Haftalık Burç Yorumları: 1-7 Mart Haftalık Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

KOÇ BURCU:

Haftaya Kova burcunda hareket eden Merkür ile İkizler Yay aksındaki ay düğümleri arasındaki olumlu açının etkisi ile başlıyorsunuz. Gruplar içerisinde iletişiminiz güçlenirken yeni bir karar aşamasına gelebilir, üzerindeki çalıştığınız konularda başarılı sonuçlar elde etmek için çevreniz ve bilgi ağınızı buluşturacak fikirler arayabilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Mars İkizler burcuna geçiyor. Yakın çevrenizle olan diyaloglarınız hız kazandırırken, edineceğiniz yeni bilgiler sayesinde çalışmalarınıza daha aktif bir zihinle devam edebilirsiniz.

BOĞA BURCU:

Mars İkizler burcuna geçerek harcama/yatırım konusundaki bu hareketliliğinize hız kazandırıyor. Ani kararlar almadan önce tercih ve ihtiyaçlarınızı da bu koşullara uygun olacak şekilde belirlemelisiniz. Yönetici gezegeniniz Venüs’ün, burcunuzda seyreden Uranüs ile yapacağı güzel işbirliği size sosyal çevreniz konusunda yeni kararlar aldırabilir. Alınganlığa ya da duygusallığa yer vermeden, kendiniz için daha faydalı olacak bir alan oluşturmalısınız. Burada dikkat etmeniz gereken kendiniz başta olmak üzere kimsenin kalbini kırmamaktır.

İKİZLER BURCU:

Haftaya Kova burcunda hareket eden Merkür ile İkizler - Yay aksında hareket eden ay düğümleri arasındaki olumlu buluşmanın etkisiyle başlıyorsunuz. Hem iletişimde hem de yaşam alanlarınızda bir özgürlük ilanı zamanına gelmiş olabilirsiniz. Mars’ın burcunuzda ilerlemeye başlamasıyla tüm planlarınız için harekete geçmek için önünüzde bir engel kalmıyor. Bu süreç olumsuz gelişmeleri de getirebileceği için neyi istediğinizi, neyi planladığınızı iyi bilmelisiniz. Karar değişikliği zaman kaybı oluşturabilir, bu konuya da ayrıyeten dikkat etmeniz gerekiyor.

YENGEÇ BURCU:

Venüs ve Uranüs’ün hoş uyumu, arkadaşlarınızla ilgili bazı konuları daha iyi anlamanızı sağlayabilir. Olayların nedenlerini anladıkça arkadaşlarınızla olan iletişiminizde de bu yönde bir düzenlemeye gidebilirsiniz. Merkür ve Jüpiter’in de Kova burcundaki kavuşumu, sizi bu noktada destekleyebilir. Ama düzenlemek ve güncelleme yapmak, bir sistemi iyileştirmek içindir. İfadelerinizin ve fikirlerinizin de bu amaca uygun olması gerekiyor. Aksi halde, abartılı bir tutumunuzun olması sizi kaş yaparken göz çıkarmak durumuna düşürebilir.

ASLAN BURCU:

Venüs ve Uranüs arasındaki olumlu açı kesinlik kazanıyor ve size iş hayatınızla ilgili yeni bir kararın sinyallerini veriyor. Burada kendi özgürlüğünüz ve istekleriniz kadar birlikte iş yaptığınız kişileri de düşünmelisiniz. Zira Kova burcunda kavuşacak Merkür ve Jüpiter burada kendi ifade özgürlüğünüzü abartmanıza neden olabilir. Bu kavuşumu her zamanki cömertliğinizle değerlendirmelisiniz.

BAŞAK BURCU:

Merkür ve Jüpiter’in kavuşumuyla güzel bir etki altındasınız. Bunu iyi değerlendirmek için farklı fikirlerinizi, abartıdan uzak kalacak şekilde uygulamaya koymalısınız. Güneş karşıt burcunuzda seyrediyor ve dost burcunuzdaki Kuzey Ay Düğümü ile zorlayıcı bir işbirliği yapıyor. Hayatınızı doğrudan ilgilendirecek şekilde birlikte iş yaptığınız insanlarla ilgili bir karar değişikliğine gidebilirsiniz. Pallas astereoidinin de Balık burcuna geçmesi ikili ilişkilerinizde daha fazla empati yapmanızı sağlayabilir. Kişileri ve konuları daha iyi anlayacağınız süreci daha rahat yönetebilirsiniz.

