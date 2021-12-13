Haftalık Burç Yorumları: 13- 19 Aralık Haftalık Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

13 Aralık Mars Yay Burcunda

13 Aralık Merkür Oğlak Burcunda

19 Aralık Venüs Retro’su

19 Aralık İkizler Dolunayı

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar Ay, aralık ayının ikinci yarısına sizin burcunuzda seyrederek girecek. Hafta başında yönetici gezegeniniz Mars’ın da Yay burcuna geçecek olması, yapacağınız tüm girişimleri destekleyen güzel bir etki oluşturuyor. Uzun vadeli işleriniz ve sizi mutlu edecek yeni bakış açıları için oldukça ideal bir haftadasınız. Yay burcundaki tutulmayla aldığınız kararlarınızı hızlıca uygulamak ve önemli seyahatler etmek isteyebilirsiniz. Bu süre zarfında ulaşım ya da hareket alanlarınızla ilgili kazalara karşı dikkatli olmanızda fayda var.

Boğa

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, hafta ortasında Ay burcunuzda seyredecek. Keyfinize göre hareket etmek, sizi neyin mutlu ettiğiyle ilgili sorularınıza yanıt bulmak ya da maddi konularınızla ilgili düzenlemeler yapmak isteyebilirsiniz. Burada aldığınız kararlar, İkizler burcunda gerçekleşecek dolunay ile daha fazla açığa çıkabilir ve detaylanabilir. Alım satım ve iş değişikliği ile hususlar üzerinde çalışabilir, teklifleri ve projeleriniz değerlendirebilirsiniz. Birden çok konuda birden çok insanla görüşmeler yapmanız mümkün olabilir. Kafa karışıklığınız sizi aldatmasın, karara varmanız sancılı olmayacaktır.

İkizler

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, ilişkileriniz ve kendinizle ilgili konularda önemli kararların alınacağı bir haftaya giriyorsunuz. Duygusal dünyanız ve buradaki yaklaşımlarınızla ilgili yeni kararlar alıyorsunuz. Burcunuzdaki Kuzey Ay Düğümü ’nün Mars ile karşı karşıya duruşu, bu kararların öncekilerden daha farklı olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Hayatınıza kendi elinizde şekil verdiğinizi, ilişkilere ve ortaklıklara olan bakış açınızı yenilediğinizi oldukça somut bir şekilde hissedebilirsiniz. Bu hafta bu durum eski hesaplaşmaları önünüze getirebilir.

Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, Oğlak burcundaki Venüs’ün gerilemesi ve Plüton ile kavuşumu 19 Aralık’tan sonraki dönemde ilişkilerinize dikkat çekecektir. Önceden yaşanan sorunlar, yapılan anlaşmalar ve karşılaşılan insanlarla ilgilenmeniz gerekebilir. Bir yandan önemli kararlar alırken bir yandan da size engel olacağını düşündüğünüz insanlar ve konular hakkında da kesin ve net tavırlar sergilemeniz gerekebilir.

Aslan

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, hafta başında Mars’ın Yay burcuna geçmesi, aşk hayatınıza hız hareket ve renk katacaktır. Mutlu olmak, kendinize ve sevdiklerinize yatırım yapmak için heyecanlı olabilirsiniz. Yapacağınız önemli girişimler olabilir ve bunlar sayesinde ses getirebilirsiniz. Sizinle aynı fikirde olacak insanlarla tanışabilir, anlaşmalar yapabilir ve ticari kazanımlar elde edebilirsiniz. İnsanlara güvenmenin ödüllerini alabilirsiniz.

Başak

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, ne istediğinize karar verdiniz ve bu hafta itibariyle o kararları tek tek uygulamaya alıyorsunuz. 13 Aralık’ta Mars’ın Yay burcuna geçmesiyle bu süreç hem hızlı hem de kolay bir şekilde ilerleyecektir. Yaşadığınız evle ilgili değişiklikler yapabilir ya da tamamen bir yer değişikliğine gidebilirsiniz. Gayrimenkullerle ilgili konular gündeminizde fazlaca yer tutabilir. Bu süre zarfında bir anlaşma sağlamak, sakin kalabilmek zor olabilir.

