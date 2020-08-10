Haftalık Burç Yorumları: 10-16 Ağustos Haftalık Burç Yorumları

KOÇ BURCU

Sevgili Koçlar, arka planda olan bazı olayların önünüze geldiğini görebilirsiniz. Sizin iyi niyetinizi kullanan ya da emeklerinizi yok sayan insanların kendilerini yok ettiklerine şahitlik edebilirsiniz. Hayatınız birden bir gizemlilik içine girebilir. Ya da kalp, çarpıntısı birden panik atak gibi durumlar içine girebilirsiniz. Biraz daha sakin olmalı ve pozitif düşünmelisiniz. Bu dönem size başarılı dönüşler getirecektir. Unutmayın ki hiçbir yalan sonuna kadar gizli kalamaz. Bu hafta açıklanamaz görünen bazı şeyleri anlayabileceksiniz. Çok dürtüsel olmayın. Biraz sabırlı ve ne verilirse kabul eden tavır içinde olun. Özlediğiniz yeni başlangıcı yapmanıza yardımcı olabilecek bir şey bu hafta önünüze geliyor. Venüs’ün yengeç burcuna geçmesiyle aşk ve sevgiye çok ihtiyaç duyuyorsunuz. Keşke şöyle olmasaydı ya da böyle yapmasaydı şimdi daha başka olurdu fikirleri kafanızda geziniyor. Artık bunları düşünmeyin. Öyle olmuş veya öyle olması gerekmiş deyip devam edin.

BOĞA BURCU:

Sevgili Boğalar, bu hafta sosyal hayatınız ve ikili ilişkilerinize odaklanacaksınız. Çevrenizdeki insanlar bazı haberler ile kafanızı karıştırıyor olabilir. Bu durum ruh halinize bir iniş çıkış verebilir. Kendinizi, sınırlarınızı ve istediğiniz son noktayı bulmanız gerekiyor. Metal yorgunluğun hedeflerinize ulaşma noktasında engellemesine izin vermeyin. Yakında rolünüz netleşecek ve her şey çok daha kolay olacak. Bu hafta aşk hayatınızda şaşırtıcı şeyler olabilir. Siz ve eşiniz yoğun duyguları ve tutkulu zevk anlarını paylaşacaksınız. Sürprizlere açık olun. Bu haftaki kariyer hikayenizde bir aşamadan bir aşamaya geçiyorsunuz. Sıkı çalışma ve mükemmeliyetçilikle ilerliyorsunuz.

İKİZLER BURCU:

Sevgili İkizler, bu hafta kariyeriniz veya çalışmalarınız ile ilgili gelişmeler artıyor. Birçok teklif ile karşılaşabilirsiniz. Oldukça programlı ve pratik olmalısınız. Ayrıca yakın geleceğini etkileyecek kararlar vermen gerekecek. Geleceğine giden bu yolda sanki bir hata yapıyormuşsun gibi düşünebilirsiniz. Belki okuldaki bölümünü değiştirmen belki hayatındaki insanla olmanın doğru olup olmaması gibi. Bu hafta hedeflerinize sadık kalın. Bazı küçük engellerin bu hafta açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Egonuzu bir kenara koyduğunuz ve partnerinize duyduğunuz sevginin ve duygularınızın size rehberlik etmesine izin verdiğiniz sürece bunu yapabilirsiniz. İlişkinizin sağlam temeli sayesinde daha iyi bir yol alabilirsiniz. Aradığınız güç kendi içinizde. Kıyaslardan uzak durun.

YENGEÇ BURCU:

Sevgili Yengeçler, bu hafta kendiniz çok yalnız ve yönsüz hissedebilirsiniz. Bu hafta tam olarak bu tarafınızı vurguluyor. Aksine bu hissi hemen kendi kişisel gelişimine döndürmen lazım. Sizi hedefinize yaklaştıracak seçimleri yapmaya hazır olup olmadığınıza karar vermelisiniz, yoksa korkunuzun sizi mantık ve gerçeklikle bağlamasına izin vereceksiniz. Kötü haber şu ki, kararlar vermek zorundasınız, ama iyi haber şu ki cevaplar artık önünüzde. Bazı sorunların ilişkinizde mesafe ve olumsuz bir hava yaratmasına izin verdiğinizi kabul etmelisiniz. Bununla birlikte bu hafta eşinizle aranızdaki durumu iyileştirebilmeniz için işleri düzeltmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Gerekirse sıfırlayın ve baştan başlayın. Eğer bazı şeylerin bittiğine inanıyorsanız kendinizi zorlamayın. Venüs’ün yengeç burcundaki bu durumunu kendi düşüncelerinize göre kullanabilirsiniz. Sevgi ve huzur arayışınız için eski, kayıp ilişkilere dönme tuzağına düşmeyin.

