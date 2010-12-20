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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Hafif bir atıştırmalık 'Bruchetta'
Beslenme Önerileri

Hafif bir atıştırmalık 'Bruchetta'

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Hafif bir atıştırmalık 'Bruchetta'

"Formuna dikkat edenler için hafif bir atıştırmalık 'Domatesli ve Mantarlı Bruchetta'"

Pratik tarifi, ekonomik malzemesi ve yok denecek kadar az olan kalorisi ile her açıdan hafif bir atıştırmalık olan Bruchetta açlık krizlerinizin en büyük dostu olabilir...

Ayrıca lezzetli olmasının yanı sıra çabuk hazırlanışı ile de misafirlerinize sunacağınız hoş bir ön atıştırmalık olarak mönünüze ekleyebilirsiniz...

Üzerine istediğiniz malzemeyi oluşturabilirsiniz...

Daha baharatlı ya da soslu bir şeyler hazırlamak istiyorsanız tamamen özgürsünüz...



İşte hafif lezzeti ile gönlünüzü fethedecek olan 'Bruchetta'

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