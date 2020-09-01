Güzellik malzemelerinizi kalıcı hale getirmenin 8 yolu

İYİ SAKLAYIN

Güzellik ürünlerinin nasıl daha uzun süre dayanacağını öğrenmek istiyorsanız, unutulmaması gereken en önemli kurallardan biri, kapları kapalı tutmak ve ürünlerinizde hava veya toza izin vermemek. Kaplarınıza hava girmesine izin vermek, ürünün daha hızlı bozulmasına neden olur ve ürünlerinize ne kadar az dokunursanız, temas etmiş olabileceğiniz herhangi bir bakteri ile kirletme şansınız o kadar az olur. Bu nedenle kavanozlardaki kremleri her zaman temiz ellerle tutun ve saklayın. Kapakları da sıkı şekilde kapatın!

ISIDAN UZAK TUTUN

Saç bakım ürünleri ve parfüm gibi kozmetik ürünlerinizi ısı ve nemden uzak tutmak, malzemelerinizi uzun süre kalıcı hale getirmenin kesin bir yoludur. Muhtemelen şampuanınızı ve saç kreminizi duşta tutuyorsunuz, fakat hava ve suyun malzemeleri parçalamasını önlemek için kapakları kapalı tuttuğunuzdan emin olun. Parfümünüzü karanlık ve serin bir alanda saklayın. Makyaj malzemelerinizi sıcak alanlarda tutmayın, bu koruyucuları parçalayarak bakterilere maruz kalmaya daha duyarlı hale getirebilir.

EŞLEŞTİRİN VE KULLANIN

Çoğumuz makyaj malzemelerini israf etmeden karıştırıp kullanmak istiyoruz. Örneğin, atılamayacak kadar fazla bronzlaştırıcınız varsa yüzünüzü vurgulamak için bronzlaştırıcınızı nemlendiriciyle karıştırın veya vücudunuza ışıltılar yapın. Özel bir allık veya yepyeni bir ruj tonu oluşturmak için kalan rujlarınızı karıştırın. Makyajla ilgili pek çok olasılık var, bu yüzden yaratıcı olun ve deneyin!

PAMUK SEÇİMİNİ DOĞRU YAPIN

Bir dahaki sefere pamuk alışverişi yaptığınızda, güzellik malzemelerinizin daha uzun süre dayanmasını sağlamak için pamuklu pedleri pamuk toplarının yerine tercih edin. Pamuk topları daha fazla ürünü emer, bu nedenle ister göz makyajı temizleyici ister toner olsun, pamuklu ped kullanmak yüzeyi doyurmak için daha az ürün gerektirir ve bu da genel olarak güzellik ürününüzün daha az kullanılmasına neden olur. Pamuklu pedler ayrıca çalışmak için daha büyük bir yüzeye sahiptir, böylece makyajı veya ojeyi çıkarırken daha az ped kullanırsınız.

Kozmetik ürünleri kalıcı hale getirmenin o kadar çok farklı yolu var ki, sadece biraz yaratıcılık ve sabır gerekiyor. Amacınız makyaj malzemelerinizi ve zor kazandığınız parayı kurtarmak olmalı!