Haftalık Burç Yorumları: 14–20 Haziran Haftalık Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

KOÇ BURCU:

Haftaya Kova burcunda geri hareketini sürdüren Satürn ile Boğa burcunda hareket eden Uranüs arasında gerçekleşen kare açının etkisi ile başlıyorsunuz. Sosyal çevreniz ile bazı konulardaki anlaşmazlık yüzünden karşı karşıya gelebilirsiniz. Olaylar istemediğiniz bir noktaya gelebilir ve arkadaşlıklarınızı bitirebilirsiniz.

BOĞA BURCU:



Satürn ile burcunuzda hareket eden Uranüs arasında gerçekleşen kare açının etkisi ile haftaya başlıyorsunuz. Hayatınızda yol ayrımının yeni bir evresine geliyorsunuz. Alacağınız kararlar sizleri geleceğe taşıyacaktır. Bu bilinmezlik sizi tatmin olduğunuz bir noktaya getirebilir ve hayalini kurduğunuz maddi ve manevi hayatın avantajlarını yaşayabilirsiniz.



İKİZLER BURCU:



Kova burcunda geri hareketini sürdüren Satürn ile Boğa burcunda hareket eden Uranüs arasında gerçekleşen kare açının etkisi ile haftaya başlıyorsunuz. Gizlilik ve derinlik sizlere uymayan iki kavramdır. Gerçekleri öğrendiğiniz ve kabullenmek zorunda kaldığınız konularda çevrenizin de etkisiyle hayatınıza yeni bir yön vereceksiniz.



YENGEÇ BURCU:



Kova burcunda geri hareketini sürdüren Satürn ile Boğa burcunda hareket eden Uranüs arasında gerçekleşen kare açının etkisi ile haftaya başlıyorsunuz. Temasta olduğunuz kişiler ile grup etkileşimlerinize yeni bir boyut kazandıracaksınız.

ASLAN BURCU:



Kova burcunda geri hareketini sürdüren Satürn ile Boğa burcunda hareket eden Uranüs arasında gerçekleşen kare açının etkisi ile haftaya başlıyorsunuz. Hedeflerinize doğru yürüdüğünüz yollarda değişen durumlarla karşılaşabilir ve olaylara göre kendinizi yeniden şekillendirebilirsiniz.

BAŞAK BURCU:



Kova burcunda geri hareketini sürdüren Satürn ile Boğa burcunda hareket eden Uranüs arasında gerçekleşen kare açının etkisi ile haftaya başlıyorsunuz. Kariyer hayatınızda değişiklik yaşadığınız bir dönem olmuş olabilir, bu değişikliği kabullenip yeni hayatınızı doğru bir biçimde değerlendirmeye çalışmış olabilirsiniz.



TERAZİ BURCU:

Kova burcunda geri hareketini sürdüren Satürn ile Boğa burcunda hareket eden Uranüs arasında gerçekleşen kare açının etkisi ile haftaya başlıyorsunuz. Korkularınız ve endişelerinizin değişime uğrama zamanı geldi. Sıkı sıkıya bağlandığınız geçmişiniz ile vedalaşmaya hazır olun.

AKREP BURCU:



Kova burcunda geri hareketini sürdüren Satürn ile Boğa burcunda hareket eden Uranüs arasında gerçekleşen kare açının etkisi ile haftaya başlıyorsunuz. İkili ilişkiler konusunda kendiniz ile yapacağınız sohbetlerde hatalı yönlerinizi fark edebilir ve bunları düzeltmek için harekete geçebilirsiniz.

YAY BURCU:



Kova burcunda geri hareketini sürdüren Satürn ile Boğa burcunda hareket eden Uranüs arasında gerçekleşen kare açının etkisi ile haftaya başlıyorsunuz. Çalışma hayatınızda verimi artırabilmek adına günlük rutinleriniz de değişiklikler yapabilirsiniz. Yeni düzenleme, zaman yönetiminiz konusunda sizi rahatlatacak ve kendinize daha fazla zaman ayıracaksınız.

OĞLAK BURCU:



Kova burcunda geri hareketini sürdüren Satürn ile Boğa burcunda hareket eden Uranüs arasında gerçekleşen kare açının etkisi ile haftaya başlıyorsunuz. Çalışma saatlerinizi arttırmanız eğlencelerinizi ve hayatınızı ikinci plana atmanıza sebep oldu, bu durum sizleri ruhen sarsmış olabilir.

KOVA BURCU:

Burcunuzda geri hareketini sürdüren Satürn ile Boğa burcunda hareket eden Uranüs arasında gerçekleşen kare açının etkisi ile haftaya başlıyorsunuz. Sağlam temeller üzerine inşa ettiğiniz kişisel kimliğinizi ve hedeflerinizi artık değiştirme zamanı geldi. Geleceğin sizlere sunduğu ilk uyarıyı dikkate aldınız ve artık ikinci de kendinizi değişim için harekete geçireceksiniz.

BALIK BURCU:



Kova burcunda geri hareketini sürdüren Satürn ile Boğa burcunda hareket eden Uranüs arasında gerçekleşen kare açının etkisi ile haftaya başlıyorsunuz. Artık kendinizi her anlamda değişime hazır hissedebilirsiniz. Bu konuda gerekli bilgi altyapısına ulaştınız ve artık iletişiminizle bu konuyu destekleyeceksiniz.

