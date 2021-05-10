Haftalık Burç Yorumları: 10-16 Mayıs Haftalık Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi:



● 11 Mayıs Boğa Yeniayı

● 14 Mayıs Jüpiter Balık Burcunda





KOÇ BURCU:

Değerinizin fark edildiği ve kendinizi her anlamda zengin ve konforlu hissedeceğiniz bir alanda bulabilirsiniz ya da böyle bir alan için hazırlıklarınızı ileri bir boyuta taşıyabilirsiniz. Hayatınızla ilgili kapalı kapılar ardında yaşanan her konuda sizi iyileştirecek ve günlük yaşantınıza maddi manevi zenginlikler katacak fırsatlar yakalayabilirsiniz.

BOĞA BURCU:



Haftaya burcunuzda gerçekleşecek olan yeniay ile başlıyor ve yeni bir serüvene doğru ilk adımı atıyorsunuz. Hayatınız yenilenirken, sorumluluk getirecek kararlara imza atabilirsiniz. Belki sürprizli ama kesinlikle sağlam adımlarla hayatınızda yeni bir yolda yürümeye hazırlıklı olun.

İKİZLER BURCU:



Artık bir döngünün içinde olduğunuzu hayat size somut göstergelerle sunacak. Hazırlığını tamamladığınız konuları hayata geçirmek için harika bir zamandasınız. Yeni hedeflere yürümek, eskiyi bırakmak ve burada yeni olanaklara kavuşmak için önünüzde oldukça bereketli günler var.

YENGEÇ BURCU:



Haftaya Boğa burcunda gerçekleşecek olan yeniay ile başlıyorsunuz. Yeniay, size başarının anahtarını sunmaya hazırlanıyor. Çabalarınız neticesinde yer ve çevre değişikliğiniz söz konusu olabilir. Fikirlerinizi sizi ileriye taşıdığına şahitlik edebilir, kabullenemediğiniz ya da kendinizi ikna edemediğiniz konularda kendinizi iyileştirecek bazı destekler görebilirsiniz.

ASLAN BURCU:



Kariyerinizle ilgili beklentilerinize dair olumlu gelişmeler yaşanabilir. Bazı kararlar almanın arifesindesiniz ve neyi bırakıp neyi tutacağınızı yeniden değerlendiriyorsunuz. Kendinize karşı bir savaşa girdiyseniz, galibiyeti göğüslemeye hazır olun. Korku ve endişelerinizi sonlandıracağınız güzel günler sizi bekliyor.

BAŞAK BURCU:



Bilinçli bir kararla hayatınızda köklü değişiklikler yapabilirsiniz. Özellikle kariyerinizi etkileyecek bir alan değişikliği hayatınızı düzene koymanız noktasında sizi fazlasıyla destekliyor. 14 Mayıs’ta Jüpiter karşıt burcunuz Balık burcuna geçiyor ve size ikili ilişkiler açısından şanslı ve mutlu günlerin sinyallerini yakıyor.



TERAZİ BURCU:



Haftaya Boğa burcunda gerçekleşecek olan yeniay ile başlıyorsunuz. Dost burcunuzdaki bu yeniay kaynaklarınızı daha doğru ve etkin bir şekilde değerlendirmeniz için size fırsatlar tanıyor. Yakalayacağınız bazı fırsatlar ağır sorumluluklarınızın hafiflemesini ve gücünüzü daha farklı alanlara yönlendirmenizi sağlayabilir.

AKREP BURCU:



Kendiniz ve ilişkilerinize olan bakış açınız, bunların hayatınızdaki yeri ile ilgili ciddi bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. 14 Mayıs’ta Jüpiter Balık burcunda hareket etmeye başlarken size aşk hayatınızla ilgili bazı sürpriz güzellikler getirebilir.

YAY BURCU:



Yönetici gezegeniniz Jüpiter Cuma günü tüm iyimserliğini rahatlıkla göstereceği Balık burcuna geçiyor. Şansın sizden yana olduğu, sizin de gereken çabayı ve iyi niyeti gösterip hem yaşam alanlarınız hem de aile bireylerinizle ilgili süreçlerin iyiye gittiği bir dönemdesiniz.

OĞLAK BURCU:

Haftaya Boğa burcunda gerçekleşecek olan yeniay ile başlıyorsunuz. Becerilerinizin farkına varacağınız bu zaman diliminde, keyif aldığınız ve sizi mutlu edeceğine inandığınız gerek hobileriniz gerekse aşk hayatınızla ilgili kendinize yeni bir sayfa açıyorsunuz. Karşınıza çıkan fırsatları amaçlarınız doğrultusunda değerlendirmenizde fayda var.

KOVA BURCU:

İlmek ilmek işlediğiniz yapılarınızın elinizden kayıp gittiğini düşünebilirsiniz. Belki bir şeyler gerçekten de kayıp gidiyordur ama gittiği yer size daha sağlam temeller kurabilir. Geçtiğimiz yıldan bu yana burcunuzda hareket eden Jüpiter 14 Mayıs’ta size veda ediyor ve Balık burcuna geçiyor. Finansal anlamda olumlu gelişmeler elde edeceğiniz şanslı bir dönemdesiniz.

BALIK BURCU:



Yakın çevreniz ile yeni gelişmeler söz konusu olabilir. İnsanlarla olan konuşmalarınız, fikirlerinizi beyaz etme yöntemleriniz değişebilir. Hayatınızın birçok alanında eksiklerinizi kapatacağınız fırsatlar söz konusu olabilir.