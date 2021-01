Haftalık Burç Yorumları: 11-17 Ocak Haftalık Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

12 Ocak’ta Merkür ve Jüpiter Kova burcunda kavuşuyor.

13 Ocak’ta Oğlak burcunda yeni ay gerçekleşiyor.

14 Ocak’ta Uranüs Boğa burcunda ileri hareketine başlıyor.

14 Ocak’ta Güneş ve Plüton Oğlak burcunda kavuşuyor.

KOÇ BURCU:

Haftanın ilk günü rutinlerinizin dışına çıkmak isteyebilirsiniz. Özgürlük duygunuz başınızı alıp gitme isteğinizi uyandırabilir. Anlık düşünceler ve geçmişin etkisiyle, kafa karışıklığı ya da yön kaybı yaşayabilirsiniz. Siz hep ileriye bakan, başkalarına da bu konuda ilham veren oldunuz. Yine aynısını yapmanız gereken bir haftadasınız. Geçmişi sadece ders almak için düşünüp yolunuza devam etmelisiniz. Salı günü Merkür ve Jüpiter Kova burcunda kavuşarak sosyal çalışmalarınız, geleceğe yönelik projelerinizle ilgili üretkenliğinizin zirve yapmasını sağlayacak. Ortaya koyacağınız yeni fikirler başını çektiğiniz reformları destekleyecektir. Tüm bunlar olurken, rahatsızlık duyan insanlarla da karşılaşabilirsiniz. İntikam ve hırsa yer vermemeli, önünüze bir taş çıkarsa, taşı kenara koyup yolunuza devam etmelisiniz.

BOĞA BURCU:

Haftaya finansal konularla başlayabilirsiniz. Geçmiş hataların tekrarlanma korkusu sizi temkinli hareket etmek durumunda bırakabilir. Aynı noktaya yeniden gelmemek için mevcut koşullarınıza uygun planlar yapmalısınız. Salı günü Merkür ve Jüpiter’in Kova burcunda kavuşması, çalışma alanınızda yeni fikirlerinizi özgürce sunmanızı sağlayarak zor konuların kolayca üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır.

Çarşamba günü Oğlak burcunun 23. derecesinde plütonik bir yeni ay gerçekleşiyor. Beklediğiniz yer değişikliğinin haberini alabilirsiniz. Yaşam felsefenizde değişime uğraması gereken düşüncelerinizi artık yıkmanız gerekiyor.

İKİZLER BURCU:

Haftanın ilk gününde gündeminizi ikili ilişkileriniz ve ortaklarınızla oluşturabilirsiniz. Ortaklı işlerinizi ertelemek yerine zamanı verimli kullanmak için günlük programınızı bölümlere ayırmayı denemelisiniz. Salı günü Merkür ve Jüpiter’in Kova burcunda kavuşuyor. Özellikle yabancı kişilerle gireceğiniz diyaloglarda abartılı konuşmalar yapmamaya dikkat etmelisiniz. Aşırıya kaçmayan kelimeler kullanmanız süreci sizin adınıza iyileştirecektir.

Finans kaynaklarından alacak verecek hesaplarınıza, içinde yaşadığınız korkularınıza kadar temas edecek olan bu yeni ay, bitmesine izin vermediğiniz konuları siz istemesiniz de sonuca bağlayacaktır.

YENGEÇ BURCU:

Haftanın ilk günü sorumluluklarınızla baş başa kalıyorsunuz. Halledilmesi gereken işler, yapılması gereken planlar gündeminizi kapsıyor. Salı günü Merkür Jüpiter Kova burcunda kavuşum gerçekleştiriyor. Zihniniz size korkularınızı abartacak oyunlar oynayabilir. Yalnız kalmamalısınız. Bu krizi fırsata dönüştürüp zihninizi faydalı düşüncelere ayırarak bu etkiyi alt edebilirsiniz. Yeni ay ikili ilişkilerinize dokunarak size enkazı temizleyip yepyeni ve sağlam bir yapı inşa edecek gücü vermeye geliyor.

