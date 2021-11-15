Haftalık Burç Yorumları: 15-21 Kasım Haftalık Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

15 Kasım Güneş Jüpiter Karesi

18 Kasım Venüs Uranüs Üçgeni

19 Kasım Boğa Dolunayı

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, haftanın ilk iki gününde Ay burcunuzda hareket ediyor olacak. Kendi doğanıza uygun bir günde olduğunuz için işlerinizle heyecanlı ve hızlı şekilde ilgileniyor olabilir. Psikolojik ve fiziksel kazalara maruz kalmamak için tamamen dürtülerinizi dinlemediğinizden emin olun.

Boğa

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, bu haftanın ve hatta bu ayın sizin için önemli gündemi 19 Kasım’da burcunuzda gerçekleşecek olan ay tutulmasıdır. Başka bir sayfayı değil, başka bir defteri açmanız söz konusu olabilir. Bazı konulara direndiniz, şimdi bu direncin kırılması huzursuzluk ve yorgunluk verebilir. Bu noktada sağlığınızı ve motivasyonunuzu düşünerek hareket etmenizde fayda var. Sizi bu anlamda tehdit eden beslenme alışkanlıkları, insan ilişkileri ya da kendinizle ilgili tutumlarınız varsa artık hepsine son vermelisiniz. Özellikle ilişkileriniz konusunda önemli gelişmeler yaşayabilir, hayatınızda hangi değerlere ve insanlara yer vermeniz gerektiğinden emin olabilirsiniz.

İkizler

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, Güneş Jüpiter karesinin etkileri hafta başı itibariyle günlük yaşantınızda bazı çıkmazlara girmenize neden olabilir. Kontrolü yitirdiğiniz noktalarda güç savaşına girmek yerine bir özeleştiri yapmanız, sorumluluklarınıza olan yaklaşımlarınızı değerlendirmeniz gerekebilir. Çalışmalarınızın istediğiniz sonuca bağlanamadığını düşündüğünüzde, olaylara bakış açınızı değiştirmeyi denemelisiniz. Dalgınlık psikolojik ve fiziksel bazı hasarlar almanıza neden olabilir.

Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, hafta başında yönetici gezegeniniz Ay Koç burcunda seyrediyor olacak. Ay’ın Koç burcundaki hareketiyle başlamak, sizi aksiyon almak konusunda zorlayabilir. birtakım yönetici figürlerinden manipülasyon ya da restleşmelere gitme kararı içine girebilirsiniz. Venüs ve Chiron arasındaki açıyı da hesaba kattığımızda, bKendinizi kısıtlanmış ya da size yakışmayacağını düşündüğünüz bir konumda hissedebilirsiniz. Aceleci olmak ya da dalgınlığa karışmak, hem fiziksel hem de duygusal açıdan size zarar verebilir. Sakin ve makul kalın, insanları dinlemeye ve anlamaya çalışın. Bu tüm sorunları çözmenize büyük katkı sağlayacaktır.

Aslan

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, yönetici gezegeniniz Güneş’in Kova burcundaki Jüpiter ile kare açısı ilişkileriniz konusunda sizi zorlayabilir. Farkında olarak ya da olmayarak sergileyeceğiniz bazı tutumlar, ailenizin ya da partnerinizin sizinle ilgili negatif kararlar almasına yol alabilir. Ne yaşadığınızın, nasıl bir aileye ve ortaklıklara mensup olduğunuzun farkına vardığınızda var olan sorunları çözebileceğiniz gibi durumu iyileştirmek adına da fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Başak

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, Venüs ve Uranüs’ün gökyüzündeki etkileşimi bu haftayı sizi için farklı bir anlama taşıyabilir. Ne yönde çalışmak, yeteneklerinizi hangi alanda çalıştırmak istediğinize dair sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Yurtdışı bağlantılı işleriniz ve bunların maddi yönleriyle ilgili haberler, daha sağlam bir plan yapmanızı sağlayacaktır.

