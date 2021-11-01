Haftalık Burç Yorumları: 1-7 Kasım Haftalık Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

05 Kasım Cuma saat 00.14’te Akrep burcunda bir Yeni Ay gerçekleşiyor.

05 Kasım Cuma saat 13.44’te Venüs, Oğlak burcuna geçiyor.

06 Kasım Cumartesi saat 01.35’te Merkür, Akrep burcuna geçiyor.

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, hafta başında Ay Başak burcunda seyrediyor olacak. Ayın, Balık burcundaki Neptün’e karşıt halde oluşu duygusal açıdan sizi biraz zorlayabilir. Gerçekçi olmanız, olayları ve insanları buna göre düşünmeniz gerekiyor. Aksi halde hayal kırıklıklarıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Kendinizi artık tanıdınız. Aynı hataları yapmamak için lütfen rahatça konuşun.

Boğa

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, Değil bir yön belirlemek, bunu yapmak istediğinizden bile emin olamayabilirsiniz. Kafa karışıklıkları, ayrılıklar, belirsizlikler sizi endişelendirirken tuhaf bir heyecan ve kalp çarpıntısı hissedeceksiniz. Çünkü her şeyin en iyi ve hayırlı olanın geldiği bir ay içindesiniz. Haftanın başında Ayın Başak burcunda olması, tüm olumsuz düşünceleri silmenize yardımcı oluyor. Yüksek bir güven duygusu ile kendinize hizmet etmeyi ve sizi mutlu edecek bir şeyler üretmeyi deneyebilirsiniz.

İkizler

Sevgili İkizler ve yükselen burcu İkizler olanlar, kendinizden ve isteklerinizden emin olmanız gereken bir zaman dilimindesiniz. 5 Kasım da akrep burcunda gerçekleşecek olan yeniay ile çalışma şekliniz ve birlikte çalıştığınız insanlar konusunda önemli kararlar alabilirsiniz. Bir şeylerle artık vedalaşıyorsunuz. Öyle içinizde tuhaf duygular var ki bu duyguların soğukluğu ile daha net kararlar veriyorsunuz.

Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu yengeçler, 6 Kasım’da Venüs’ün Oğlak burcuna geçmesi ilişkilerinizdeki tüm pürüzleri en azından toparlama fırsatı sizlere sunuyor. Bu hem olumlu hem de olumsuz gelişmeleri beraberinde getirebilir. Bazı insanlarla ilgili gerçekleri öğrenebilir, ilişkilerinizi buna göre düzenleyebilirsiniz. Sosyal çevrenizde oldukça popülersiniz. Ama etrafınızda sadece güvenilir kişilerin ve ortakların yer almasını istiyorsunuz.

Aslan

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, size yakışmadığını düşündüğünüz ya da sizi siz yapan değerler olmadığına inandığınız her şeye son veriyorsunuz. Artık tepkilerinizi ortaya koyuyor, kendiniz için daha iyi olan seçeneklere yöneliyorsunuz. 5 Kasım’daki Akrep yeniayı da sizi destekliyor olacaktır. Kararlarınızın arkasında durmanın önemini daha iyi anlayacaksınız.

Başak

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, hızlı ve oldukça yoğun bir hafta sizi bekliyor. Haftanın ilk günü Ay sizin burcunuzda ilerliyor olacak. İşlerinizi düzenlemek ve hepsini güçlü stratejilerle sürdürmek üzere planlamalar yapabilirsiniz. Bu planlar 5 Kasım’daki Akrep yeniayı ile yürürlüğe koyabilirsiniz. Anlaşmalar, iş birlikleri, taşınmalar gündeminizde yer bulabilir. Ya da artık bunları bitiriyor olabilirsiniz.

Terazi

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, bu hafta yönetici gezegeniniz Venüs burç değiştiriyor ve Oğlak burcundaki bu seyir size ilişkilerinizde farklı bir yol izlemeniz gerektiğini anlatıyor. Ayın Terazi burcunda olacağı 2-4 Kasım günlerine dikkat etmelisiniz. Yorgun ve isteksiz hissedebilirsiniz ama bunu daha fazla sürdürmemeyi seçmelisiniz. Kalbinizi ve hedeflerinizi hizaya getiriyorsunuz. Ailenizdeki otorite figürlerinden destek isteyebilirsiniz. Bir şeyler yapmak adına planlar hazırlayabilirsiniz. Size uygun bir iş ya da yaşam alanı oluşturmak için değişikliğe gidebilirsiniz.

Akrep

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, 5 Kasım’da burcunuzda kendinizle ilgili önemli kararların ve zamanların açılışını yapacağınız bir yeniay fazına giriyorsunuz. Artık bundan sonrasının çok farklı olduğu gerçeğiyle yüzleşiyorsunuz. Yönetici gezegeniniz Mars’ın da burcunuzda olması, 5 Kasım’da Merkür’ün de buraya gelmesiyle Kasım ayının ilk haftası sizin için oldukça hareketli geçiyor.

Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, kendinize odaklandığınız ve içten içe önemli hazırlıklar yaptığınız bir hafta sizi bekliyor. Ay’ın Başak burcunda başladığı bu hafta sizi sıkıştıracak gibi görünse de özellikle kariyerinizle ilgili daha faydalı çalışmalar hazırlayabilirsiniz. Elinizdeki imkanları nasıl değerlendirmeniz gerektiğini çok iyi bilmelisiniz.

Oğlak

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, Venüs’ün burcunuza giriş yapacağı bu hafta itibariyle mutlu ilişkilerin, kazançlı iş birliklerinin hayatınıza etki ettiğine şahitlik edebilirsiniz. Normal şartlarda insanların ilgisi, size yaklaşma çabaları sizi rahatsız eder. Ama mesafelerin de bir sonu olduğuna ikna oluyor, kendinizi hayatın size hazırladığı akışa bırakıyorsunuz. Venüs ve Uranüs arasındaki destekleyici sizi sürpriz aşklarla tanıştırabilir.

Kova

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, yorulduğunuz ama bir sonuç alamadığınız her işinizin çözüme kavuştuğuna bu hafta şahitlik edebilirsiniz. Bunu yakalamak için bazı şeyleri değiştirmeniz gerektiğinin farkına varıyorsunuz. 5 Kasım’da Akrep burcundaki yeniay ile bunun önemini daha iyi anlıyorsunuz. Kendinizi sınırlandırdığınız, belli bir sistemin dışına çıkmadığınız iş hayatınızda yeni hareketlilikler söz konusu olabilir. İnsanların size olan bakış açınızı derinden etkileyeceğiniz girişimler yapıyorsunuz.

Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, gizlendiniz ve artık sahneye çıkıyorsunuz. Su grubu mensubu Akrep burcunda 5 Kasım’da gerçekleşecek yeniay ile şanslı etkiler altında olduğunuzu hissedebilirsiniz. İnandığınız değerlerde değişikliğe gidebilirsiniz. Bakış açınızı genişletmeniz gerektiği gerçeğiyle yüzleşiyorsunuz.