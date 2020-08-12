Gwyneth Paltrow'dan Kinoa Tarifi
"Bildiğiniz gibi yemek yemenin o kadar çok yolu var ki, seçebileceğimiz tonlarca diyet ve yöntem var. Yılladır formuyla imrendiren Gwyneth Paltrow'un ise çıkardığı ve sağlıklı yemek tariflerini içeren "Hepsi İyi" (It's All Good) isimli kitabı var. Bu kitapta ise birçok leziz tarif yer alıyor, üstelik tariflerinin hepsi besleyici ve yapımı şaşırtıcı derecede kolay! Bu tariflerden biri de son yılların popüler ürünü olan kinoa ile yapılan bir tür kısır. Gelin tarifine beraber bakalım..."
İçindekiler:
- 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
- 1 diş doğranmış sarımsak
- 2 büyük lahana yaprağı (sapları atılmış), ince kıyılmış
- 1 fincan kinoa
- Taze çekilmiş karabiber
- 1 adet çırpılmış yumurta
- 2-3 dal yeşil soğan
- 1 + 3/4 su bardağı su
- Deniz tuzu
Tarifler:
- Kinoayı iyice durulayın ve su ve bir tutam tuz ile yüksek ateşte bir tencereye koyun.
- Kinoayı kaynatın, ateşi kısın, tencerenin üzerini kapatın ve tüm sıvı emilene ve kinoayı 12 ila 15 dakika pişirin.
- Altını kapatın, tencere ile kapak arasına kağıt havlu yerleştirin ve kinoayı en az 5 dakika bekletin.
- Yağı ve sarımsağı küçük bir tavada orta ateşte sarımsak yumuşamaya başlayana kadar sadece 1 dakika ısıtın.
- Rendelenmiş lahanayı ekleyin ve ara sıra karıştırarak, lahana solana kadar 2 ila 3 dakika pişirin.
- Kinoayı ekleyin ve iyice ısınana kadar karıştırarak 2 dakika daha pişirin.
- Karışımı tuz ve karabiber ile tatlandırın.
- Karışımı bir kaseye veya bir tabağa koyun, üstüne yumurtayı koyun ve taze soğanları serpin.
- İsterseniz üzerine öğütülmüş karabiber ekleyin.
- Afiyet olsun!