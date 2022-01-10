Haftalık Burç Yorumları: 10- 16 Ocak Haftalık Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

14 Ocak Kova Burcunda Merkür Retrosu

16 Ocak Oğlak Burcunda Güneş Plüton Kavuşumu

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, Boğa burcundaki Ay ve Uranüs’ün kavuşumuyla haftaya parasal anlamdaki sürprizlerle başlayabilirsiniz. Çalışma alanlarınız ve kazanç kaynaklarınızla ilgili birtakım gelişmeler yaşanabilir, beklenmedik teklif ya da harcamalarla karşılaşabilirsiniz.

Boğa

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, burcunuzda hareket eden Ay’ın Uranüs ile kavuşumu hafta başında size ilişkilerinizle ilgili birtakım sürprizler yapabilir, bilmediğiniz ve sizi doğrudan ilgilendiren konularla ilgili bazı gerçekleri öğrenebilirsiniz.

İkizler

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, hafta ortasında Ay sizin burcunuzda hareket edecek ve geri hareketine başlayacak olan Merkür ile destekleyici bir görünüm alacak. Yaşantınız ya da ilişkilerinizle ilgili hususlarda bir süredir içinizde tuttuğunuz düşüncelerinizi dışa vurmak isteyebilirsiniz. Bu desteği, eski defterleri açmak yerine hata ya da eksiklikleri kapatmak için kullanmanızda fayda var.

Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, yönetici gezegeniniz Ay’ın Satürn ile üçgen görünümü önemli işleriniz konusunda daha dikkatli bir şekilde çalışmanız için sizi destekliyor. Ödeme, alacak-verecek ile ilgili gündemleriniz varsa bu hafta hepsini sıraya koyabilir, ekonomik girişimlerinizi duygusal dürtülerle değil elinizdeki imkanlar dahilinde sürdürebilirsiniz.

Aslan

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, Merkür’ün Kova burcundaki geri hareketi ilişkilerinizi bir sağlamlık testine alıyor. Sözleriniz ve yaptıklarınız arasındaki tutarlığı gözden geçirmeniz gerekebilir, birtakım kararlarınızı sorgulayabilir, ticari sözleşmelerinizle iligli tüm detayları yeniden incelemeniz gerekebilir. Satürn’ün buradaki desteğinden güç ve ders alarak, doğru ve adil olanı yerine getirmeye çalışmalısınız.

Başak

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, yönetici gezegeniniz Merkür’ün Kova burcundaki geri hareketiyle tüm işlerinizi yeniden mercek altına alıyorsunuz. İş hareketliliğinize bir mola vermeniz gerektiğini herhangi bir sağlık sorunu yaşamadan fark etmeli ve buna göre hareket etmelisiniz. Sunduğunuz çözümlerin ya da yaptığınız anlaşmaların tüm detaylarını incelemenizde, gün içinde kullandığınız elektronik cihazlarınız ve bilgisayar ortamındaki dosyalarınızı yedeklemenizde fayda var.

Terazi

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, Ay’ın Koç burcundaki seyriyle başlayan yeni haftada ortaklarınızla birlikte hareket edeceğiniz ya da onları dahil edeceğiniz birtakım planlar yapabilirsiniz. Anlık bir düşünce ya da cesaretle hareket etmenin, sizi sonradan büyük bir zararın içine atmaması için aklınıza gelen fikirler konusunda aceleci olmamanızda fayda var.

Akrep

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, hafta ortasında Boğa burcundaki Ay ve Uranüs’ün kavuşumuyla ilişkilerinizle ilgili birtakım gerçekleri öğrenmeniz mümkün olabilir.

Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, Ay’ın İkizler burcuna geçmesi ve Merkür ile üçgen görünümü ticari girişimleriniz ve ortaklarınızla ilgili yeni fikirler verebilir. Hafta boyunca aklınıza gelen fikirleri ya da aldığınız teklifleri değerlendirmek isteyebilirsiniz. Bu süre içinde Merkür’ün geri hareketine başlaması sebebiyle, karar vermek konusunda çok aceleci olmamanızda fayda var. Mevcut durumunuzu korumak akıllıca bir seçenek olacaktır.

Oğlak

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, Ay’ın yönetici gezegeniniz Satürn ile gökyüzündeki işbirliği ekonomik anlamda alacağınız kararları etkiliyor. İsteklerinizden ziyade yapmanız gerekenlere eğilebilir, yatırım planlarınızı kısa vadede yapmak yerine daha uzun vadeli olacak koşullar üzerine kurabilirsiniz.

Kova

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, burcunuzdaki Merkür’ün geri hareketi kendinizle ilgili bazı kararlarınızı sorgulatabilir. Bildiklerinizin dışında kalan konulara eğilebilir, ilişkilerinizle ve fikirlerinizle vardığınız noktayı gözden geçirebilirsiniz. Kendinizi doğru ifade etmekte zorlanabilirsiniz, bu durumda öfkeli olmak yerine sakin kalmayı ve daha iyi düşünmeyi tercih etmelisiniz.

Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, Güneş’in yönetici gezegeniniz Neptün ile oluşturacağı destekleyici açı size bu hafta yaşadıklarınızdan çıkaracağınız dersleri nasıl kullanacağınızı hatırlatabilir. Zorlanarak elde ettiğiniz kaynaklarınız üzerinde yaratıcılığınızı kullanabilir, vaktinizi faydalı içerikler çıkarmak için değerlendirebilirsiniz.