, Yengeç ve Diğer Burç Yorumları

KOÇ BURCU:

Çevrenizde ilgi size dönüyor ve bu durum sizlerin gizli ilişkilere yönelmenize de neden olabilir. Daha fazla içe kapanarak içsel sorgulama yapabilir, hassaslaşarak konulara duygusal yaklaşabilirsiniz. İş hayatınızda başarılarınız daha görünüz bir hal alacak. 20 Mart, Güneş’in burcunuza geçmesi ile sizlerin dönemi başlıyor. Baharın ilk günleri gibi sizlerin de içleri kıpır kıpır ve umutlarınız yüksek olacaktır. Hafta sonunda Venüs’ün de burcunuza geçmesi ile birlikte ikili ilişkilerinizde daha cesur hareketler sergileyebileceksiniz. Cazibeniz ve karizmanın herkes tarafından daha fazla görünür bir hale gelecektir.

BOĞA BURCU:

Güneş, Koç burcuna geçerek gizli saklı kalmış olayları gün yüzüne çıkarabilir. Beklemediğiniz sonuçlar sizi şaşırtabilir. Venüs koç burcuna geçerek saklı tuttuğunuz duyguları ortaya dökerken sevginizi ifade ediş tarzınızı değiştirecektir. Bazı şeylerin gizli kalmasını isteyebilirsiniz ama yinede cesur olacaksınız. Özellikle ikili ilişkilerinizde Salı ve çarşamba günleri oldukça önemli konuşmalar yapabilirsiniz.19 Mart Cuma günü Ay ikizler burcunda kuzey düğüm ve Mars ile kavuşacak. Parasal konularınız, kredi çekmek ya da yatırımsal hedefleriniz gibi konularda değişim içerisine sizleri sokabilir.

İKİZLER BURCU:

Enerjiniz ani bir değişim gösterirken daha hassas ve duygusal yönünüz bu hafta zirve yapabilir. Aşırı bir baş ağrısı ya da planlarınızın istediğiniz gibi ilerlememesi gibi durumlara karşı ikinci seçenekler kendinize bulun. Özellikle Çarşamba Merkür günüdür. Bu Çarşamba ve Cuma günleri çok önemli haberler alabilir ve hayatınızın büyük değişimine imza atabilirsiniz. Gücünüzün bu kadar azaldığını hissederken kendinize daha ağır işleri seçerek tüketmemelisiniz. Yazarın dediği gibi “Gücümü içimdeki güçlüksüzle boğuşurken kaybettim” dediği yerde olabilirsiniz. 20 Mart, Güneş’in koç burcuna geçmesi ile grup etkileşimlerinizde yeniden hareketli günleri yaşamaya başlıyorsunuz.

YENGEÇ BURCU:

Bu hafta iletişim konularında bir geri çekilme yapmalı ve kendinizi savunmak zorunda kalacağınız konular üzerinde konuşmalar yapmayı seçmemelisiniz. Yalnızlık ve derin düşünme için iyi bir fırsat içindesiniz. Bunu ruhsal bir çöküntü ya da felaket gibi görmekten vazgeçin. Tüm savaş alanlarınızdan pes etmenizi önermiyorum ama kimle savaşmanız gerektiğinizi iyi seçmeniz gerektiğini düşünüyorum. Güneşin koç burcuna geçişi kariyer hayatınızda beklediğiniz olumlu gelişmeleri tetikleyecektir. Venüs koç burcuna geçerek toplum önünde cesaretinizi artırarak kendiniz daha rahat ifade etmenizi sağlayacaktır.

ASLAN BURCU:

Güneş'in Koç burcuna geçmesi ile yeniden yaşama bağlanacak nedenler oluşturuyorsunuz. İş hayatınızda bazı konuları çok güzel bir şekilde toparlayacaksınız. Kararlarınızın oldukça arkasında olduğunuz ve istikrarlı ilişkiler içinde olduğunuz müthiş bir hafta olduğunuz söyleyebiliriz. Beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Venüs koç burcuna geçişi yeni bir eğitim alanına veya hobilerinizi eğitime dökmek için adım atmanızı sağlayacaktır. Venüs koç burcunda çok sabırsızdır. Bu yüzden birçok aslan burcu ve yükselen aslan parasal konularda ve ilişkilerinde ısrarla net sonuçlar almak isteyecektir.

BAŞAK BURCU:

Venüs Koç burcu transiti korkularınızın üzerine gitmenizi sağlayarak geçmiş anıların etkisinden sizleri kurtaracaktır. Eski bir ilişkiniz ya da yeni bir aşk hikayesi bu hafta hayatınıza dahil olabilir. Gizli bazı ilişkiler başlatabilirsiniz. Kendinizi daha çekici ve hoş hissedeceksiniz. İş veya eş gibi ortak kazanıma sahip olduğunuz insanların gelir kaynakları size daha olumlu yönde iyi gelebilir. Hukuksal bazı haklılıklarınızı elde edebilirsiniz. Bu hafta inandığınız bir şeyin savaşını verebilir ve bunu kazanmanın haklı gururu içinde olabilirsiniz. Geçmişi unutmak için savaşmak yerine kabul ederek kendinize yeni bir başlangıç yapabilirsiniz.