Terazi

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, yönetici gezegeniniz Venüs’ün 19 Aralık’ta gerilemesi ve Plüton ile bir araya gelmesi, hayatınıza taşınma ve yer değişikliğiyle ilgili gündemler getirebilir. Aile üyelerinizle aranızdaki sorunların ya da onların ihtiyaç duyduğu konuların üzerinden geçmeniz gerekebilir. Sorun her ne ise, artık çözüme kavuşturuyorsunuz. Merkür’ün de Oğlak burcuna geçecek olması, bu çözümleri akılcı bir şekilde bulmanız için destek olacaktır. Ayağı yere basan konuşmalar yapabilirsiniz. Burada amacınızın iyileştirmek ve bir düzen oluşturmak olduğunu unutmayın. Disiplin isteğiniz bir gerilime neden olmamalıdır.

Akrep

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, 19 Aralık itibariyle hayatınızdaki engelleri ve bunlara sebep olan her şeyin kökenine iniyorsunuz. Eski ilişkileriniz, finansal konularınızla ilgili yeni tutumlar belirliyorsunuz. Bunlara çözüm bulmak, hayatınıza yeni bir soluk getirebilir. Haklı olduğunuz noktalar varsa, tepkinizi dışa vururken haksız duruma düşmeyecek şekilde bir tavır takınmanız gerektiğini unutmamalısınız.

Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, önemli tekliflere, duygusal ve ticari anlaşmalara açık olacağınız bir haftaya giriyorsunuz. Mars’ın burcunuza geçecek olması sizi bu konuda harekete geçiriyor. Bekleyen değil, adım atan siz olacaksınız. Heyecanlı ilişkiler kurabilir, isteklerinize uygun işlerle ilgilenebilir ya da beklettiğiniz bazı projelerin ilk girişimlerini yapabilirsiniz.

Oğlak

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, burcunuzdaki Venüs’ün 19 Aralık’ta geri harekete başlaması ve Plüton ile kavuşumu, “eski siz” olmadığınızı düşündürebilir. Seneyi kapatırken ona bir damga vurabilirsiniz. Hafta başında Merkür’ün de burcunuza geçecek olması, adınızdan söz ettireceğiniz işleri beraberinde getirebilir. Çok konuşulabilir ya da yapacaklarınız hususunda siz daha çok söz hakkı almak isteyebilirsiniz. İlişkilerinizle ilgili ciddi kararları almak üzere olabilirsiniz. Venüs’ün Neptün ile olumlu etkileşimi aşka daha yakın olduğunuzu hissettirebilir. Daha dikkatli ve özenlisiniz, fırsatları kaçırmamalısınız.

Kova

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, 19 Aralık’ta İkizler burcunda gerçekleşecek dolunay ile duygusal konularda bazı adımlar atabilirsiniz. Hayatınıza önemli insanları ve kararları dahil ediyorsunuz. Ama bir yandan da yalnız kalmakla ilgili düşüncelerinizle ilgilendiğinizi fark edebilirsiniz. Kesin ve net karar vermek üzereyken sabit fikirlerinizin hareketlendiğini görmek kafanızı karıştırabilir. Kendinizi zorlamak yerine aceleden kaçınmalı ve akışına bırakmayı denemelisiniz.

Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, 13 Aralık’ta Mars’ın Yay burcuna geçmesi iş hayatınızda gündemi yoğunlaştırıyor. Sürekli ve çok yönlü çalışmanızı gerektirecek bir plan yapabilirsiniz. Artan sorumluluklarınız, tanışacağınız yeni insanlar ve dahil olacağınız ortamlara hazırlıklı olun. Bu durum sizi ilk başta yorabilir hatta öfkelendirebilir. Ama hareketin olduğu yerde bereketin de olacağını düşünerek adımlarınızı atmanızda fayda var. Yaptıklarınız ve yaşadıklarınız, daha ilerisi ve sizin asıl hedefleriniz için önemli tecrübeler olacaktır.