Haftalık Burç Yorumları: 11-17 Nisan 2022 Haftalık Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

11 Nisan Merkür Boğa Burcunda

12 Nisan Balık Burcunda Jüpiter Neptün Kavuşumu

15 Nisan Mars Balık Burcunda

16 Nisan Terazi Burcunda Dolunay

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, Merkür’ün burcunuzdan ayrılarak Boğa burcuna geçmesiyle birlikte ekonomik gücünüz ve saygınlığınız ön plana çıkıyor. Bunu sürdürülebilir kılmak ve daha iyi noktalara taşımak için finansal girişimler ve ortaklıklara gidebilirsiniz.

Boğa

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, Merkür’ün Boğa burcuna geçmesiyle birlikte adınızdan söz ettirmeye başlıyorsunuz. Sabrınızın ve ağırbaşlılığınızın karşılığını ortaya koyacağınız işleriniz ve duruşunuzla daha da büyütebilirsiniz.

İkizler

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, yönetici gezegeniniz Merkür’ün Boğa burcuna geçmesiyle birlikte özellikle maddi anlamda yapacağınız işlere yönelik hazırlıklarınızı başlatabilirsiniz. Zihninizi toplayarak tam olarak ne yapacağınıza dair kararlar alabilirsiniz.

Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, Merkür’ün Boğa burcuna geçmesiyle birlikte yatırım planlarınıza ağırlık verebilirsiniz. Başlattığınız çalışmalarınız varsa bunların kalıcılığını sağlamak adına eşinizden ya da fikrine güvendiğiniz insanlardan destekler alabilirsiniz. Ortaklı girişimleriniz ve organizasyonlar bu süre zarfında yoğunlaşabilir, size destek olabilecek insanlarla tanışabilirsiniz.

Aslan

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, Merkür’ün Boğa burcuna geçmesi iş hayatınızda önemli değişiklikleri ve planlamaları beraberinde getirebilir. Yeni bir sözleşme, görüşme ve yer değişikliği gibi gündemlere hazırlıklı olun. Bulunduğunuz konumu iyileştirecek fikirler ve projeler üzerinde çalışabilir, gelirinizi arttıracak zaman ve terfi gibi konularda gelen teklifleri değerlendirebilirsiniz.

Başak

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, yönetici gezegeniniz Merkür’ün Boğa burcuna geçmesiyle birlikte hem yurtdışı hem de hukuksal anlamdaki işleriniz için destek görmeye başlıyorsunuz.

Terazi

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, Merkür’ün Boğa burcuna geçmesiyle birlikte ortaklıklarınız ve maddi güvencelerinizle ilgilenmeye başlayabilirsiniz. Sağlam ve güvenilir insanlarla iş kurmak isteyebilir, kazancınızın devamını sağlayacağınız yatırım planları yapabilir, fikirlerinizi hayata geçirmek için uzman ya da aile desteği alabilirsiniz. Kendiniz için bir şeyler yaptığınızı görmek, özgüveninizi de tazeleyecektir.

Akrep

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, Merkür’ün Boğa burcuna geçmesiyle birlikte ilişkilerinizle ilgili önemli kararlar almaya başlayabilirsiniz. Sağlam değerler üzerine inşa edilmiş ve edilmesini istediğiniz ilişkileri istiyorsunuz.

Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, Merkür Boğa burcuna geçiyor ve günlük yaşantınızı düzene koymaya başlıyorsunuz. Birçok girişiminiz ve yoğunlaşan bir takviminizin ardından şimdi emeklerinizin karşılığını almaya başlayabilir, planlarınızı daha kalıcı temeller üzerine inşa edebilirsiniz.

Oğlak

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, Merkür’ün Boğa burcuna geçmesiyle birlikte duygusal dünyanızda yoğunluklar yaşayabilirsiniz. Huzurlu ve sakin ortamlarda, bunu sağlayacak insanlarla birlikte olmak isteğiniz olabilir.

Kova

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, Merkür’ün Boğa burcuna geçmesiyle taşınma yer değişikliği yeni ev ve iş düzeninize doğru geçiş yapabilirsiniz. Güvenilir bir düzen kurmak için araştırmalar ve görüşmeler yapabilirsiniz. Evinizde huzurlu bir şekilde yaşayacağınız düzenlemeler yapabilir, alım satımlarla ilgilenebilirsiniz. Alışkanlıklarınıza uygun bir yaşam tarzı kuruyorsunuz.

Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, Merkür’ün Boğa burcuna geçmesi ticari ilişkilerinizle ilgili konular gündeminize gelebilir. İş kurma aşamasında güven testi önceliğiniz olabilir. Bunun yanısıra güçlü bağlantılar kurmak isteyecek yapacak seyahatlerinizi de buna göre düzenleyebilirsiniz. Eğitim ve işle ilgili girişimlerinizi daha etkili bir şekilde ilerletebilir, verimli ve kalıcı kazançlar elde edebilirsiniz.