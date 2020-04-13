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GeriAstro Gündem Haftalık Burç Yorumları: 13-19 Nisan Haftalık Burç Yorumları
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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Haftalık Burç Yorumları: 13-19 Nisan Haftalık Burç Yorumları
Astro Gündem

Haftalık Burç Yorumları: 13-19 Nisan Haftalık Burç Yorumları

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Haftalık Burç Yorumları: 13-19 Nisan Haftalık Burç Yorumları
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"13-19 Nisan haftalık burç yorumunuzu okudunuz mu? Bu hafta hangi burçlar için olumlu geçecek? Koç burcu 13-19 Nisan haftası yorumu ne söylüyor? Boğa burcunu 13-19 Nisan haftası neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, bu hafta burçları nelerin beklediğini açıkladı."

Burç yorumlarınızı Uzman Astrolog Aygül Aydın açıkladı! 13-19 Nisan haftası burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bu hafta hangi burçlar nasıl davranmalı? Kova burcunu 13-19 Nisan haftası neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, bu hafta burçları nelerin beklediğini açıkladı.

KOÇ BURCU

Sevgili Koçlar; Haftaya hareketli başlıyorsunuz. Yönetici gezegeniniz Mars’ın yaptığı açılar sizi ilişkiler konusunda mutlu edebilecek noktaya taşıyabilir. Bu hafta ekonomik koşullarınız önemli olurken sizi zorlayan bazı kariyeriniz ile ilgili konular gündeminize gelebilir.

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BOĞA BURCU

Sevgili Boğalar, haftaya heyecanlı ve sürprizli başlıyorsunuz. Bu hafta sizler için az konuşma çok hareket haftası diyebiliriz. Yakın arkadaşlarınız veya birebir ilişki içinde olduğunuz kişilerle yaptığınız ortak işleriniz varsa bu hafta bir sonuçlar sizler için önemli olacaktır. Aşk ve ilişkiler bağlamında ise sürprizlerle dolusunuz.

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İKİZLER BURCU

Sevgili İkizler, bu hafta sizin için olumlu ve keyifli başlıyor. Merkür’ün koç burcunda ilerlemeye başlamasıyla sizi strese sokan zorlukların üstesinden gelmek için ihtiyacınız olan desteği bulabileceğinizi işaret etmektedir. Toplumsallığınız artacak ve yeni insanlar hayatınıza girecek ve bu hafta birçok şey yön değiştirecektir.

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YENGEÇ BURCU

Sevgili Yengeçler, sosyal kabiliyetinizin arttığı ve diğer insanlarla iletişiminiz çok kolay olacağı bir haftaya giriyorsunuz. Birkaç planınız varsa bunları bu hafta harekete geçirebilirsiniz. Üzerinizde var olan sorumluluklarınızı oluşturdukları stresten kurtulmak için bir sıraya koymaya çalışın.

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ASLAN BURCU

Sevgili Aslanlar; bu hafta hedeflerinize ulaşmak istiyorsanız daha çok denemek ve daha fazla çalışmak zorunda olduğunuzu hatırlatmak isterim. Bu, planlarınıza gittiğiniz yolda daha güçlü, daha güvenli ve daha odaklı hissettirecektir. Günlük yaşamınızın her yönüne size pozitif bir gerçeklik getirecek ve bu hafta genelinde birçok değişikliğe hazırlanacaksınız.

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BAŞAK BURCU

Sevgili Başaklar, bu hafta, planlarınızda birçok değişiklik bekliyor. Güç ve enerjiniz artıyor olacak ve aklınıza koyduğunuz her şeyi başarabileceksiniz. İletişim becerileriniz artacak, ancak ruh haliniz tuhaf olabilir çünkü henüz ortaya çıkan radikal değişikliklere kendinizi hazırlamadınız.

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TERAZİ BURCU

Sevgili Teraziler, bu hafta gezegenler iletişim kabiliyetinizi arttırıyor ve tüm işleriniz bir bir sonuçlandırmaya götürüyor diyebiliriz. Ruh haliniz daha toparlanacak ve sizi strese sokan geçtiğimiz haftalardan cevap beklediğiniz sorunları çözebileceksiniz. İlişkilerinizde daha dikkatli davranmanız ve eşinize yâda ilişki içinde olduğunuz kişilere karşı bu kadar olumsuz davranmayı bırakmanız gerekiyor.

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AKREP BURCU

Sevgili Akrepler; Kendinizi daha mücadeleci ve daha güçlü hissedeceksiniz. İlişkilerde bu hafta sert tepkiler vermemeye özen göstermelisiniz. Özellikle sosyal hayatınızdaki yaratıcı aktivitelerle olan güveninizi artırmaya çalışın. Elinizden geleni yapın ve başkalarının düşünceleriyle ilgilenmeyin.

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YAY BURCU

Sevgili Yaylar; bu hafta yoğun dürtülerinize dayanarak uzun vadeli planlarınızı bozabilecek hamleleri yapmaktan kaçının. Ruh haliniz iyi olacak ve sosyal hayatınız sizi kendinize daha iyi hissettirecektir. İlişkinizle ilgili önemli kararlar veya gerçekleşmeler yapma ihtimaliniz yüksek.

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OĞLAK BURCU

Sevgili Oğlaklar; sosyal yaşamınızla ilgili bazı konular, bu hafta sizleri destekleyecek. Arkadaşlarınızın yardımı ile olumlu bir dönüş alabilirsiniz. Kararlı olun ve ileriye gidin. Kendinizi manipüle etmeyin. İlişkilerde duygusallığınız artıyor olabilir. Eşinize veya partnerinize karşı daha odaklı olmak istiyor olabilirsiniz. Günlük yaşamının zorlukları yüzünden ikiniz arasında mesafe oluşmasına izin vermeyin.

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KOVA BURCU

Sevgili Kovalar, bu hafta değişiklikleri tercih ediyor olabilirsiniz. Eski taktiklerinizi değiştirin ve yeni hedeflerinize odaklanın. Eğer odaklanmaya devam ederseniz, kesinlikle en üste ulaşacaksınız. Şu sıralar çalışma isteğiniz artarken gerçekten ait olduğunuz şeyler mi yapıyorsunuz bunu sorgulayabilirsiniz. Çok planlarınız var ama nasıl harekete geçebileceğinizi bilmiyor olabilirsiniz. Bu hafta artık belirli planlar içinde olmalısınız.

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BALIK BURCU

Sevgili Balıklar, bu hafta ne söylediğiniz ve ne yaptığınız konusunda dikkatli olmalısınız. Geriliminizi pozitif bir yöne ilerletirseniz sizi rahatsız eden sorunları çözebileceksiniz. Kızmaktan ve sorunlarınızla ilgisi olmayan insanlarla muhatap olmaktan kaçınmalısınız. Hafta sonu boyunca güzel bir yere kısa, keyifli bir yolculuk yapın ve kendinizi şarj edin. Geleceğinizle ilgili planlarınızı düşünün.

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2020 yılı burçları nasıl etkileyecek? Yıllık burç yorumları"2020 yılı hangi burçlar için olumlu geçecek? Koç burcu 2020 yıllık burç yorumu ne söylüyor? Boğa burcunu 2020 yılında neler bekliyor? İkizler burcu için 2020 yılı nasıl geçecek? Yengeç burçları 2020 yılında neler yapacak? Aslan burçlarının aşk hayatı 2020 yılında canlanıyor mu? Başak burçları için 2020 yılı olumlu geçecek mi? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 2020 yılında burçları nelerin beklediğini açıkladı." Youtube kanalımızı ziyaret etmeyi ve abone olmayı unutmayın:
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