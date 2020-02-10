Haftalık Burç Yorumları: 10-16 Şubat Haftası Burç Yorumları

Burç yorumlarınızı Uzman Astrolog Aygül Aydın açıkladı! 10-16 Şubat haftası burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bu hafta hangi burçlar nasıl davranmalı? İkizler burcunu 10-16 Şubat haftası neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, bu hafta burçları nelerin beklediğini açıkladı.

KOÇ BURCU

Bu hafta yönetici gezegeninizin oğlak burcuna geçmesiyle yeni iş projeleri ve teklifler arasında tercihlerinizi düzenlemeniz gerekebilir. Var olan düzeni korumak adına fazla çaba harcarken haksızlıklar karşısında güçlü bir duruş sergilemeniz gerekebilir. Finansal ve hukuki süreçleriniz varsa bu hafta oldukça belirleyici haberler alabilir ve sonuçlanmalar yaşayabilirsiniz.

BOĞA BURCU

Bu haftanın sizler için en önemli gündemi yönetici gezegeniniz Venüs’ün Kiron ile kavuşuyor olmasıdır. Hem ilişkileriniz hem parasal konularınızın her zamankinden fazla önem kazandığı bir haftadasınız. Uzun zamandır ilişkilere dair dengeye koyamadığınız sorunlardan sıyrılma zamanı geldi. Sizi inciten bazı konuları konuşmak ve birdenbire içinizde kalanları söylerken kendinizi bulabilirsiniz.

İKİZLER BURCU

Sevgili ikizler ve yükselen burcu İkizler olanlar; yönetici gezegeniniz Merkür’ün bu hafta da kariyer evinizde olan hareketi ile işleriniz üzerinde önemli bir görüşme ya da anlaşma yapma kararı alabilirsiniz. Önemli bir proje ya da bir terfi hakkında bazı kafa karışıklıkları ve öngörememe durumları sizleri bu hafta ortasından itibaren bazı sorgulamalara itebilir.

YENGEÇ BURCU

Bu haftaya Aşk ve ilişkilerde tutkulu ve hırslı duygular ile başlıyor olabilirsiniz. İkili ilişkilerde kurmak istediğiniz istikrarı ve düzeni oluşturmak adına adımlar atabilirsiniz. Mars gezegenin bu hafta oğlak burcuna geçmesiyle ilişkilerde ciddi kararlar alma duygusunu size verebilir. İlişkilerde geçmiş sorunların getirdiği bir kaybetme korkusu size olmadık yerlerde hata yaptırabilir dikkat.

ASLAN BURCU

Haftaya kendinizi, içe dönük bir hal ve duygusal dayanışma isteği içerisinde hissederek başlayabilirsiniz. Manevi anlamda daha paylaşımcı ve hassas olabilirsiniz. Aynı zamanda Hafta başında oluşan Venüs-kiron kavuşumu sizleri geçmiş maddi sorunlarla yeniden yüzleştirebilir. Yaşadığınız geçmiş maddi korkular sizlere yeni kararlar aldırabilir.

BAŞAK BURCU

Bu hafta yılın belki de en hareketli haftası sizler için diyebiliriz. Yönetici gezegeniniz Merkür gezegeni halen balık burcunda ve kuracağı güçlü kontaklar sayesinde ilişkiler yönünden yepyeni başlangıçlar yapacağınız ve güçlü kararlar alabileceğinizi sizlere kanıtlayabilir. Bu hafta ilişkilerinize ve ortaklıklarınıza dair bazı görüşmeler yapabilir ve ortak bir payda da uzlaşma şansı yakalayabilirsiniz.

TERAZİ BURCU

Bu hafta yönetici gezegeniniz Venüs’ün-chiron ile kavuşuyor olması sizleri oldukça ilgilendiriyor diyebiliriz. Duygularınızda tutku, hırs, kıskançlık ve manipülasyon artabilir. Uzun zamandır ciddiye almadığınız ya da görmezden geldiğiniz konularla ilgili hırslı adımlar atabilirsiniz. Ailenizle ve iş ilişkilerinizde kişisel hırs mücadelesi söz konusu olabilir.

AKREP BURCU

Haftaya ilişkilerinizde güç ve ego çekişmesi içerisinde başlayabilirsiniz. Krizleri hafta başında iyi yönetmenizde fayda var. Venüs-Kiron kavuşumu sizleri ilişkinizde kurmak istediğiniz dengeyi oluşturmak daha kalıcı ve pratik çözümlere yöneltecektir. Akrepler bu hafta önemli bir tanışma yaşayabilir ve kalplerini yeniden umut dolu bir enerjiyle yükseltebilirler.

YAY BURCU

Haftaya ekonomik durumunuzla ilgili sorunları değerlendirirken başlıyor olabilirsiniz. Şüphelerinizi arka planda yaşayabilir ve bazı olayları gerçekmiş gibi de algılayabilirsiniz. Bu yanılgılara dikkat etmeniz gerekmektedir. Hafta ortasından itibaren gücünüzü ve dengenizi yeniden bulacaksınız. Şanslarınız ve fırsatlarınızla adınızdan söz ettirebilirsiniz.

OĞLAK BURCU

Haftaya önemli ve güçlü başlıyorsunuz. Sizin burcunuzda ilerleyecek olan Mars gezegeni etkilerini hissederek başlıyorsunuz. Öncelikle geçmişten hayatınıza dahil olan aşk hikayeleri size önemli kararlar verdirebilir. Geçmiş aşk hikâyeleri sürpriz bir şekilde gündeme gelebilir. Vereceğiniz kararlar önümüzdeki altı aylık bir süreci başlatıyor diyebiliriz.

KOVA BURCU

Haftaya kariyer ve çalışma hayatınıza dair var olan gelişmelerle başlıyor olacaksınız. Geleceğe yönelik önemli konuşmalar ve toplantılar söz konusu olabilir. Sözlü ve yazılı iletişimde oldukça başarılı olacağınızı söyleyebiliriz. İkna kabiliyetinizle önemli iş projelerini bağlayabilirsiniz. Bunun yanında maddi ve finansal beklentilerinizle ilgili de bağlayıcı kararlar alabilirsiniz.

BALIK BURCU

Bu hafta sizleri ilgilendiren en önemli konu değişim ve yeni başlangıçlar olacak gibi görünüyor. Hayatınıza dair yeni başlangıçlar yapmak adına yeni kararlar verebilirsiniz. İçinizdeki var olan coşku ve hayat enerjisini ilişkilerinize yansıtabilir ve aktif bir rol alabilirsiniz. Özellikle hafta başından itibaren var olan etkiler sayesinde yalnız olan balıklar heyecan duyacağı ve hoşlanabileceği aşk hikayelerini hayatlarına çekebilirler.