ASLAN BURCU:

Sevgili Aslanlar; bu hafta krediler, vergiler, miraslar ve diğer finansal konularla uğraşarak başlıyor olabilirsiniz. Mali sorunlarınız bu hafta birincil endişeniz olabilir. Bunlar hayatınızın diğer alanlarını doğrudan etkileyip sizi yeni başlangıçlar yapmamaya sürükleyebilir. Hatta evinizi, arabanızı belki de parasal varlıklarınızı taşıyabilir veya değiştirebilirsiniz. Her durumda kontrolü elinizde tutun ve var olanı koruyun. Aşk hayatınızda uzun zamandır bu şekilde hissetmeyeli uzun zaman olmuş olabilir. Arzularınız nihayet gerçekleşecek ve partneriniz yanınızda zevk ve duygunun tadını çıkarıyor olabilirsiniz. Hayallerinizi birlikte yaşayabilirsiniz. Bekarsanız, önerilere açık olmaya devam edin ve hafta sonu size hayatınızı değiştirme şansı verebilir. Kariyerinizde herhangi bir türbülans beklemeyin.

BAŞAK BURCU:

Sevgili Başaklar, gezegenler bu hafta içinizdeki iç sıkışmanın sona ereceği mesajını veriyor. Bu sizi iddialı, güven dolu ve çok etkili yapacaktır. Uzun zamandır kendinize soruyor olabilirsiniz. Hiç iyi bir şey olmayacak mı? Aksine iyi şeyler olmaya başlıyor. Sabırlı olun. Karar verdiğiniz her şeyde başarılı olacaksınız ve rahatlamış hissedeceksiniz. Sosyal çevrenize yeni insanlar gelebilir ve fikirleri sizde önemli bir rol oynayabilir. Bu hafta çok ilginç olacak. Günlük hayatınız kolay ve zahmetsiz olacak. Bu günlerde çok net bir kafanız olmalıdır. Bu yüzden geleceğiniz için planlar yapmaya çalışın. Bekarsanız, aradığınız kişiyi bulma zamanınız gelmiştir. Şans yaklaşıyor azıcık daha sabırlı olun. İstediğinizi elde etmek için çok çalışmaya hazırsınız.

TERAZİ BURCU:

Sevgili Teraziler, bu hafta beklenmedik konular önünüze gelebilir. Birçok yükümlülüğünüz var ve ağır bir iş yükünüz. İşinize güçlü bir şekilde odaklanacaksınız. Bu durum sizi korkutmamalıdır. Size bazı konuları sonuçlandırma ve diğerlerini temizleme şansı verecektir. İletişim becerileriniz çok önemli bir rol oynayacak. Doğru plan ve tutarlılıkla başarı sizin olacak. Gezegenler size tutku ve aşk getiriyor. Tek yapmanız gereken, ilişkilerinizde savaşmak yerine bu ruh güzel dönemin tadını çıkarmak. İstediğiniz bir itiraf varsa bunu duyabilir ya da siz yapabilirsiniz. Bu durum sizi rahatlatacak. Sabırlı olun. Bekarsanız, hayatınızı değiştirebilecek yeni biri ile birdenbire tanışabilirsiniz. Sizin için işler birdenbire değişebilir.

AKREP BURCU:

Sevgili Akrepler, geçtiğimiz haftadan bu yana bazı sıkıntıları çözmeye çalışıyorsunuz. Çevrenizdeki durumlardan ve ilişkilerinizden oldukça sıkılmış olabilirsiniz. Arayışınız manevi nitelikte olacak ve içinize net bir bakışla bakmak isteyeceksiniz. Bu kolay değil ama manevi yönünüzü geliştirmek için yaşadığınız olaylar olarak düşünebilirsiniz. Gelecekte bizi ne bekliyor? Bu yaşadığın olayın size hediyesi nedir? Kim kalmalı ve hayatınızdan kimler çıkmalı? Bunlar cevaplamaya çalışacağınız sorulardan bazıları diyebiliriz. İlişkilerinizde şu an inatlaşıyor olabilirsiniz. Bu sefer davranışınızı değiştirmeye çalışın ve partnerinize anlayış ve tevazu ile yaklaşın. Harcamalarınıza dikkat edin. Hissettiğiniz ve düşündüğünüz her şeyi söyleyebileceğiniz için huzur ve rahatlık hissedeceksiniz.

