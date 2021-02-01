Haftalık Burç Yorumları: 1-7 Şubat Haftalık Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

KOÇ BURCU:

Haftaya Venüs gezegeninin Kova burcuna geçişi ile başlıyorsunuz. Sosyal çevrenizde daha olumlu etkilere sahip olacağınız bir dönem başlıyor. Satürn ve chiron arasında umut verici bir açı gerçekleşerek benliğinizde yara olarak sakladığınız konuları artık olgunlukla iyileştirmek adına harekete geçeceksiniz. Satürn ve Venüs arasında bir kavuşum açısı oluşarak çevrenizden kendinizi kenara çekmek isteyebilir, süreci tek başınıza sürdürmek için karar alabilirsiniz.

BOĞA BURCU:

Satürn/chiron arasında iyileştirici bir açı oluşarak bilinçaltınızda tuttuğunuz kabuk bağlamış konularınızı olgunlukla tamamen iyileştireceksiniz. Satürn ve Venüs kavuşum açısı kesinleşirken toplum önünde mesafeli duruş sergileyebilir, kendinizi yalnızlığa itebilirsiniz. Güneş ve ay düğümleri arasında kadersel bir yakınlaşma oluşarak maddi konularınızda yeni bir alana geçiş yaparak sahip olduklarınızı farklı mecralarda değerlendirmek isteyebilirsiniz. İlişkilerde fevri ve agresif yaklaşımlar sizi daha fazla mutsuz eder.

İKİZLER BURCU:

Yeni bir eğitim hayatına adım atmak isterken sizleri olumlu sürece götürecek etkilere sahip olacaksınız. Satürn ve chiron arasında şifalandıracak açısal etkileşim oluşurken sosyal hayatınızda aksaklık olarak karşınıza çıkan sorunları olgunlukla çözüme kavuşturacaksınız. Satürn ve Venüs arasında kavuşum açısı oluşarak zihninizde baskılanma hissettirebilir.

YENGEÇ BURCU:

Korkularınızda hafifleme hissederek kendinizi toparlamak adına olumlu bir sürece geçiş yapıyorsunuz. Satürn ve chiron arasında iyileştirici bir aşısal etkileşim gerçekleşerek gelecek planlarınızda yara alan bölümleri yeniden düzenleyebileceksiniz. Satürn ve Venüs kavuşum açısı netlik kazanarak ruhsal olarak kendinizi soyutlama isteği yaşayabilir. Sıkışma hislerinizi bastırmaya çalışabilirsiniz. Güneş ve ay düğümleri arasında kadersel olumlu açı oluşarak yaşam döngünüzü tamamlayıp. Geçmişi tamamen geride bırakmak adına gelişmeler yaşayabilirsiniz.

ASLAN BURCU:

İkili ilişkilerinizde olumlu etkiler alarak özgürlüğünüze yeni bir anlam katmaya doğru kendinizi sürükleyeceksinizdir. Satürn ve chiron arasında uyumlu bir açısal etkileşim yaşanarak yaşam felsefeniz de kargaşa yaşadığınız konular da olgunluk kazanarak iyileşmeye adım atacaksınız. Satürn Venüs kavuşumu içsel bunalım vererek, hayattan zevk almanız da soğukluk hissettirebilir.

BAŞAK BURCU:

Satürn ve Venüs arasında kavuşum açısı kesinleşerek zihinsel sıkışıklığınızın yanında rutinlerinizi gerçekleştirirken bazı aksamalarla karşılaşmanıza neden olabilir. Kova burcunda hareket eden güneş ile ikizler yay aksında hareket eden kadersel ay düğümleri arasında olumlu açı netlik kazanarak toplum önünde yeni bir vizyon kimliğine ulaşmanızda büyük etkileri bünyesinde barındıracaktır.

