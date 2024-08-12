Haftalık Burç Yorumları 12-18 Ağustos 2024 | Baskıcı Yaklaşımdan Uzak Dur! Bu Hafta Burcunuzu Neler Bekliyor? İşte Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

15 Ağustos saat 03:16’da Merkür, Aslan burcuna geçerek retro hareketine devam ediyor. Bu zaman diliminde, fikirlerin konusunda çok ısrarcı olabilirsin. Israrcı olduğun ya da başkasına inatla dayattığın düşüncelerinden vazgeçmek için doğru zaman. Baskıcı yaklaşım içinde bulunmamalısın ve dünyanın etrafında dönmediğini görmelisin.

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, Merkür'ün geri hareketine Aslan burcunda devam edeceği 15 Ağustos itibariyle 2018 yılı Temmuz ve Ağustos ayındaki gündemlerinizle yeniden ilgilenebilirsiniz. Şansınızın dönmesi, iyi ve rahat günler görebilmeniz için gözü kara bir risk yerine daha aklı başında, bilinçli hareket etmelisiniz.

Gözden Kaçmasın Koç Burcu - Haftalık Haberi görüntüle

Boğa



Merkür'ün gerileyerek Aslan burcuna geçmesiyle beraber ailevi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Düzenlemesi veya çözülmesi gereken durumları ertelemenin şimdi daha zorlayıcı sonuçlar doğurduğunu görebilirsiniz. Aile içi ilişkilerde erkek ya da baba figürlerinin baskınlığını daha fazla hissedebilirsiniz.

Gözden Kaçmasın Boğa Burcu - Haftalık Haberi görüntüle

İkizler

Merkür'ün gerileyerek Aslan burcuna geçmesiyle önemli görüşmeleriniz, işlemleriniz ve başvurularınız için bir karar aşamasına gelebilirsiniz. Duygusal ve sosyal ilişkilerinizde net bir karar almak için değil ama bu kararı hangi kriterlere göre vereceğinizi görmek için önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eski ilişkilerinizden haber alabilir ya da bir anda karşınızda görebilirsiniz.

Gözden Kaçmasın İkizler Burcu - Haftalık Haberi görüntüle

Yengeç

Yaptığınız planların, aldığınız önlemlerin, birikim ve kazanç koruma işlemlerinin ne derece işe yaradığını görebilirsiniz. Sıkı bir çalışma neticesinde hakkınız olan tatili, alışverişi abartmamanızda fayda var. Önemli karar almak için Eylül ayını beklemenizde fayda var.

Gözden Kaçmasın Yengeç Burcu - Haftalık Haberi görüntüle

Aslan



Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, Merkür'ün gerileyerek 15 Ağustos'ta burcunuza gelmesiyle beraber kendinize olan bakış açınızı yenileyebilirsiniz. Bazı hataların telafisi olmayabilir ama bunun nedenlerini ortadan kaldırdığınızda tekrarlanmasının önüne geçebilirsiniz.

Gözden Kaçmasın Aslan Burcu - Haftalık Haberi görüntüle

Başak

Yönetici gezegeniniz Merkür'ün gerileyerek 15 Ağustos'ta Aslan burcuna geçişiyle maddi ve manevi sorumluluklarınıza, ihtiyaçlarınıza daha fazla odaklanabilirsiniz. Ummadığınız taşın nelere sebebiyet vereceğini görebilirsiniz. Teyit ve araştırmanın önemli olduğu kadar bunun kaynaklarının da önemli olduğunu bilmelisiniz. Var olanı koruyun, iyileştirin. Olmayanı da zorlamak yerine daha bilinçli bir şekilde çalışmaya odaklanın.

Gözden Kaçmasın Başak Burcu - Haftalık Haberi görüntüle

Terazi

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, 15 Ağustos'ta Merkür'ün geri hareket ederek Aslan burcuna gelmesiyle çevrenizle olan ilişkileriniz, mesafeleriniz sizin için daha önemli hale gelebilir. Bu kadar değer verip karşılığını bulamamak, eskisi gibi hissetmemek sizi bazı kararlara zorlayabilir.

Gözden Kaçmasın Terazi Burcu - Haftalık Haberi görüntüle

Akrep

Merkür'ün gerileyerek Aslan burcuna geçişiyle kariyeriniz için önemli bir döneme girebilirsiniz. Sizin için miadı dolan konuları ve işleri gündeme getirecek olan bu geçiş, sıkışıklık ve yoğunluk hissi uyandırabilir. Hayatınızı zorlaştıracak faktörler daha görünür bir hal alırken bunlara yenilerini eklememelisiniz. Verdiğiniz sözler, aldığınız sorumluluklar bu dönemde daha dikkat çekici olabilir.

Gözden Kaçmasın Akrep Burcu - Haftalık Haberi görüntüle

Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, 15 Ağustos'ta Merkür'ün gerileyerek Aslan burcuna geçişiyle beraber bazı planlamalar ve değişiklikler üzerinde çalışabilirsiniz. Kendiniz için seçtiğiniz yolların size gösterdiği manzaralara iyi bakın. Savunma mekanizması geliştirdiğiniz konularda daha sakin düşünmeyi, fikir alabilmeyi alışkanlık haline getirmek için iyi bir dönemdesiniz.

Gözden Kaçmasın Yay Burcu - Haftalık Haberi görüntüle

Oğlak

Sesinizi duyurmak, kendinizi ispat etmek isterken süreçleri zorlaştırabilirsiniz. Davranışlarınızın sonucunu hesaplamadan karar almamanız gereken bir zaman dilimindesiniz. Kazancın sadece maddi olanı değil manevi olanı da önemlidir. Bunu anlayabilmek için sakin ve kontrollü olmalısınız.

Gözden Kaçmasın Oğlak Burcu - Haftalık Haberi görüntüle

Kova



Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, 15 Ağustos'ta Merkür'ün gerileyerek Aslan burcuna geçişiyle ikili ilişkiler konusunda önemli ve radikal gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sizin bitti gözüyle baktığınız konuların bitmediğini görebilirsiniz. Güvenilir olmayan, şüphe oluşturan, kişisel değerlerinize yer ayırmayan ilişkilerde daha fazla zaman kaybetmemeniz gerektiğini anlayabilirsiniz.

Gözden Kaçmasın Kova Burcu - Haftalık Haberi görüntüle

Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, Merkür'ün gerileyerek 15 Ağustos'ta Aslan burcuna geçişiyle yaşam tarzınızla ilgili kararlarınızı değiştirebilirsiniz. Kendinizi nerede ve hangi koşulda iyi hissediyorsanız onu yeniden kazanmalısınız. Sürekli tekrara düşmenin değil, yaşadıklarınızdan ders çıkararak ilerlemeniz gerektiğini unutmayın.