Haftalık Burç Yorumları: 13-19 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

KOÇ BURCU

Haftanın ilk günleri kariyerinizle ilgili konular hızlı bir şekilde gündeminizde olabilir. Çalışma hayatınızda üzerinizde baskı unsuru yaratan konulara karşı dikkatli olmalı, manipülasyon oluşturacak sözlere ve davranışlara karşı hemen hızlı davranışlarda bulunmamalısınız. Bu günlerde düşünmeden konuşmak yerine daha farklı yollar izlemeniz ve biraz her şeyin dışında kalmanız daha iyi olacaktır. Yolunda gitmeyen bazı projeleriniz için aceleci bir tavır sergilemekte haklıyken bazı noktalarda haksız da bulunabilirsiniz, bu durumda üzülmeden hareket etmeli ve olayı daha analitik boyutta düşünmelisiniz. Merkür gezegenin bu hafta ileri hareketine geçmesiyle birlikte ailenizden ve ortaklı gelirlerden beklediğiniz finansal destekleri istediğiniz yönde kullanabilecek, gerekli yatırımları sağlıklı bir şekilde yapabileceksiniz.

BOĞA BURCU

Haftanın ilk günlerinde kendinizi ifade etme biçiminiz ve iletişimleriniz oldukça önemli olabilir. Kariyerde size muhalefet eden bazı sorunları ortadan kaldıracak gücünüz olmasa dahi iletişimdeki kıvrak zekânız ve sağlam duruşunuzla birçok sorunun üstesinden gelebileceksiniz. Siz daha çok kendinizi işinizle gösteren ve o yönde takdir edilen kişilersiniz. Fakat bazen sizi çekemeyen ve sizin başarılı olmanızı hazmedemeyen kişiler, sizi saf dışı bırakmak ve yaptığınız işleri engellemek isteyebilirler. Bu yaşamın içinde herkesin başına gelebilecek bir durumdur. Bu yüzden sizlerde bu hafta bu duruma daha fazla sağduyulu ve farkındalıkla yaklaşabilirsiniz. Merkür gezegenin bu hafta ileri hareketine dönmesi ile sizlere tavsiyem yılmadan kararlı adımlarla işinizde ilerlemeniz ve sizi alt etmek isteyenlere başarılarınızla karşılık vermeniz olacaktır.

İKİZLER BURCU

Bu hafta yönetici gezegeniniz merkür’ün ileri harekete başlamasıyla gerek ikili ilişkilerde gerekse genel olarak yaşamdan beklentilerinizle ilgili kendinizi doğru ifade edebileceksiniz. Eşinizle olan konularda veya ortak paylaşımlarınızda beklentileriniz artık gerginlik yaratabilecek bir noktaya kadar getirmemelisiniz. Eşinizle bazı kıskançlık sorunları huzurunuzu kaçırabilir. Görmek istediğiniz ilgi ve sevgiyi gördüğünüz için şu an şikayetçi olmamalısınız. Bazı sorunların üstünü kapatmak ileride sizin için daha büyük yıkımlar getirebilir. Bu konuda gerçekçi davranarak sorunların köküne inmeli gerekirse bazı kararlar vermekten korkmamalısınız. Kariyer hayatınızda ise hayallerle yaşamayı bir kenara bırakmalı ve gerçekçi planlarınızla bu hafta ışıldamanın yollarını araştırmalısınız.

YENGEÇ BURCU

Haftaya ne istediğinizi bilen ve kendinizi doğru ifade edebileceğiniz, yeni görüşmeler yaparak başlıyorsunuz. Sizin burcunuzda gerileyen Merkür’ün bu hafta ileri harekete geçmesi ve Mars gezegenin burayı tetiklemesi kendinizi patlamaya hazır bir bomba gibi hissedebilirsiniz. Bunu negatif değerlendirmeyin. Bu sizler için kötü bir durum değil. Uzun zamandır sustuklarınızın artık konuşulması olabilir. Kendi yolunuza gitme kararı verdiğiniz bu hafta sizler için harika gelişmeleri de içinde barındırıyor olacaktır. Özellikle ilişki içerisinde olduğunuz kişilerle hayatınızın genel konuları üzerine baskı ve yönlendirme sorunları ile karşılaşabilir, onların üzerinize geldiğini ve sizi bu noktada anlamadıklarını düşünebilirsiniz. Burada size düşen en önemli görev, ayrıntılarda boğulmadan ve bunları düşünüp kendinize dert etmeden atlatmanız ve gereğinden fazla alınganlık yaratmamanız olacaktır.

ASLAN BURCU

Haftaya çalışma ortamınıza ve iş ilişkilerinizle ilgili konulara gündelik rutinlerinizi değerlendirirken başlıyor olabilirsiniz. Bu aralar canınızı sıkan, size monoton gelen her şeyden ve herkesten kaçmak isteyebilir, aynı ormanın kralı gibi baş köşeye oturup bütün yaşananları geri plandan izlemek isteyebilirsiniz. Ev ve aile yaşamınızla ilgili ilgilenmeniz gereken rutin konular sizleri baskılıyor, içinizi daraltıyor olabilir. Aniden ortaya çıkacak olan program değişiklikleri ile üzerinize ekstra bir iş yükü binmiş gibi hissedebilirsiniz. Hafta ortasından itibaren birebir ilişkilerde daha aktif bir rol üstlenmeniz gerekebilir. Partneriniz ve ortağınızın talepleri doğrultusunda bazı konuları yeniden gözden geçirebilir, yolunda gitmeyen şeylere başka çareler arayabilirsiniz.