TERAZİ BURCU:

Kova burcunda Merkür ve Jüpiter’in kavuşmasıyla iş hayatınızı ve sosyal çevrenizi etkileyecek yeni fikirleriniz üzerinde çalışabilir, ani kararınızı daha kazançlı bir hale getirebilirsiniz. Güneş ve Kuzey Ay Düğümü arasındaki açı, işleriniz ve planlarınızla ilgili ilerleyişinizde sizi zorlayabilir. Pallas da Balık burcuna geçerek daha samimi bir üslup ve yol arkadaşlığı konusunda size destek olacaktır. Artık hiçbir şeyin aynı olmayacağının bilincindesiniz. Kararlarınızı da bu yönde almalı ve uygulamalısınız.

AKREP BURCU:

Mars’ın İkizler burcuna geçmesi bu durumu tetikleyecek gibi görünse de, olayları lehinize çevirmek sakinliğinize ve mantığınızla hareket etmenize bağlıdır. Venüs ile karşıt burcunuzda hareket eden Uranüs arasındaki açıyla, kalbinize tatlı bir rüzgar dokunabilir ve sizi karar aşamasına getirebilir. Kova burcunda hareket eden Merkür’ün Jüpiter ile buluşması, ev ve aile hayatınızla ilgili yenilikçi fikirleri uygulamaya koyabilir. Sözkonusu yenilik ve özgürlük, tüm aileniz için geçerli olacağı için olayları sadece kendi açınızdan yürütmemeye dikkat etmelisiniz.

YAY BURCU:

Venüs ve Uranüs’ün gökyüzünden gelen desteğiyle aile yaşantınızda yetersiz olduğunu düşündüğünüz konularla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Özellikle sağlık konusunda gündemleriniz varsa bunlarla ilgili iyi haberler de alabilirsiniz. Merkür ve yönetici gezegeniniz Jüpiter’in kavuşumunu bir fırsat olarak değerlendirip yakın çevreniz ve iş bağlantılarınız konusunda yüzünüzü güldürecek çalışmalara imza atabilirsiniz.

OĞLAK BURCU:

Merkür ve Jüpiter’in kavuşumu kazanımlarınız ve harcamalarınız konusunda size yeni bir kapı aralayabilir. Her şeyin artacağı gibi harcamalarınız da artabilir, bu konuda dikkatli olmalısınız. Güneş ve Kuzey Ay Düğümünün etkileşimi, maddi anlamda planlı ve öngörülü hareket etmeniz gerektiğinizi size hatırlatabilir. Pallas Balık burcuna geçerek, burada empati yeteneğinizi de geliştireceği için ortaklıklarınızın maddi boyutunda süreci daha esnek yönetebilirsiniz.

KOVA BURCU:

Mars’ın İkizler burcuna geçişi ile bu anlamda oldukça yoğun bir takvim oluşturabilirsiniz. Özellikle sosyal medya alanında yapacağınız çalışmalarla adınızı duyurabilirsiniz. Venüs ve Uranüs’ün işbirliği, yalnızlığınızı güzel bir tanışma ve görüşme ile sonlandırabilir. Aşk hayatınız aldığınız ya da edeceğiniz itiraflara göre sizin attığınız adımla yeniden filizlenebilir. Burcunuzda kavuşacak Merkür ve Jüpiter, bu alanda sizi fazlasıyla destekleyecek ve ikili ilişkilerde ihtiyaç duyduğunuz birçok detayı size göstererek harekete geçmenizi sağlayacaktır.

BALIK BURCU:

Mars’ın İkizler burcuna geçişi, burada zihinsel bir mücadele verseniz de buradan kazançlı çıkabileceğinizi de işaret ediyor. Burcunuzda hareket eden Venüs’ün Uranüs ile arasındaki olumlu açı, ikili ilişkilerinizle ilgili yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Kova burcunda Merkür ve Jüpiter’in kavuşması, zihninizi toplamanız ve daha sağlıklı kararlar almanız konusunda sizi destekliyor. Özel alanınıza kimi ne kadar dahil edeceğinizi belirlemek, sizi aynı hatalara düşmekten koruyacaktır.