YAY BURCU:

Sevgili Yaylar, hafta genelinde aile konularınız önemli olabilir. Gerektiğinde anlayışlı ve uzlaşmacı olmanız gerekiyor. Aşırı tepkiler kimseye fayda sağlamaz. Bazı şeylerden rahatsız veya yorgun olabilirsiniz, ancak başkaları da sizinle aynı duyguları paylaşabilir. Açık ve dürüst bir konuşma yapın ve bir çözüm odaklı olun. Gerginlikler biraz olsun geçecek ve daha keyifli bir yön kazanacaksınız. Bu hafta için ilişkilerinizde bazı değişiklikler yapma fırsatınız olabilir. Bekarsanız, bu günlerde çekiciliğinizi ön planda olabilir. Ya da gerçek bir sevgiyi sorguluyor olabilirsiniz. Bu düşüncelerle zaman kaybetmeyin. İlgi odağı olacaksınız. Bunu düşünün ve size doğru çekileni bulun.

OĞLAK BURCU:

Sevgili Oğlaklar; yeni iş birlikleri sizleri biraz zorluyor olabilir. İptal olan işler ya da tam olacakken olmayan işler canınızı sıksa da her işte bir hayır olduğunu unutmayın. Bu hafta planlarınızı çok kolay bir şekilde aktarabilirsiniz ve kimse size karşı koyamaz. Dostlarınıza zaman ayırın ve onlarla zaman geçirin. Bu durum size iyi gelecektir. Bu hafta size romantik, sevgi dolu bir ruh hali getirecek ve partnerinizle harika zaman geçireceksiniz. Son zamanlarda kısa ve zorlu bir dönemden geçmiş olabilirsiniz, ancak hepsi geçmişte kaldı. Önünüzde olumlu duygularla dolu yeni başlangıçlar ​​var. Bekarsanız, kişisel hayatınızı yeniden tanımlamanızı sağlayacak çok özel biriyle tanışma şansınız olabilir.

KOVA BURCU:

Sevgili Kovalar, kendine taktığın prangaları kırmanın zamanı geldi. Karanlık düşüncelerden ve şüphelerden kurtulun. Kendinize hata yapma, harekete geçme ve yaşama izni verin! Duyduğunuz kelimeleri ve başkalarının isteklerini dikkate almayın. Hayatınız size ait ve sizi neyin mutlu edeceğini çok iyi biliyorsunuz. Ruh haliniz önemli ölçüde iyileşecek ve daha derin ihtiyaçlarınızla başa çıkabileceksiniz. Bu hafta için ilişkileriniz çiçek açar. Zorluklar artık geçmişte kaldı ve acı tatlı uzak hatıralardır diyebilirsiniz. İlişkiniz yeni, umut verici yollara giriyor. Bu haftaki kariyer ile ilgili birçok konu harekete geçirilirken, profesyonel yaşamınız ilerlemeye başlayacaktır. Planlarınızı tanıtmak istiyorsanız, güven veren insanlarla çalışmalısınız.

BALIK BURCU:

Sevgili Balıklar, Haftanın başlangıcı herhangi bir karar vermeden önce dikkatli hareketler ve çok analitik hareketler içinde olmanız gerektiğini gösteriyor. İş yerinizdeki dengeler kolaylıkla bozulabilir, bu yüzden dikkatli olun. Mali durumunuz herhangi bir savurganlık veya önemsiz masrafları kaldıramaz. Her hareketinizi tartın ve bekleyen yasal veya vergi sorunlarıyla ilgilenin. Planlarınızı gerçekleştirmeye ve hedeflerinize ulaşmaya çok yakınsınız. Doğru adımları atmak için sakin olun ve mantıklı düşünün. Yüzeysel düşünme, çok çalıştığınız her şeyi mahvedebilir. Ruh halinizi sosyal hayatınız aracılığıyla onu iyileştirebilirsiniz. Partneriniz yanınızda, sizi sabır ve özenle destekliyor. Karşılık verdiğinizden, kişisel endişelerinizi bir kenara bıraktığınızdan ve partnerinizi kendi sorunlarınızdan koruduğunuzdan emin olun.