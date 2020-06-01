Haftalık Burç Yorumları: 1-7 Haziran Haftalık Burç Yorumları

Burç yorumlarınızı Uzman Astrolog Aygül Aydın açıkladı! 1-7 Haziran haftası burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bu hafta hangi burçlar nasıl davranmalı? Oğlak burcunu 1-7 Haziran haftası neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, bu hafta burçları nelerin beklediğini açıkladı.

KOÇ BURCU

Kendinizi ortaya koymak ve olayları başlatmak için oldukça istekli olurken aynı zamanda risk alamaya da yatkın olacaksınız. Şansınızı bu hafta doğru yönlendirmelisiniz. Hayatınızı pozitif yönde değiştirme şansına sahipsiniz. Eski aşk veya ilişkileriniz ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Bu iletişimlerin devam edebilmesi size bağlı kalacaktır. Egolarınızın kırılması ve hayata yaklaşımınızın değişmesi gerekebilir. Size yapılan açıklamalardan tatmin olamayabilirsiniz. Karşınızdakilere güvenemeyebilir ve geçmişteki hatalara takılabilirsiniz.

BOĞA BURCU

Yeni başlangıçlar hafta ortasına doğru kafanızı meşgul edebilir. Maddi konularla ilgili de oldukça aktif bir hafta sizi bekliyor olacak. Havada var olan belirsizlik maddi sorunlarınızla ilgili risk almamanıza işaret etmektedir. Finansal ilişkilerinizde biraz daha kaygılı ve şüpheci olmalısınız ki daha sağlam adımlar atmalısınız. Hemen herkese her koşulda güvenmeyin. İnsanlar bu süreçte sizi yanlış yönlendirebilirler. İlişkilerde var olan bazı problemlerin üstesinden hafta ortasında gelebilirsiniz.

İKİZLER BURCU

Bu hafta kandırılmalara, yalanlara ve aldatılmalara, dedikodulara dikkat etmelisiniz. İnsanların düşüncelerine ilk kez bu hafta önem vermeyin. Sadece çok yakınlarınıza ve güvendiğiniz kişilere danışmanızda fayda var. İlişkilerde beklentilerin farklı olduğunu anlamanızın da üst üste gelmesi sizi yorabilir. Bu ifadelerim hemen sizin motivasyonunuzu aşağıya çekmesin.

YENGEÇ BURCU

Hayal kırıklıklarınız varsa bu hafta ruhsal gücünüzü toparlayabileceksiniz. Duygusal beklentilerinizin yoluna girmesi ve ilişkilerde beklediğiniz derin bağı yakalayacaksınız. Bu durum sizi hayata karşı oldukça motive edecek. İş ve projelerinizde yakalayacağınız istikrar sizi bu hafta oldukça umutlandıracak. Geçmiş bazı işlerinizi ya da bitirmediğiniz ilişkilerinizi çözüme kavuşturmak ne istediğinizi belirtmek ruhsal anlamda sizi daha huzurlu kılacaktır.

ASLAN BURCU

Bu hafta iyimserliğiniz ve pozitif enerjinizin yerinde olması sizi sosyal çevreniz içerisinde oldukça popüler bir hale getirebilir. Ama ilişkilerde karşınızdaki kişi geçmişe takıntılıysa sizi bu anlamda tedirgin eden eleştirilerle rahatsız edebilir. Kıskançlık veya hoşgörüsüz davranışlar sizi bu hafta biraz yorabilir. Bunları hoşgörü ile karşılayıp yolunuza devam edin ve alınganlık göstermeyin. Alacağınız sürpriz haberlerle kendinizi çok şanslı hissediyor olacaksınız.

BAŞAK BURCU

Gizli kalmış bazı konuları açığa çıkartmak isterken karşınızdakinin yaklaşımlarına karşı siz daha baskın ve eleştirel bir üslup sergilemek isteyebilirsiniz. Bu hafta biraz daha geri planda kalmak için çaba sarf etmeniz gerekmektedir. Bu hafta yeni başlangıçlarınız söz konusu olursa bunla ilgili şartları zorlamamaya çalışın. İlişkilerinizle ilgili ani bitişlere ve başlangıçlara açık olabilirsiniz. Bu haritanıza göre daha isabetli bir yorum sağlar ama genel itibariyle ani gelişen konulara gayet açıksınız.

