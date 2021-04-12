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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Haftalık Burç Yorumları: 12-18 Nisan Haftalık Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları
Astro Gündem

Haftalık Burç Yorumları: 12-18 Nisan Haftalık Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

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Haftalık Burç Yorumları: 12-18 Nisan Haftalık Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

"12 -18 Nisan haftalık burç yorumları açıklandı! Uzman Astrolog Aygül Aydın haftalık burç yorumlarını anlattı. 12-18 Nisan haftası burçları aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında neler bekliyor hepsi burada! 12-18 Nisan haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının detaylı yorumları... İşte 12-18 Nisan 2021 haftası burç yorumlarınız..."

Haftanın Gündemi:

● 12 Nisan Koç Yeniayı
● 12 Nisan Juno Retro
● 14 Nisan Venüs Boğa
● 17 - 18 Nisan Mars Jüpiter 120’

KOÇ BURCU:

Haftaya burcunuzda gerçekleşecek yeniay ile başlıyorsunuz. Güç, irade, hedefe ulaşmak ve “Ben” diyerek başlamak istediğiniz her konuya büyük bir enerji ile adım atıyorsunuz. Geçmişte düşündüğünüz ama herhangi bir sebeple gerçekleşmeyen yer değişikliği veya taşınma isteğiniz yeniayla birlikte yeniden gündeminiz olabilir ve kendinize, kimliğinize uygun konum için harekete geçebilirsiniz.

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BOĞA BURCU:

Geçmiş ve gelecek arasında kaldığınız dönemin ardından artık geleceği seçtiğiniz dönemi başlatıyorsunuz. Kendinize yeni bir hareket alanı oluşturuyorsunuz ve bilinçaltınızdaki izolasyonu kırıyorsunuz. Yeni döngünüzde sadece kendinize güvenerek hareket edeceksiniz.

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İKİZLER BURCU:

Yeniay size bireyselliğin verdiğini gücü yansıtırken, isteklerinizi gerçekleştirmek için beklemeden gidip onu almanızın önünü açıyor olacak. İkili ilişkilerinizde geçmiş konular yeniden gündeme gelebilir, hassas olduğunuz düşüncelerle yeniden karşılaşabilirsiniz. Ne hissettiğinize dair net bir karar verebilmek sizi olası bir yıkımdan kurtarabilir.

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YENGEÇ BURCU:

Haftaya Koç burcunda gerçekleşecek olan yeniay ile başlıyorsunuz. Geleceğinizin yeniden şekilleneceği bir dönemde olmanın heyecanı yapacağınız her işte kendini gösterecektir. Gücünüzü içinizden yani kendinizden alarak yol alabilirsiniz. Artık önünüz açıldı, cesaretle hareket etmek için bu enerjiyi ve zamanı iyi değerlendirmelisiniz.

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ASLAN BURCU:

Kendinize belirlediğiniz yasalar çerçevesinde kişisel bir yapılanmaya gidiyorsunuz. Aradıklarınızın yine kendinizde olduğunu fark ederek sadece bireysel gücünüze odaklanıp hayata sıkı sıkıya tutunacaksınız. Yani, bilinçli bir yeniliğe imza atıyorsunuz. Geçmiş ilişkinizle ilgili bazı haberler kulağınıza gelebilir. Bir seçim yapmanız gerekiyor.

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BAŞAK BURCU:

Yeniayla birlikte yenilenmenin lezzetine kapılıyorsunuz. Geçmişi geride bırakıp, endişelerden uzaklaşınca bireysel doğanıza sarılıp harekete geçmenizin ne kadar kolay ve faydalı olduğunu göreceksiniz. Bir nevi hayatta kalmak için cesareti kendinizden alarak mücadelenize yeniden başlıyorsunuz.

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TERAZİ BURCU:

İlişkiler evinizde gerçekleşecek olan yeniay sizi tuttuğunu koparan bir serüvene çıkaracaktır. Hayatınızda -belki de ilk defa- bireysel hareket ederek istediğinizi elde etmenin yollarını arıyorsunuz. Bu yeni bir başlangıç size yeni bir dünyanın kapısını aralayacaktır. Maddi varlıklarınızı değerlendirme konusunda şanslı ve verimli bir zamandasınız. Bu yolda birlikte hareket ettiğiniz insanlarla yapacağınız çalışmalar endişeleri ve olası sorunları ortadan kaldıracağı gibi kazançlarınızı kalıcı hale getirmenizi de sağlayacaktır.

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AKREP BURCU:

Haftaya Koç burcunda gerçekleşecek olan yeniay ile başlıyorsunuz. Yaşam alanınızdaki sorunları, sınavları geride bırakacağınız bir dönemin içinde bulunuyorsunuz. Sınavların sonucu ne olursa olsun Koç enerjisi size fiziksel ve ruhsal bir yenilenmeye ve önceliği kendinize vermeye olanak tanıyor.

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YAY BURCU:

Yeteneklerinizi değerlendirmek için harekete geçiyorsunuz. Kendi hediyenizi kendinize vermek için sizden beklenilmeyen ama aslında tam da ihtiyaç duyulan bir adım atarak hayatınıza yeni bir soluk katıyorsunuz. Geçmişin yaralarını sardığınızı düşünürken kişiliğinize zarar veren bir konu yeniden gündem olabilir.

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OĞLAK BURCU:

Geçmişteki meseleleri tamamlayarak yeni başlangıçlara adım atacağınız bir dönem olacaktır. Bu yeni hal ile birlikte daha fazla benmerkezci olabilir, kişisel hedeflerinize daha fazla tutkuyla bağlanabilirsiniz. Gizli kalmış bir olay yeniden gündem olabilir. Aşk hayatınız yeniden şekillenirken “mutluluk” artık sadece bir kelime olmaktan çıkarak hayatınızda kalıcı bir yer ediniyor.  

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KOVA BURCU:

Haftaya Koç burcunda gerçekleşecek olan yeniay ile başlıyorsunuz. Yakın veya uzak çevreniz fark etmeksizin, artık kendinizi düşünmeniz gereken bir döneme giriş yapıyorsunuz. Şimdiye kadar sevdikleriniz için olan çabalarınız yerini bireysel tercihlere bırakıyor. Yeniayla birlikte bizden ben’e dönüş yoluna geçiyorsunuz.

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BALIK BURCU:

Zihinsel olarak çevrenizden daha az etkileneceğiniz bir dönemdesiniz, artık yaşantınızda kendinizle ilgili kararlar daha çok yer edinecek. İhtiyacınız olan güvenliği, kendi çabanızla sağlayacağınızı fark ettiğinizde bakış açınız da bu yönde değişecektir. Sakin olan iletişim dilinizi biraz daha güzelleştirmek ve buradan manevi bir verim sağlamak, çevrenizi olumlu yönde etkileyecektir. Bunu bir fırsata çevirip kuracağınız ağlarla fikirlerinizin başka insanlara ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

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