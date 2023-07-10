Haftalık Burç Yorumları: 10-16 Temmuz 2023 Haftalık Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

10 Temmuz Pazartesi saat 14.40’da Mars, Başak burcuna geçiyor. Bu sonsuz görünen evrende hiçbir sınırlama ve imkânsızlık yoktur. Bizler ebediyiz ve yaşamı mağlup etmek diye bir şey yoktur. Hakikatini bulmak yaşamı yenilmez yapar. Amacın seni tamamlayan birini bulmak değil kendi gerçekliğini bulmak. Evrenle hesaplaşılmaz.

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, yönetici gezegeniniz Mars'ın Başak burcuna geçişi ile beraber sizi yoğun ve verim bir süreç bekliyor olacaktır. Fiziksel ve psikolojik olarak kendinizi iyi hissetmek istediğiniz bir zamandasınız.

Boğa



Mars'ın Başak burcunda hareketine başlamasıyla beraber duygusal konuları mantığınızla ele alabilir, kendiniz için en iyi olanı seçmeye çalışabilirsiniz. Seçici ve özenli bir dönemdesiniz, bunun etkilerini yoğun bir şekilde hissedebilirsiniz.

İkizler

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, Mars'ın Başak burcuna geçişi ev içindeki işler ve ilişkileri hızlandırarak gündeme taşıyabilir. Aile içindeki gerginliklere, kazalara ve tartışmalara engel olmak için bunu dikkate almanızda fayda var.

Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, Mars'ın Başak burcuna geçişi bile beraber işinize, düşüncelerinize daha çok zaman ayırabilirsiniz. Sıkı bir çalışma ve eğitim takviminiz olabilir. Kendinizi yetiştirmekle ilgi alanlarınızda daha iyi sonuçlar alabileceğinizi düşünebilirsiniz.

Aslan



Mars'ın Başak burcuna geçişi parasal konuları hızlandırabilir ve sonuç alınan hale getirebilir. Yeni kararlar almaya, işinize daha çok özen göstermeye açık olduğunuz bir dönemdesiniz. Elinizdeki imkanları iyi kullandıkça daha iyisi ve daha fazlası sizi bulabilir.

Başak

Durağan, anlık memnun eden ve sonuçlanmayan konularda harekete geçmeniz için fırsatlar bulabilir ya da bu fırsatları çabalarınızla siz ortaya çıkarabilirsiniz. İlişkilere ve yeni kariyer planlarına adım atmaya çok açık ve hazırsınız.

Terazi

Hayatınızı iyi bir yere taşımak isterken bunu kimlerle ve ne şekilde yapacağınızdan emin olmalısınız. Sizi bir yere götürmeyen, bir fayda ve mutluluk göremediğiniz yöntemlere ve insanlara veda ediyorsunuz.

Akrep

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, yönetici gezegeniniz Mars Başak burcuna geçiyor ve sosyal hayatınıza bir hareketlilik getiriyor. Tartışmaların yerini iyi ve verimli dostluklara bırakmak için çaba gösterebilirsiniz.

Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, Mars'ın Başak burcundaki seyri kariyerinizin zirvesine giden yolu hazırlayabilir. Kendinizi ve çabalarınızı en güzel şekilde gösterebilirsiniz.

Oğlak

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, Mars'ın Başak burcunda hareket edecek olmasıyla kendinizi bilginizle ve donanımınızla gösterebilirsiniz. Kabuğunuzu yeniliyorsunuz.

Kova

Mars'ın Başak burcundaki hareketine başlaması size sadece istemenin yeterli olmadığını gösterecektir. İstediğiniz, talep ettiğiniz her şey için üzerinize düşen sorumluluğun farkına varıyorsunuz.

Balık

Enerjik ve güçlü hissedebilirsiniz. İlişkileri ileriye taşımak, işbirliklerinizi büyütmek ve kazancınızı garanti altına almak adına iyi fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Ego ve eleştiriden kaynaklı sorunları en aza indirmek, problem yaşadığınız kişilerle aranızı düzeltmek adına da çaba sarf etmelisiniz.