Size düşen ise, bitmesi gerekeni bitirmek ve yeniden başlamak için adım atmak olacaktır. Perşembe günü Güneş ve Plüton kavuşumu üzerinizdeki toz bulutlarını temizleyecek. Değişime ve olayları fark etmeye hazırlanmalısınız.

ASLAN BURCU:

Haftaya yaratıcılığınızı deyim yerindeyse konuşturacağınız fikirler ve çalışmalarla başlıyorsunuz. Kendinizi ifade etme şekli olarak ortaya bir eser koymak sizi sadece anlık değil ileriye dönük olarak da mutlu edecektir. Salı günü Merkür ve Jüpiter Kova burcunda kavuşuyor. İkili ilişkilerinizde özgür bir dil kullanabilir, rahat tavırlar sergileyebilirsiniz. Ama abartıya kaçmamak konusunda dikkatli olmalısınız. Zira bu durum iyi değerlendirilmesi halinde, hem var olan sorunlarınızın çözümünü kolaylaştıracak hem de ilişkilerinizin boyutunu hiç umulmadık şekilde iyileştirecektir. Çalışma alanınız, günlük sorumluluklarınızı ve sağlık durumunuzla ilgili kendinize yeni bir düzen oluşturmanız gerekiyor.

BAŞAK BURCU:

Haftayı evinizde ve kendinizi iyi hissedeceğiniz koşullarda geçirme isteğiyle başlatıyorsunuz. Kendi içinize dönerek kendinizi tartmak için yanlış bir zaman olabilir. Motivasyonunuzu düşürmeyin. Doğru zaman geldiğinde bunu daha iyi yapabileceğiniz ihtimaline tutunun. Salı günü Merkür ve Jüpiter kavuşuyor. Çalışmalarınızla ilgili abartılı söylemlere yer vermemeye dikkat etmelisiniz. Farkında olmadan öne çıktığınız durumlarda sakinliğinizi korumak, zihninizi ve işlerinizi toplamanıza yardımcı olacaktır. Çarşamba günü Oğlak burcunun 23. derecesinde Plütonik bir yeni ay gerçekleşiyor. Yeni ayla birlikte bir şekilde ön plana çıkan yeteneklerinizi daha etkin şekilde kullanmanızı gerektiren gündemleriniz olabilir.

TERAZİ BURCU:

Haftanın ilk günü yoğun iletişim trafiğiniz olabilir. Çalışma koşullarınız, aileniz, arkadaşlarınız ile birebir görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz. Bu görüşmeler, yorgunluklarınız ve kırgınlıklarınız varsa sizin de rahatlamanız için faydalı olacaktır. Salı günü Merkür Jüpiter kavuşumu gerçekleşecektir. İletişiminizin abartılı olabileceği bugün partnerinizle konuşurken nedeni olmayan aşırı tepkiler verebilirsiniz. Sakinlikle günü tamamlamaya çalışmalısınız. Özellikle aile içi iletişiminizi iyileştirecek etkileri de beraberinde getiriyor. Perşembe günü Güneş ve Plüton tam kavuşum gerçekleştirerek bakış açınızı değiştirmenizi ve manevi boyuttaki sorunlarınızı çözmenize yardımcı olacaktır. sonlanmalarınıza yardımcı olacaktır.

AKREP BURCU:

Haftanın ilk günü ekonomik konularınız gündeminiz olabilirsiniz. Harcamalarınız, beklenmedik ortaya çıkan giderler dengenizi koruyamadığınızı düşündürtebilir. Salı günü Merkür ve Jüpiter kavuşum gerçekleştiriyor. Abartılı konuşmaların olabileceği bugün denge ve ölçü iki kilit noktanız olacaktır. Bu sayede çevrenizin desteğini de daha fazla hissedebilir, rahat bir nefes alabilirsiniz. Yeni ayla birlikte kişisel kaynaklarınızda yeni bir başlangıç için adım atabilirsiniz. Hazırlıklarınızı iletişim ağınızın yeniden dizayn etmek üzerine yapmalısınız.

