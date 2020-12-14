Haftalık Burç Yorumları: 14-20 Aralık Haftalık Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

KOÇ BURCU:

Soyut olarak zihninizde dolaşan her konunun çözüme kavuştuğu bir tutulma etkisindesiniz. Düşüncelerinizde değişkenlik gösteren konular da karar aşamasına geçerek yeni bir zaman diliminin kapısını aralıyor olacaksınız. Yeni çağın adımlarını hissettiğiniz bu günlerde Satürn ve Jüpiter gezegenlerinin Kova burcuna geçişi ile birlikte uzun zamandır geride kaldığınız her konuda artık önünüz açılarak, cesur ve atak doğanızı yansıtabileceksiniz.

BOĞA BURCU:

Korkularınız yerini umuda bırakacak bir tutulma etkisine sahipsiniz. Çekingen tavırlarınız yıkılarak yerlerine geleceğini düşünen yeni aydınlık hareket enerjisini kazanacaksınız. Yeni bir döngüye gireceğimiz bu hafta içerisinde Satürn ve Jüpiter gezegenlerinin Kova burcuna geçişi ile kariyer ve toplum önündeki statünüz değişerek kendinize özgür bir vizyon kazandıracaksınız.

İKİZLER BURCU:

İkili ilişkilerinizde yeni bir döneme giriş yapıyorsunuz. Somut değişiklikler yaşamanız olasıdır. Hayatınızdaki ben ve sen dengesi değişerek yeni bir oluşuma giderken tutulma etkilerini yaklaşık 6 ay gibi bir süre yaşantınızda deneyimleyebilirsiniz. Satürn ve Jüpiter’in Kova burcuna geçişi ile kendinizi özgür hissetmeye başlıyorsunuz.

YENGEÇ BURCU:

Çalışma ortamınızda yaşayacağınız adımlara tutulma enerjisi destek olarak sizleri bulunduğunuz konumdan ileriye taşımak için elinden geleni yapacaktır. Gündelik yaşantınızın temposunda artış gözlemleyerek sorumluluklarınızı aksatmadan planlı olarak hareket etmelisiniz. Satürn ve Jüpiter Kova burcuna geçişleri sizlere özgür bir paydaş yaşam alanı sunacaktır.

ASLAN BURCU:

Yorgunluğunuzun ödüllerini toplamak adına en güzel hediyeleri güneş tutulması sizlere sunacaktır. Sevgi ihtiyacınızın artış gösterebileceği bu hafta içerisinde duygularınızı saklamak yerine beslendiğiniz kaynağa ifade ediş tarzınızı değiştirebilirsiniz. Satürn ve Jüpiter Kova geçişi yeni bir çağın başlangıcı olarak hayatınızda aradığınız özgür düzeni sizlere sağlamak önünüzü açacaktır.

BAŞAK BURCU:

Hayatınızın temelinde büyük etki bırakacak güneş tutulması, duygusal ve korunma ihtiyacınız olan her konunuzu somut gerçeklerle yer değiştirecektir. İç dünyanızda yaşayacağınız umut dolu dönüşüm geleceğinizi planlarken yeni ve farklı bir bakış açısı kazandıracaktır.

TERAZİ BURCU:

Güneş tutulması yakın çevre ilişkilerinize yeni bir boyut getirerek eski defterlerin tamamen kapanmasını sağlayacaktır. Kendinizi kondisyonsuz gibi hissedebilirsiniz, bu süreci kendinize güvenerek fikirlerinizi hayata geçirince atlatacaksınız. Satürn ve Jüpiter Kova burcu geçişi ile sıkıntılarınızın azaldığını ve nefes aldığınızı hissedeceksiniz.

AKREP BURCU:

Finansal konularınızda somut adımlar atarak hayallerinizi hayata geçirmek adına harekete geçebilirsiniz. Güneş tutulması sizleri yeteneklerinizi ortaya çıkarmak ve gerçekleştirmek adına destekleyecektir. Yeni bir çağ açılacak olan Satürn ve Jüpiter Kova burcu geçişi köklerinizde bulunan gerçek sizi ortaya çıkaracaktır.

YAY BURCU:

Geleceğinizi şekillendirmek adına güçlü tutulma ayrıcalıklarına sahip olacak günler yaşıyorsunuz. Kimliğiniz, benliğiniz sizi siz yapan olgular soyut ve somut olarak yer değiştirirken 6 ayınızı etkileyecek bir tutulma yaşıyorsunuz. Farkındalığınızı artırarak umudunuzu korudukça fiziksel dünya ve ruhsal dünyanız arasındaki dengeyi çok rahat sağlayacaksınız. Venüs gezegeninin burcunuza geçişi ile sevgi de beklediğiniz olumlu gelişmeleri yaşayabilirsiniz.

OĞLAK BURCU:

Davranışlarınız kendinizi izole etmenizi sağlıyor olsa da güneş tutulması ile bütün kalıplarınızı kırarak gelecek 6 aylık bir zamanının kapısını aralayacaksınız. Yaralandığınız konular da şifayı bulacağınız güçlü tutulma etkenleri kendinizi yeniden doğmuş gibi hissettirecektir. Yeni bir dönemin başlangıcı olan Satürn ve Jüpiter Kova geçişleri kendinizi güvenlik alanınızdan çıkartarak, özgürce tüm yeteneklerinizi sergilemenizde sizlere büyük destek olacaktır.

KOVA BURCU:

Haftanın ilk günü gerçekleşecek olan Yay burcundaki güneş tutulmasının etkileri ile başlıyorsunuz. Hayatınızdaki somut adımların gerçekleşmesine olanak sağlayacak tutulma hedeflerinizde sizleri destekleyecektir. Venüs gezegeninin Yay burcuna geçişi ile birlikte sosyal hayatınızda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz.

BALIK BURCU:

Kitlelere hitap ederken otorite figürü olduğunuzu hatırlamanızda sizlere yardımcı olacak güneş tutulması, rol model figürlerinizde yeniden yapılandırma yapacaktır. İnsan hayatında yeni bir dönem başlarken Satürn ve Jüpiter Kova burcu seyri acılarınıza merhem olurken kendinize yaptığınız davranışların da muhasebesini sorgulayacaktır.