TERAZİ BURCU:

Bu hafta aklınıza ilk gelen kararı uygulayın ve işlerinizi tamamlayın.20 Mart Güneş’in koç burcuna geçmesi ile ikili ilişkileriniz de ve ortaklı işlerinizde hareketli bir dönemin kapısını açacaktır. Açıkça sizin üzerinize oyun kurmak isteyenlere de dikkat etmelisiniz. Yönetici gezegeniniz Venüs’ün koç burcuna geçişi aşk hayatınızı desteklerken yeni bir ilişkinin başlangıcını sağlayabilir. Öfkenizi kontrol altında tutarak ani çıkışlar yapmamalısınız. Özellikle karşınızdaki partneri kendinize çekeceğiniz ve karizmanızın güçleneceği bu dönemi sizlerde pozitif değerlendirmeyi seçin.

AKREP BURCU:

Venüs ve Güneş’in Koç burcuna geçmesi işlerinizi daha fazla yoluna koyacaktır. İş veya mesleki alanınızda daha aktif bir dönemi başlatacaktır. Baharın gelişini müjdelerken sizlerin de yoğunluğu artış gösterecektir. Ertelediğiniz konular birdenbire bu hafta önünüze çıkarak sizi çözmek zorunda bıraktırabilir. Çevrenizdeki kişilerle ani tartışmalara girmemeye çalışın. Devrim yaratmak istiyorsanız kendi içinizde olayları büyütmeden kolektife hizmet ederek hareket etmelisiniz. Olayları kişiselleştirmeyin. Yeni bir proje önünüze gelirse bu hafta hareketi geçin ve sizi mutsuz eden ikili duygusal ilişkilerden artık kendinizi kurtarın.

YAY BURCU:

Enerjinizin yerine gelmesi ile projelerinize hız veriyorsunuz. Venüs koç burcu transiti ikili ilişkilerinizde daha fazla cüretkâr olmanızı sağlarken çekinceleriniz yok olacaktır. İlişkilerde yeni bir döneme başladığınızı rahatça söyleyebiliriz. İş hayatınızda ve parasal konularda sizi tüketen insanlardan uzak kalmalısınız. Bazı haksızlıklar yaşanmış bile olsa bu hafta sizlerin haklılıkları net bir şekilde anlaşılacaktır. İnandığınız şeyler konusunda büyük bir değişim içine ilerliyorsunuz. Bu durum sizi her zamankinden daha umutlu hissettirecektir. Bir işi yapacaksanız en iyisi ol ya da yapma felsefesi bu hafta sizin için söylenmiş olabilir.

OĞLAK BURCU:

İş arkadaşlarınız veya yöneticilerinizle olan bağlantılarınızın daha farklılaştığı bu dönem yeni girişimlere daha sıcak bakacaksınız. İlişkilerinizde daha tahammülsüz olabilirsiniz. Karşı tarafla uzun süren problemleriniz varsa artık bu hafta bazı şeyleri konuşma zamanı diyebiliriz. Sizin zorlamalarınızla giden ilişkiler içindeyseniz artık bu tavrınızı değiştirmek zorunda kalacağınızı görebilirsiniz. Olmayınca olmuyor dediğiniz bir hafta içindesiniz. Sizlerde artık değişimi hissedin ve bu tutucu davranışlarınızdan vazgeçin. Kendinizi daha fazla özgürleştirmeniz gereken bir zamana ilerliyorsunuz.

KOVA BURCU:

Güneş’in Koç burcuna geçişi ile enerjiniz yerine gelecektir. İletişim dilinizin aktif olması ile kendinizi daha iyi ifade edebileceksiniz. Venüs Koç burcuna geçerek sevgi diliniz de açıkça konuşabilme gücünü sizlere sağlayacaktır. Finansal alanda bazı gelgitler yaşıyor olabilirsiniz. İş alanınızda büyümeye ve bazı yeni dijital platformlar içerisine girmeyi düşünüyor olabilirsiniz. Kendi gücünüzü daha fazla gördüğünüz ve kendi içinizde bazı sorunları daha iyi çözdüğünüz bu süreç sizleri farklı hissettirecektir. Tüm potansiyellerinizi keşfettiğiniz bu hafta içinde geçtiğimiz haftalarda verdiğiniz sözleri gerçekleştirmek için doğru olabileceğini söyleyebiliriz.

BALIK BURCU:

Güneş'in burcunuzdan ayrılarak 20 Mart sonrası Koç burcuna geçmesi ile finansal kazanımlarınızı güçlendirecek fırsatları göreceksiniz. Karar vermekte zorlandığınız konularda hareket enerjisine sahip olacaksınız. Finansal yatırımlarınızda cesaretiniz artarak kendinize olan güveniniz motivasyonunuzu artırıyor olacak. Venüs’ün Koç burcuna geçişi değer yargılarınızı artırırken sizleri kurban psikolojisinden kurtaracaktır. Kariyerinizde önemli gelişmeler ve yeni başlangıçlara hazırlıklı olmalısınız.Bu haftanın sizlere mucizeler getirmesi mümkün olacaktır.