BAŞAK BURCU

Bu hafta başından itibaren partnerinizle aranızda önemli konuşmalar ve bununla ilgili ciddi yapılanmalar oluşabilir. Yolunda gitmeyen sorunlarınızın nedenlerini birebir konuşarak çözümlemek isteyebilirsiniz. Sezgilerinizin bu anlamda sizi yönlendirmesine izin verin. Önyargıdan uzak, sessiz bir dinleyici olduktan sonra karşınızdaki kişi bu tavrınıza göre bir açıklama yapacak, sizden onu saygıyla anlamanızı bekleyecektir. Sorunlar siz istemediğiniz sürece hayatınızda olmayacak, üstüne gittiğiniz sürece çözüme kavuşacaktır. Ailenizle olan ilişkilerinizde ise henüz gereken taşlar yerine oturmamış olabilir.

TERAZİ BURCU

Haftanın ilk günleri aileniz ve evinizle ilgili yüzleşeceğiniz bazı sorumluluklar hayatınızı etkileyebilecek noktaya kadar gelebilir. Ev alım, satımı gayrimenkuller üzerine bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Evinizi yenilemek ve tamir, bakım gibi konularda yolunda gitmeyen ya da planlarınızı bozan bazı sorunlar oluşabilir. İlişkiniz varsa haftanın ilk günleri bazı pozitif düzelmeler yakalayabilirsiniz. Aşkta nihayetinde kurmuş olduğunuz bağlarda özgürlük sorunlarını artık çözüyor olacaksınız. Hafta ortasından itibaren daha akıcı ve olumlu gelişmeler yaşayacak adeta üzerinizde size ağırlık yapan sorumluluklarınızdan kurtulacaksınız.

AKREP BURCU

Bu hafta başından itibaren yakın çevre iletişimleriniz ve sosyal çevrenizle ilgili gündem yaratan konular ön planda olabilir. Sosyal çevrenizdeki bazı kişilerin kendi hayatlarına dair problemleri ile uzun süreli uğraşlarını sadece uzaktan izlemek zorunda kalmanız sizleri üzebilir, onlara yardım etmenin yollarını arayabilirsiniz. Yine hayata dair sorumlulukları ve hayatın ciddi yanlarını idrak edebileceğiniz önemli bir zaman dilimi olabilir. Hafta ortasından itibaren kariyeriniz ve aile hayatınıza dair yoluna koyamadığınız bazı sorunlara etkin ve yeni çözümler bulmak ve bunları hemen uygulamak isteyebilirsiniz.

YAY BURCU

Hafta başından itibaren gerek maddi ve finansal kazanımlarınızla ilgili oluşan kısıtlanmalara karşı gerekse özel yaşamınızda ters giden şeylere karşı kendinizi artık son raddeye gelmiş gibi hissedebilirsiniz. Karşılaştığınız maddi yükümlüklerle birlikte hayatınızı güçlü bir şekilde dönüştürme isteği içerisinde olabilir ve bunun için gereken her ne varsa hepsini denemek isteyebilirsiniz. Ancak bunu yaparken hırslarınıza yenik düşmemeli bütünsel olarak gidişatı görebilmelisiniz. Aksi takdirde heyecanlı bir çıkış size yarardan çok zarar getirebilir.

OĞLAK BURCU

Haftanın ilk günlerinden itibaren kendinizi ve hayatınızı istediğiniz gibi yönlendiremiyor oluşunuzun nedenini karşı tarafa yükleyebilirsiniz. Partnerinizle olan ilişkilerde ise kıskançlık ve baskı sorunlarından dolayı sıkıntılar yaşayabilir ve gerçekleri biraz daha net görerek ilişkinizde mesafe koymak isteyebilirsiniz. Hiç kimse yaşam özgürlüğünün kısıtlanmasını ve üzerinde baskı kurulmasını hoş karşılamaz. Seyahatleriniz ya da iş planlarınız oldukça pozitif yönde ilerleyecektir. Ailevi konularda finansal sorunlardan kaynaklı problemlerle ilgilenmeniz gerekebilir ve geçmişten getirip hâlâ bir çözüm bulamadığınız sorunlara artık bir son vermek isteyebilirsiniz. Bu hafta özellikle...

KOVA BURCU

Haftaya başlarken beklediğiniz tüm değerler ve yaşamınızda kör düğüm olmuş bütün konuları bu hafta tereyağından kıl çekercesine yavaş yavaş çözme götürebileceksiniz. Özellikle hafta ortasından itibaren sosyal çevre destekli önemli ve bir o kadar da geleceğe dönük projelerinizi gerçekleştirmek adına, hayallerinizi gerçekleştirecek kişi ve kişilerle karşılaşabilirsiniz. Sizlere aşk ve ilişki anlamında istikrarlı bir gelecek vaat edebilirler. Fakat buna hemen kanmamalı ve sözlerin gerçeklerle ne kadar bağdaştığını görmek için karşınızdakine biraz zaman tanımalısınız. İş hayatınızda yarım kalan bazı projelerle...

BALIK BURCU

Haftaya sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkilerinizle ilgili önemli gelişmeler yaşayarak başlayabilirsiniz. Dostlarınızın sizleri anlamadığını düşündüğünüz bazı konularda artık objektif olarak olaylara bakmayı öğrenecek ve neyin ne olduğunu daha iyi anlayabileceksiniz. Bu hafta kendinizi ve yaşamınızı sorgulayabilir, hayata dair amaçlarınızı ve ideallerinizi gerçekleştirmek adına yeni düşünce kalıplarını benimsemek isteyebilirsiniz. Bu noktada yaşama biraz ara vererek seyahat planları yapmanız ve yolculuk esnasında uzun uzun düşünmeniz, doğru kararlar almanız adına gayet iyi olacaktır. Finansal anlamdaki eksikliklerinizi...