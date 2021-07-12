Haftalık Burç Yorumları: 12-18 Temmuz Haftalık Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

Merkür Yengeç Burcunda

Koç Burcunda Chiron Retrosu

Venüs Mars Aslan Kavuşumu

KOÇ BURCU:

Haftaya Merkür’ün Yengeç burcuna geçişi ile başlıyorsunuz. Eviniz, aile büyükleriniz, yaşadığınız yerle ilgili konular gündeminizi dolduruyor. Bu alanda tecrübe edecekleriniz, geçmiş hayatınıza ve yaşantılarınıza bir özlem şeklinde olabileceği gibi kendinizi ifade etme konusunda da geçmişin öğretilerinden faydalanabilirsiniz.

BOĞA BURCU:



Haftaya Merkür’ün Yengeç burcuna geçişi ile başlıyorsunuz. Kardeşleriniz ile aranızdaki konulara yeni bir soluk gelebilir, önceden yaşanan bazı gelişmelerde yeni kapılar açabilirsiniz. Bu durum ilişkilerinizi biraz daha iyileştirecektir.

İKİZLER BURCU:



Haftaya Merkür’ün burcunuzdan ayrılıp Yengeç burcuna geçişi ile başlıyorsunuz. Kazanç kaynaklarınız konusunda ailenizin ya da aile geçmişinizin desteğini alabilirsiniz. Sizden bir parça gibi hissettiren işler ve anlaşmalar yapmanız mümkün olabilir. Kendinizi ifade etme konusunda daha iyi ve insanlara karşı daha samimi hissedebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU:



Haftaya Merkür’ün burcunuza geçişi ile başlıyorsunuz. Kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz. Düşünce ve hislerinizi yansıtırken özlemini duyduğunuz bazı zamanların ya da konuların etkisinde kalmanız mümkün olabilir. Sizi sıkıntıya soktuğunu düşündüğünüz olaylara ya da insanlara karşı farklı bir gözle bakmak isteyebilirsiniz.

ASLAN BURCU:



Haftaya Merkür’ün Yengeç burcuna geçişi ile başlıyorsunuz. Kapalı kapılar ardında ya da geçmişte saklanan konuları konuşmanızı gerektiren gelişmeler olabilir. Hafızanız ve bilinçaltınız sizi aynı noktaya birden fazla kez getirebilir. Üstesinden gelmeniz gereken konular olduğunda, bunun gücünü yine kendinizden ve kapalı kapıların ardından alabilirsiniz.

BAŞAK BURCU:



Haftaya yönetici gezegeniniz Merkür’ün Yengeç burcuna geçişi ile başlıyorsunuz. Sosyal çevrenizde iletişiminiz önem kazanıyor. Düşüncelerinize önem verilerek fikirlerinize başvurulabilir ya da daha önce birlikte çalıştığınız, arkadaşlık ettiğiniz insanlarla bir fikir alışverişine geçmek için adım atabilirsiniz.

TERAZİ BURCU:

Haftaya Merkür’ün Yengeç burcuna geçişi ile başlıyorsunuz. Çalışma alanınızdaki iletişim problemleri sona eriyor. Emeklerinizin neticelerini almaya başlayabilir, daha önce bir arada olduğunuz insanlar ve yaptığınız işler üzerinden hareket edeceğiniz fırsatlara erişebilirsiniz. Duygu ve mantık dengesini korumalısınız.

AKREP BURCU:



Haftaya Merkür’ün Yengeç burcuna geçişi ile başlıyorsunuz. Bir süredir uzak kaldığınız dostlarınızla iletişime geçebilir, fiziksel olarak aranızda mesafe olan kişilerle yeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Tatil planlarınız eğlenmekten çok yeni bir fikir ve hayat kurmak üzerine olabilir.

YAY BURCU:



Haftaya Merkür’ün Yengeç burcuna geçişi ile başlıyorsunuz. Zihniniz parasal konularla meşgul olabilir. Ailenizin yatırımları ve kazançları, ortaklı işlerinizle ilgili çalışmalar ve anlaşmalar sözkonusu olabilir. Maddi beklenti ve kazançlarınızda, aranızdaki duygusal bağ belirleyici olabilir.

OĞLAK BURCU:



Haftaya Merkür’ün karşıt burcunuz Yengeç burcuna geçişi ile başlıyorsunuz. İkili ilişkilerinizde diyaloglarınızda yumuşama hissedeceksiniz. Önceki yaşanmışlıklar, ilişkilere şu anki bakış açınızda oldukça etkili hale geliyor. Sıcak bir dille kuracağınız iletişiminiz size olan önyargıyı kıracaktır.

KOVA BURCU:

Haftaya Merkür’ün Yengeç burcuna geçişi ile başlıyorsunuz. Zihinsel yorgunluğunuzu atmak isteyeceksiniz. Çalışma koşullarınızla ilgili önceki gündemleri düşünebilir, artık bunlara son şeklini vererek ilerleyebilirsiniz. Empati bu dönemde en büyük kurtarıcınız olabilir.

BALIK BURCU:



Haftaya Merkür’ün Yengeç burcuna geçişi ile başlıyorsunuz. Hobileriniz, çocuklarınız, kendinizi iyi hissettiğiniz konular gündeminize geliyor. Bu alanlarda önceden yaşadıklarınız ve hissettikleriniz, bugünlerinize bir ayna tutabilir. Bazı eski düşüncelerin ve eski aşkların etkisinde kalabilirsiniz.