YAY BURCU:

Haftanın ilk günü kişisel konularınız ön plana çıkabilir. Amaçlarınız ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde sıcak karşılaşmalar yaşayabilir, arzu ettiğiniz beklentilerinizi hayatınıza çekebilirsiniz. Salı günü Merkür ve Jüpiter Kova burcunda kavuşuyor. Bu durum yoğun ve abartılı bir iletişim gücü verebilir. Yakın çevrenizle olan işbirliklerinizde, sonrasında olacakları da hesap ederek bir diyalog kurmalısınız. Bu durum ilişkilerinizi sarmayacağı gibi yapmak istedikleriniz konusunda da yolunuzu açacaktır. Perşembe günü Güneş ve Plüton tam kavuşum gerçekleştirerek maddi ve manevi değer yargılarınıza dokunacağı için yeni kaynak arayışınız yüzünüzü ve cebinizi güldürecek şekilde sonuçlanabilir.

OĞLAK BURCU:

Haftanın ilk günü gizli olayların ortaya çıkması ile şaşkınlık yaşayabilirsiniz. Beklemediğiniz kişilerden beklenmedik yanlışları görmeniz hayal kırıklığı yaratabilir. Olandaki hayrı görmeye çalışıp bunun sizi durdurmasına müsaade etmemelisiniz. artırabilir. Salı günü Merkür ve Jüpiter’in kavuşumuyla zihniniz daha aktif bir şekilde hareket etmesi, kaynak kullanımınız konusunda sizi fazlasıyla paylaşımcı yapabilir. Önerileriniz ve koşullarınızın ileride sizin aleyhinizde kullanılmayacağından emin olarak hareket etmelisiniz. Öte yandan bu kaynaklarla ilgili yeni fırsatlara da oldukça açıksınız. Önünüze çıkan fırsatlar olduğunda değerlendirme şansı vermelisiniz.

KOVA BURCU:

Haftaya arkadaş çevrenizin ilgisi ve desteğini görmek isteyerek başlayabilirsiniz. Aranızda derin bağ kurduğunuz dostlarınıza karşı korumacı davranabilir ve farkında olmadan kıskançlık duygusuna kapılabilirsiniz. Öte yandan, sizin hassas olduğunuz bu arkadaşlık duygusunu kötüye kullanmak isteyen kişilere karşı da dikkatli olmalısınız. Salı günü Merkür ve Jüpiter sizin burcunuzda kavuşuyor. Özgür düşüncelerinizin abartıya kaçabileceği bugün kendinizi ifade ederken sınırlarınızı gözden geçirmelisiniz. İkili ilişkilerinizde orijinal fikirlerinizi sunarken karşınızdaki kişinin anlayabileceği açıklıkta konuşmaya çalışın.

Çarşamba günü Oğlak burcunun 23. derecesinde plütonik bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay içe kapanmanıza sebep olan hislerinizi, korkularınızı yıkarak yeniden yapılandıracaktır.

BALIK BURCU:

Haftanın ilk günü çalışma alanınızdaki yoğun tempodan şikayetçi olabilirsiniz. Yarım kalan işler üzerine yeni projelerin eklenmesi sizi oldukça yorabilir. İş bölümü yaparak ekip arkadaşlarınızla birlikte verimli bir çalışma planı oluşturabilirsiniz. Salı günü Merkür ve Jüpiter Kova burcunda kavuşarak içinizde tuttuğunuz her konuyu aniden dışarı vurmanıza yol açabilir. Gizli tutmaktan vazgeçtiğiniz her konuda patlama enerjisini her şeyi iyileştirmek için kullanmalısınız. Aksi halde, zarar gören yine siz olabilirsiniz.



Yaşam algınızı değiştirmek adına sizi bir başlangıç çizgisine götürebilir. Perşembe günü Güneş ve Plüton’un kavuşması bu başlangıç çizgisinde kimliğinizle ilgili yapmanız gereken değişiklikleri ve yüzleşmeleri size hatırlatacaktır. Bunu kabul edin. Böylece işlerin daha iyi hale geleceğine şahitlik edebilirsiniz.