Terazi

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, yeni hafta Ay’ın Koç burcundaki seyriyle başlıyor. İlişkilerinizle ilgili önemli ve hareketli gündemleriniz olabilir. Ortaklarınız varsa aranızda gerilim yaşanmaması için dürtüsel davranmaktan kaçınmalısınız. Yönetici gezegeniniz Venüs’ün Uranüs ile işbirliği bu kişilerle yürüttüğünüz ya da farklı bir kanaldan gelir elde ettiğiniz noktalarda size şans verebilir. Planlarınızın dışında gelişen bir ödeme ya da harcama, hem korkularınızı aşmanızı hem de kendinizi fark etmenizi sağlayabilir. Değiştirmeyi, kazanmayı ve hayata cesaretle atılmayı öğreniyorsunuz; şaşırtıcı bir şekilde çok hazırsınız.

Akrep

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, Ayın ikinci yarısı Ay’ın Koç burcundaki seyriyle başlıyor. Sıkıştığınız köşelerden çıkmak için girişimleriniz olabilir. Artık özgürleşiyorsunuz, ilişkileriniz iyileşiyor. Burcunuzda ilerleyen Güneş ile Jüpiter’in kare açısı, kendiniz ve aileniz arasındaki bazı sorunlara ışık tutabilir. Koşullara uyum sağlamayı öğrenmeli, aile ve yaşam alanlarınızla ilgili konularda üzerinize düşen sorumlulukları almalısınız.

Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, Güneş’in yönetici gezegeniniz Jüpiter ile kare açısı yakın çevrenizle olan iletişiminize dikkat çekiyor. Öğrendiğiniz bazı bilgiler ışığında önemli kararlar alabilir, işbirliklerinizi gözden geçirebilirsiniz. Sosyal mecralardaki paylaşımlarınız ve söylemleriniz konusunda özenli davranırsanız, iyi etkileşimler yakalayabilirsiniz. Acınızın ya da yaşadığınız sorunun, hayatınızın fırsatının önüne geçmesine müsaade etmeyin.

Oğlak

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, 15 Kasım’da Venüs Chiron karesinin kesinleşmesi, daha önce aldığınız yaralara dikkat çekiyor. Sınırlarınıza birini dahil etmek fikri sizi endişelendirse de bunun geçici bir etki olduğunu unutmamalısınız. Evliliğinizde sizi yıpratan konular varsa bunları muhtemelen ilk kez masaya yatırıyorsunuz. Çünkü artık ne siz eski sizsiniz, ne de o yaralar eskisi gibi kanıyor. Artık bunun farkındasınız ve kendinize zaman tanıyor, kalbinize bir şans veriyorsunuz. Hayatın mutlu yanları sizi bulduğunda onu görmezden gelmeyin, bu sizi her şeyden daha fazla iyileştirecektir.

Kova

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, Güneş’in burcunuzda ilerleyen Jüpiter ile kare açısı çalışma ortamınızda ve toplum içinde kendini farklı bir şekilde ifade etmenize, göstermenize neden olabilir. Elinize geçen fırsatların, size tanınan imkanların en verimli şekilde kullanmak için tepkilerinizi kontrol altında tutmalısınız. Bu hafta üzerinize düşen en önemli göreviniz, sorumluluğunuz olaylara olan yaklaşımlarınızda fazla eleştirel olmamaya ve üst perdeden konuşmamaya dikkat etmektir. İşinizi büyütecek, sizi geliştirecek gelişmeler için çalışın.

Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, 15 Kasım’da Ay’ınKoç burcuna geçmesi sizi hareketli, bu hareket yüzünden de yorgun hissettirebilir. Düşünceli ve dalgın halinizin motivasyonunuzu etkilemesine müsaade etmemelisiniz. Bu enerjiyi kendi içinizde bir mücadele vererek dönüştürmeyi deneyin. Günlük hayatınızın, kazançlarınızın akışını zorlaştırmamalısınız.