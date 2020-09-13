Haftalık Burç Yorumları: 14-20 Eylül Haftalık Burç Yorumları

KOÇ BURCU:

Stres sağlığınızı olumsuz yönde tetikleyebilir. Sorumluluklara yetişemediğinizi hissettiğinizde omuzlarınızdaki yükleri paylaşmayı deneyin. Bu sayede nefes aldığınızı fark edeceksiniz. Bu hafta yeniayla birlikte ortaklı işlerinizde beklediğiniz güzel haberleri alabilirsiniz. Yalnız bir Koç burcu iseniz sabırla beklediğiniz özel aşkınızın sizlere doğru yelken açtığına şahit olabilirsiniz. Mars gerilemesi ile birlikte sizin de ilişkinize biraz özveri ile yaklaşmanız gerekecektir.

BOĞA BURCU:

Başına “yeni” yazarak çizdiğiniz yol, girdiğiniz iş, kuracağınız düzen, şimdiye kadar harcadığınız emeklerinizin karşılığını size güzel sürprizlerle ödeme hazırlanıyor. Mars gerilemesi ile birlikte içinize kapanarak ruhunuzu beslemek isteyebilirsiniz. 14 Kasım’a kadar iç sesinize ve ruhunuza kulak vermeniz sizlere şifa olacaktır. Bu hafta koşulları gereğinden fazla zorlamayın. Olması gereken olacaktır. Biraz daha sabırlı olun.

İKİZLER BURCU:

17 Eylül Başak yeni ayı ile birlikte finansal kaynaklarınızdan oldukça yüksek gelirler elde edebileceğiniz bir dönem yaşayabilirsiniz. Geçmiş hatalarınızdan aldığınız notlar, geleceğe emin adımlarla yürümenizi sağlayan biletlerinizdir. Süreci farkındalıkla yönetirseniz bu biletlerle çıkacağınız yolculuklar, sizi hayallerinize ulaştırabilir.

YENGEÇ BURCU:

Maddi gelirlerinizi dengede tutmak bu hafta biraz zor olabilir. Harcamalarınıza dikkat etmeniz, zorluğu kolaylaştırabilir. Aşk ilişkilerinizde yaşadığınız güven sorunu tetiklenebilir. Kötü düşünmeden ya da kendi içinizde kurgulamadan önce zamana bırakıp gözlemlemelisiniz.

ASLAN BURCU:

Sorumluluklarınız artsa bile üstesinden gelmek sizler için kolay olacaktır. Bu süreçte stresin sizi olumsuz etkilemesine müsaade etmeden ayaklarınızın üzerinde sapasağlam durmayı seçmelisiniz. Kaygılarınızı kontrol ettikçe onaylanma ihtiyacınız yerini öz güvene bırakacaktır.

BAŞAK BURCU:

Ortaklı konularınızda ani kararlar almak yerine istişareli fikir alışverişi yapmanız hata yapma riskinizi en aza indirmeye yetecektir. Sakin kalmak ve gözlemleyerek hareket etmek başarılarınızı artıracaktır. Finansal konularınızı hayallerinize göre değil de gerçekleri hesaba katarak değerlendirmek sizin için daha karlı sonuçlar verebilir.

TERAZİ BURCU:

Çevrenizdeki insanlarla olan ilişkilerinizde bu hafta en çok güven ilişkisini sorguluyor olabilirsiniz. Zaman zaman güvendiğimiz insanlardan yana hayal kırıklığı yaşayabiliriz. 17 Eylül Başak Yeniayı sizi incindiğiniz yerlerden güçlü etkilerle saracaktır. Çalışma hayatınızda yeni sorumluluklar sizlere sunulabilir. Yetenekleriniz keşfediliyor olacaktır.

AKREP BURCU:

17 Eylül Başak yeni ayı ile birlikte hayatınıza yenilikleri davet etmeye başlayabilirsiniz. Buna yeni bir ilişkinin kapılarını aralamak da dahil. Tutkularınızı dile getirmek için harika bir hafta olabilir. Yaşamınızda yenilenmesi gereken her ne var ise yenilemek, motivasyonunuzu arttıracaktır. Işıltınız sosyal çevrenizde her zamanki gibi göz alıcı olacaktır.

YAY BURCU:

İşler yoluna girdikçe siz de sakinliğinizi kazanacaksınız. Ailenizin desteğini yeni ayla birlikte oldukça hissedebilirsiniz. Haksızlık yaptığınızı fark ederek onlardan özür dilemeniz buzları eritmeye yetecektir. Stresin sağlığınızı olumsuz etkilemesine müsaade etmemelisiniz. Gereksiz harcamalara karşı dikkatli olmak ayın ilerleyen günlerinde ekonomik sıkıntılar yaşamanızı engelleyecektir.

OĞLAK BURCU:

Hedefe hızlı olarak değil de sakin ve daha sağlam adımlarla yürümek, otorite kurduğunuz alan ve kişiler üzerinde daha güvenilir bir etki bırakacaktır. İlişkilerinizde yeni ve güzel başlangıçların arifesinde olabilirsiniz. Kendinize olan güveninizi sorgulamadan bir kez olsun ruhunuzu sevgiye bırakmayı denemek, size bir kalp zaferi kazandırabilir.

KOVA BURCU:

Rakibiniz kendiniz oldukça sizi manipüle etmek de hayli güç olacaktır. Yeni sözleşmeler, yeni tanışmalar sizi geleceğe taşımak için geliyor olabilir. Eski ilişkinizden haberler almak sizleri etkilemiyor olsa da gündeme gelmesi motivasyonunuzu düşürüyor olabilir. Unutmayın, siz geleceğe odaklandığınız sürece geçmiş geçmişte kalmaya devam edecektir.

BALIK BURCU:

Dalgalar size sevgi olarak geri dönecek ve artık ruhsal sıkışmışlığınız yerini bol huzurlu zamana bırakacaktır. Yeni bir hayat kurma yolunda adımlarınız devam edeceği, ilişkinizin başlayacağı, yeni bir kariyerle kıskanılan bir hayata sahip olmaya aday gösterileceğiniz bir süreç başlıyor. Finansal kaynaklarınız enerji yükü kadar size dolu dolu gelebilir. Somut olarak elde ettikleriniz sizi yarınlara daha güvenli taşıyacaktır.