TERAZİ BURCU

Bu hafta geçmiş konulardan sıyrılmayı iyi başarmalısınız. Hatta artık bu hafta yönetici gezegeninizin ileri hareketine geçmiş olmasıyla daha rahat bir nefes alacağınızı söyleyebiliriz. Bunu fırsat bilip küslüklerinizi tamir edin ve çevreniz sanki size zarar verecekmiş gibi davranmaktan vazgeçin. Elinizin altındaki her şeyi ve herkesi devire devire yürümek sizin doğanıza aykırı bir davranış. Lütfen kırdıklarını toparlayın. Ya benim kırgınlıklarım diyorsanız onlarda toparlanacaktır ama önce siz başlamalısınız.

AKREP BURCU

Bu hafta daha fazla davranışlarınızla konuşun. Geçmiş ilişkilerinizin istenmeyen bir şekilde gündeme gelmesi takıntılarınıza size yeniden hatırlatabilir. Takıntılarınızla hareket etmemelisiniz. Çocuklarınızla ilgili gelişmeler ya da yeni sorumluluklar sizi meşgul edebilir. Bu hafta içinde partneriniz ile olan gerginliğinize daha fazla dikkat etmelisiniz. Ego savaşlarınıza açık olduğunuz bu hafta bu tür konularla sınanabilirsiniz.

YAY BURCU

Kendinize bu hafta bir toparlanma şansı tanıyın. Olaylara bakış açınız değiştirin ve ilişkileriniz adına yeni kararlar alın. Sosyal çevrede popülariteniz artıyor olacak. Aynı zamanda vereceğiniz yeni kararlarla yakın çevrenizi mutlu edebilirsiniz. İletişimsel anlamda yaşadığınız sorunlar ufak tefek denge bulma sorunlarına yol açabilir. Rekabete dayalı problemleri kişisel ego ve hırsınızla birleştirmemeye özen göstermelisiniz. Bu zaman diliminden sonra kendinize bir söz verin ve artık belirsiz yollarda olmayın.

OĞLAK BURCU

Geçmiş ilişkilerle ilgili konuların gündeme gelmesi hayata bakış açınızı değiştirmenizi sağlıyor olacaktır. Hayatınızda her şeyin telafisi mümkün olmayabilir ama en azından bu gayret içerisinde olmanız size iyi gelecektir. Geçmişte gerçekleşen bazı iş ve projeleriniz ile alakalı konularda ya tamam ya da devam kararı alabilirsiniz. Ama her halükarda en doğru kararı veriyor olacaksınız. Hafta ortasından itibaren yaralarınızı onarabileceğiniz kendinizi daha güçlü hissedeceğiniz bazı olaylarla karşılaşabilirsiniz.

KOVA BURCU

Kariyeriniz ile ilgili bazı belirsizlikler sizi yoruyor olabilir. Aynı zamanda belki de parasal kaygılar dört bir yanınızı sarmış da olabilir. Bu yüzden biraz daha iş ve projelerinize odaklanmanız gerekmektedir. Harcamalarınızı iyi kontrol etmelisiniz. Hayatınızla ilgili önemli bir karar verebilirsiniz. Belki taşınma belki yer değişikliği belki parasal anlamda yatırımsal birtakım durumlar önem kazanabilir. Bunlar için acele etmeden hareket etmelisiniz. Hafta ortasından itibaren ev ve aile yaşamınıza dair bazı konular gündeminizde olabilir. Aile üyelerinizden alacağınız finansal desteklerle sorunlarınıza çareler bulabileceksiniz.

BALIK BURCU

Çevrenizden maddi ve manevi destekler görmek istediğinizi belirtebilirsiniz. Geçmişte yaşamış olduğunuz bir aşk hikayesi sizi bugünlerde yeniden önünüze gelebilir ve sizde şartları kendi lehinize oluşturup karşı tarafa sunabilirsiniz. Belki de geçmiş bir ilişkiyi yeni bir formatta yaşamak isteyebilirsiniz. Eğer bir partneriniz var ise onun iş hayatı ile ilgili bazı gelişmeleri sizleri mutlu edebilir. Özellikle geçmişte yaşamış olduğunuz finansal bir sorun varsa eski partnerle bu durumu da çözümlemek için ilk adımları atabilirsiniz. Çalışma ortamınızdaki arka plan işlerine karşı dikkatli olmalısınız.