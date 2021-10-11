Haftalık Burç Yorumları: 11-17 Ekim Haftalık Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

11 – 17 Ekim 2021

Haftanın Gündemi

11 Ekim Pazartesi Satürn Kova burcunda İleri Hareketinde

Güneş Jüpiter Üçgen

Güneş Plüton Kare

Koç

11 Ekim'de Satürn Kova burcunda ileri hareketine başladığında, başarılarınızın önündeki engellerin kalktığını hissedebilirsiniz. Geriye dönük bütün projelerinizle ilgilenerek ve eksiklerinizi kapatarak, geçirdiğiniz zamanın meyvelerini hızlıca almaya başlayabilirsiniz. Artık bilgi ve isteklerinize tecrübelerinizi de gönül rahatlığıyla ekleyebileceksiniz.

Boğa

Haftanın ilk günü Kova burcundaki Satürn ileri hareketine başlıyor. Ve Sizi yavaşlatan her şeyden sıyrılmak için motivasyonunuz yükseliyor. Kariyerinizdeki aksaklıklara son verecek hamleler yapabilirsiniz. Bugüne kadar gelen sürede yaşadıklarınız, aynı hataya tekrar düşmemek konusunda size rehber olabilir.

İkizler

Satürn'ün Kova burcunda ileri hareketine geçmesiyle birlikte, değiştirmek istediğiniz fikirler ve standartlar daha fazla gündeminize geliyor. Taşınma ve şehir değişikliği ile beklentileriniz olumlu sonuçlanabilir. Bilmediğiniz bir yerde yaşamak fikrinin sizi eskisi kadar korkutmadığını görebilirsiniz.

Yengeç

Satürn Kova burcuna ileri hareketine geçiyor ve hayatınıza yeni mecburiyetler, sorumluluklar geliyor. Edindiğiniz hayat tecrübenizi hayatınıza nasıl dahil edeceğinize dair düşünceleriniz olabilir. Kendinizi bazı duygu ve ortamlardan kurtarmanız gerektiği gerçeğiyle savaşmayı bırakıyorsunuz. Ekonomik anlamda sizi zor durumda bırakan işlerinizle ilgili olumlu gelişmeler yaşanabilir. Daha düzenli kazanımlar için harekete geçiyorsunuz.

Aslan

Satürn Kova burcunda ileri hareketine başladığında, ilişkiler konusunda yol almaktan korkmadığınızı fark edebilirsiniz. Yalnızlığınız son bulabilir, geçmişte yaşananlardan çıkardığınız dersler sayesinde önemli kararlar verebilirsiniz. Sosyal hayatınızda da ön plana çıkmanız, yoğun bir tempoyla çalışmalarınızı sürdürmeniz söz konusu olabilir.

Başak

Kova burcundaki Satürn’ün hafta başında ileri hareketine geçmesi, sorumluluklarınız ve günlük akışınızı hızlandırıyor. Uzun süredir baş etmeye çalıştığınız ve gittikçe ağırlaştığını hissettiğiniz yükünüz hafifleyebilir. Bunu yeni bir iş alanına geçmek ya da yön değiştirmek suretiyle de sağlayabilirsiniz. Öğrendiklerinizi uygulamaktan vazgeçmeyin.

Terazi

Hafta başında Satürn’ün Kova burcunda ileri hareketine geçmesiyle birlikte, çevrenize yansıttığınız bazı davranışlarınızda iyileştirmeler yapabilirsiniz. Kendinizle daha yakından ilgileniyor ve yeni bir şeyler keşfediyorsunuz. Eleştiri ve hatalar size tecrübe olurken, artık daha temkinli ve kontrollü ilişkiler kuracaksınız.

Akrep

Satürn Kova burcunda ileri hareketine başlıyor ve aile hayatınızla ilgili tüm hususları yoluna koyuyorsunuz. Yerleşim alanlarınız ve birbirinizle olan ilişkiniz bazı sınavlara tabi tutulmuş olabilir. Artık hangi durumda ne yapmanız gerektiğini daha iyi biliyorsunuz. Özgürlük ve yalnızlık arasındaki farkı çok iyi deneyimleyerek kontrolü ve bağımsızlığı daha dengeli götürebileceksiniz.

Yay

Satürn’ün Kova burcunda ileri hareketine başlamasıyla, insan ilişkileri ve fikirlerinizi ifade etme konusunda bir adım daha ileriye gidebileceksiniz. Bazı hatalarınızdan ders almak kadar, çevrenizden de öğrenecekleriniz tüm işbirliklerinizde etkisini gösterecektir. Hukuksal konularda iyi haberler alabilirsiniz. Siz yolunuzda olduğunuzda, işlerin de yolunda olduğunu görebileceksiniz.

Oğlak

11 Ekim’de Satürn Kova burcunda ileri hareketine başlıyor, bu da finansal anlamda her şeyin rayına oturması demek oluyor. Bazı hataların tekrarlanması, sizi bu süreçte fazlasıyla yormuş olsa da şimdi her şeyi temize çekiyorsunuz. Kayıplarınızı telafi edeceğiniz kazanç yöntemlerinizi, daha etkin şekilde kullanabilirsiniz. Değer yargılarınız değişiyor. Sahip olduklarınızdan emin olmak ve onlara hakim olmak, size kazanç sağlayacaktır.

Kova

Yönetici gezegeniniz Satürn’ün burcunuzda ileri hareketine başlayacağı bu hafta, sizi köşeye sıkıştıran konuları çözmeye başlıyorsunuz. Kıpırdamak, insanlarla ve işlerinizle ilgilenmek her ne kadar zorsa şimdi bunun karşılığını o kadar fazla alacaksınız.

Balık

Satürn 11 Ekim’de Kova burcunda ileri hareketine geçiyor ve artık bir döngüyü tamamlamaya hazırlanıyorsunuz. Kendi halinde geçirdiğiniz bu zaman zarfında bazı hataların farkına varmak, sizi şimdi daha güçlü kılıyor. Bazı şeyleri sessizce yönetirken kendinizi de yeniden disipline etmeniz, size günlük hayatınızda ve çalışma ortamınızda büyük avantajlar sağlayabilir.