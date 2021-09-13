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GeriAstro Gündem Haftalık Burç Yorumları: 13- 19 Eylül Haftalık Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları
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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Haftalık Burç Yorumları: 13- 19 Eylül Haftalık Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları
Astro Gündem

Haftalık Burç Yorumları: 13- 19 Eylül Haftalık Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

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Haftalık Burç Yorumları: 13- 19 Eylül Haftalık Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

"13- 19 Eylül haftalık burç yorumları açıklandı! Uzman Astrolog Aygül Aydın haftalık burç yorumlarını anlattı. 13- 19 Eylül haftası burçları aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında neler bekliyor hepsi burada! 13- 19 Eylül haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının detaylı yorumları... İşte 13- 19 Eylül 2021 haftası burç yorumlarınız."

Haftanın Gündemi

  • 13 Eylül Güneş Neptün Karşıtlığı
  • 14 Eylül Mars Terazi Burcunda
  • 17 Eylül Güneş Plüton Üçgeni

KOÇ BURCU:

Haftaya Güneş ve Neptün arasında kesinlik kazanan açının etkileri ile başlıyorsunuz. Geçmiş döngünüzü tamamladığınızı fark ediyorsunuz. Kariyer hayatınızda bir döngüyü sanki sonlandırıyorsunuz. Bu hafta önemli biriyle yapacağınız konuşma sizi ileriye taşıyacak. Çalışma alanınıza yeni bir düzen getiriyorsunuz. Nasıl daha verimli bir performans sergilerim düşüncesi ile zihin yapınızı incelediğiniz alanlarda yeniden kendinizi yeniliyorsunuz.

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BOĞA BURCU:

Haftaya Güneş-Neptün arasında kesinlik kazanan açının etkileri ile başlıyorsunuz. Kendinizi ortaya koyduğunuz yeteneklerinizi düzenleme imkanına kavuşuyorsunuz. Eksik veya yanlış yaptığınız konuların yüksek bir farkındalığı ile yüzleşiyorsunuz. Bazı ayrıntılar konusunda yöneticileriniz ya da aileniz sizi uyarabilir. 

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İKİZLER BURCU:

Haftaya Güneş ve Neptün arasında kesinlik kazanan açının etkileri ile başlıyorsunuz. Hedeflediğiniz noktaya ulaşmak için yanlış bir yol izlediğinizin uyanışını yaşıyorsunuz. Düzen ararken yalnızca belirli alanlarda hizmet sağlamanız eksik ve yetersiz bir davranışı ortaya koyacaktır. 

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YENGEÇ BURCU:

Haftaya Güneş/Neptün arasında kesinlik kazanan açının etkileri ile başlıyorsunuz. İletişiminizde düzen arayışınızın olduğunu fark ediyorsunuz. Gereksiz yakınlaşmaya müsaade ettiğiniz kişiler ile ilgili kişisel kararlar alma arifesindesiniz. Bazı ilişkilerinize mesafe koyarken hata yapıyor olabilirsiniz. Hayatınızda doğru insanlara yanlış mesafeler koymaktan vazgeçin. 

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ASLAN BURCU:

Haftaya güneş/Neptün karşıtlığı işe başlıyorsunuz. Öz değerinizin uyanışı ile baş başasınız. Onaylanma isteğiniz kişisel bir dönüşüme sizleri götürüyor. Belkide kimsenin onayına ihtiyacınız olmadığını görüyorsunuz. Bazı gerçekler sizi daha iyi bir yöne taşıyor. İş hayatınızda yeni bir kuruluma geçiyorsunuz.

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BAŞAK BURCU:

Haftaya burcunuzda hareket eden Güneş ile Balık burcunda hareket eden Neptün arasında kesinlik kazanan açının etkileri ile başlıyorsunuz. İşler hızlanıyor. Bu hafta sizler için içsel hazinenizin keşfi olacaktır. Uyanışını yaşadığınız kişisel değerleriniz ve gerçek potansiyeliniz sizleri hayat yolculuğunuzda daha fazla öne çıkaracaktır. 

 

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TERAZİ BURCU:

Haftaya Güneş/Neptün arasında kesinlik kazanan açının etkileri ile başlıyorsunuz. Kendinizi aşmak üzeresiniz. Kişisel derinliklerde sakladığınız büyük gücün farkına varıyorsunuz. Kimliğinizi daha iyi ifade etmeye odaklanarak düzenlemeye ruhsal içyapınızdan başlıyorsunuz. 

 

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AKREP BURCU:

Haftaya Güneş/Neptün arasında kesinlik kazanan açının etkileri ile başlıyorsunuz. Amaçlarınızı idealize ettirdiğinizin farkına varıyorsunuz. Yaşamak istediğiniz hayatı sezgisel çizdiğiniz yol ile sürdürmek istemenin eksik yönlerini öğreniyorsunuz. 

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YAY BURCU:

Haftaya Başak burcunda hareket eden Güneş ile Balık burcunda hareket eden Neptün arasında kesinlik kazanan açının etkileri ile başlıyorsunuz. Ailenize ve işinize gösterdiğiniz özen ve davranışlarınızla ilgili kendinizle yüzleşmeniz gerekebilir. 

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OĞLAK BURCU:

Haftaya Başak burcunda hareket eden Güneş ile Balık burcunda hareket eden Neptün arasında kesinlik kazanan açının etkileri ile başlıyorsunuz. Kontrolünüz altında olduğunu düşündüğünüz konuların farklı detaylarını öğrenebilirsiniz. İmzalı işlerinizle ilgili çalışmalar yaparken daha dikkatli olmanızda fayda var. Sezgileriniz fikirlerinize yön verecektir. Yakın çevrenizle olan ilişkilerinizde daha ılımlı olmanız gerektiği ilgili eleştirileri göz ardı etmemelisiniz.

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KOVA BURCU:

Haftaya Başak burcunda hareket eden Güneş ile Balık burcunda hareket eden Neptün arasında kesinlik kazanan açının etkileri ile başlıyorsunuz. Sizi sıkıştırdığını düşündüğünüz meseleleri çözüme kavuşturabilirsiniz. Daha önce izlediğiniz yolun size bir şey kazandırmadığını görebilirsiniz ama bu durum size bir engel değil.

 

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BALIK BURCU:

Haftaya Başak burcunda hareket eden Güneş ile burcunuzda hareket eden Neptün'ün karşıtlığı ile başlıyorsunuz. İkili ilişkilerinize yaklaşımlarınız ve fikirleriniz konusuna kafa yorabilirsiniz. Yanlış adımlar ve söylemleri telafi etmek, aynı hataya tekrar düşmemek için özeleştiri yapmanız gerekebilir. 

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