TERAZİ BURCU:

Haftaya Venüs gezegeninin Kova burcuna geçişi ile başlıyorsunuz. Sosyal enerjinizi kısıtlayarak mesafeli davranışlar sergilemek isteyebilirsiniz. Satürn ve chiron arasında olumlu açı oluşarak birebir ikili ilişkilerinizde iyileşmeler yaşayabilirsiniz. Satürn ve Venüs arasında kavuşum açısı kesinleşerek yaratıcılığınızda kısıtlanma hissedebilirsiniz.

AKREP BURCU:

Satürn ve chiron arasında uyumlu bir açı kesinleşmesi yaşanacaktır. Verimliliğinizi artırmak adına olgunlukla arayışlara girebilirsiniz. Satürn ve Venüs arasında kavuşum açısı kesinleşirken köklerinizle aranıza mesafe koymak isteyebilir, içsel kavganızı mesafe ile atlatmak isteyebilirsiniz. Güneş ile ay düğümleri arasında olumlu bir kadersel açı kesinleşerek temellerinizi sarsmadan sahip olduklarınız arasında yeni bir döneme geçiş yapabilirsiniz. Evlilik ya da ikili ilişkilerde bir şeyleri iyileştirmek mi doğru ya da artık denememek mi diye kendinize soruyor olabilirsiniz.

YAY BURCU:

Haftaya Venüs gezegeninin Kova burcuna geçişi ile başlıyorsunuz. İletişiminize soğukluk katarak yakın çevrenizle aranıza mesafe koymak isteyebilirsiniz. Satürn ve chiron arasında uyumlu bir açı meydana gelerek aşk hayatınızda olgunluk kisvesini giyerek hatalı attığınız adımları iyileştirmek için harekete geçebilirsiniz. Satürn ve Venüs kavuşum açısı kesinleşerek içsel bir sıkışma yaşayabilirsiniz.

OĞLAK BURCU:

Maddi konularınızda iyileşmeler yaşacağınız bir döneme adım atıyorsunuz, kararlarınızı verirken daha geniş perspektiften bakmalısınız. Satürn ve chiron arasında olumlu açı kesinleşerek ailenizle aranızdaki problemleri olgunlukla kabullenerek iyileştirmek adına karar alacağınız bir dönemi başlatacaktır. Satürn ve Venüs arasında kavuşum açısı kesinleşerek maddi konularınızda durgunluk yaşayabilirsiniz. Sevme şeklinizi değerinizle ölçmeden kabullenişlerinizi içselleştirmelisiniz.

KOVA BURCU:

Haftaya Venüs gezegeninin burcunuza geçişi ile başlıyorsunuz. İkili ilişkilerinizde özgürlük seviyenizde artış gözlemleyebilirsiniz. Mesafeli olmak ve daha çok bireysel vakit geçirmeyi tercih edebilirsiniz. Burcunuzda hareket eden Satürn ile Koç burcunda hareket eden chiron arasında olumlu bir açı meydana gelerek ikili ilişkilerinizde iletişiminize olgunluk katarak sizleri yara aldığınız konuda iyileştirecektir. Hafta içerisinde burcunuzda Satürn ve Venüs gezegeni arasında kavuşum açısı kesinleşecektir. Sevgi anlayışınızda bir kısıtlanma hissedebilir, kişiliğinizi tam olarak yansıtamayarak sıkışmışlık hissi ile içsel doluluk yaşayabilirsiniz.

BALIK BURCU:

Duygularınızı ifade etmek yerine izole ederek daha fazla yalnızlık hissine sarılmak isteyebilirsiniz. Kova burcunda hareket eden Satürn ile koç burcunda hareket eden chiron arasında uyumlu bir açı kesinlik kazanarak olgunlukla tamamladığınız konularınızda ki yaralarınızı iyileştirecektir. Değerinizi yeniden kazanarak motivasyonunuzu yükselteceksiniz. Hafta içerisinde Satürn ve Venüs arasında kavuşum açısı kesinleşirken ikili ilişkilerinizdeki davranışlarınızda soğukluk kıyafetini giyerek mesafenizi artırmak isteyebilirsiniz.