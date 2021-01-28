Hafif Buruk Hafif Tatlı: Alıç Sirkesinin Faydaları Neler?

Alıç sirkesinin faydaları

Alıç sirkesinin en bilinen özelliği yüksek antioksidan içeriği. Alıç sirkesi yüksek antioksidan özelliği ile kalp ve damar rahatsızlıklarından idrar yolu enfeksiyonlarına kadar vücuda birçok olumlu etki gösterir.

Alıç sirkesi yüksek antioksidan özelliği ile serbest radikallerle baş eder ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Hücre besleyen ve yenileyen etki gösterir. Ayrıca vücudun içindeki antioksidan etki ile kanser risklerini en aza indirir.

Yine antioksidan içeriği sayesinde soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi bağışıklık ve üst solunum yolları hastalıklarında önleyici iyileştirici etki yapar.

İç hastalıkların tedavisinde de destekleyici olan alıç sirkesi damarlarda oluşan yüksek kan basıncı nedeniyle ortaya çıkan yüksek tansiyonu düzenler. Aynı zamanda kalp damar hastalıkları için doğal bir terapidir. Kalp kaslarının güçlenmesine yardımcı olur.

Mide parazitlerini gidermede de etkilidir.

Alıç sirkesi akciğerlerde görülen ağrı ve baskı hissi için bu sirke tüketilebilir.

Metabolizmanın daha hızlı çalışmasına yardımcı olur ve yağ yakımını hızlandırır.

Alıç sirkesi, ruh haline de iyi gelir. Bu besin, sinir, stres, uykusuzluk ve depresif ruh hali gibi problemlere yardımcı olur.

Alıç sirkesinin cilt üzerinde de etkileri vardır. Bazı cilt sorunlarına iyi gelen alıç sirkesi, tahriş, kızarıklık, alerji gibi durumlarda kontrollü şekilde içilebilir.

Cinsel ilişki performansını arttırmada da etkili olan alıç sirkesi, kadınların menopoz dönemlerinde sıcak basması aşırı sıkıntı gibi hallere iyi gelir. Ayrıca yumurtalıkların olumlu etkilenmesini sağlar.

Alıç sirkesi nasıl yapılır?

Malzemeler:

1 kg alıç

3 tatlı kaşığı kaya tuzu

1 adet elma

1 çay bardağı elma sirkesi

2 tatlı kaşığı toz şeker

2 litre su

Hazırlanışı:

Büyük bir kavanoza suyu koyun. Alıçları iyice yıkayıp sularını süzün ve suya ekleyin.

Ardından elmaları dilimleyin ve kavanoza ekleyin.

Tuz, şeker ve sirkeyi de ekledikten sonra kavanozu kapatın ve karışımı iyice çalkalayın.

Alıç sirkenizi karanlık ve serin bir ortamda muhafaza edin.15-20 gün kadar sonra tüm alıçlar dibe çöktüğünde sirkeniz hazır demektir.