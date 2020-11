Güzellik Bütçesi Planlamanın 7 Harika Yolu

İşte güzellik bütçesi hazırlamanın ve paranızın karşılığını fazlasıyla almanın 7 harika yolu!



1- İhtiyacınız olmayanları almayın



Güzellik ürünlerine bütçe ayırırken dikkat etmeniz gereken ilk şey, neye ihtiyacınız olduğunu belirlemektir. Her ne kadar makyaj malzemelerinin cezbedici ambalajlarına karşı koymak zor olsa da eğer ihtiyacınız yoksa kendinizi durdurmak için bunu kendinize tekrarlayarak hatırlatın. Ancak öncesinde cilt bakımı, kozmetikler, saç bakımı gibi kullandığınız her şeyin bir listesini yapın ve fazlalıkları eleyin. Kendinizi tek seferde yalnızca bir adet maskara, dudak ürünü, losyon ve göz farı paleti sahip olmakla sınırlayın. Zaten güzel bir koleksiyonunuz varsa, eskileri atın ve yenilerini almayın.



2- İhtiyaçlarınızı derecelendirin



Güzellik ürünleri için bütçe hazırlarken göz önünde bulundurmanız gereken bir diğer konu, ne kadar ayırabileceğinize karar vermektir! Düzenli gelir kaynaklarınızı düşünün ve faturalarınız için ne kadar ihtiyacınız olduğunu, kalan paranın ne kadarını güzellik ürünleri için kullanabileceğinizi belirleyin. Bazıları için güzellik ürünleri olmazsa olmaz listesinde yer alsa da ay sonunda aç kalmaktan daha önemli değildir.

3- Ürünlerin ömrü



Sırada güzellik ürünlerinizi ne sıklıkta yenilemeniz gerektiği konusu var. Mesela saç spreyini bir daha hiç satın alamayacakmış gibi stokluyor musunuz yoksa bittikçe yenisini almayı mı tercih ediyorsunuz? Bir şeye ne sıklıkla ihtiyaç duyduğunuzu belirlemek, bağlı kalabileceğiniz bir bütçe oluşturmanıza da yardımcı olacaktır. Her zaman tarihleri tutturmak zor olabilir, ancak bir tahminde bulunun veya gelecekte referans olması için ne sıklıkla satın aldığınızı not etmeye başlayın.



4- Kullanmadıklarınızı gözden geçirin



Bütçe planlamasındaki bir sonraki ipucu, şu anda kullanmakta olduğunuz ürünlere iyice bir göz atmanız ve işinize ne kadar yaradığını belirlemek olacaktır. Aylardır kullanmadığınız rujunuzun farklı renklerini almak bütçenizi zorlayabilir.

5- Bütçenizi dengeleyin



Geçmişte yaptığınız alışverişleri yeniden gözden geçirdikten sonra, güzellik ürünleri için bütçe oluşturmanın bir sonraki adımı seçeneklerinize göz atmaktır. Gerçekten üst düzey göz makyajı temizleyicisine veya pahalı bir dudak balsamına ihtiyacınız var mı?

En sevdiğiniz ürünleri elde etmenin tek yolu en pahalı olduğu zamanlarda almak değildir. Bunun için listenizdeki ürünlerin indirimlerini takip edin ve fırsatları değerlendirin. Ya da başka bir seçenek olarak, düşük maliyetli ancak popüler diğer ürünleri deneyin, mutlaka içlerinden memnun kaldıklarınız olacaktır.

6- Bildirimlerden kaçının



Bu ipuçlarını uygulamak konusunda kararlıysanız ve tasarruf etmek istiyorsanız, markalardan gelen e-postaları engellemelisiniz. Maliyetleri düşürmeye çalışıyorsanız, iyi bir satıl politikası olan mailleri almak sizi istemsizce alışveriş yapmaya yöneltebilir. Bu reklamlar her şeyin çok parlak, mutlu ve yeni görünmesini sağlar ve sitelerindeki ürünlere kısa bir göz gezdirmemek için kendinize engel olmaya çalışmak zordur.



7- İki kere düşünün



Bütçe hazırlarken, genellikle düşük maliyetli ürünleri tercih etmemiz önerilir ancak yine de bu, her ucuz ürünün alınabileceği anlamına gelmez. Pahalı olanlardan her zaman memnun kalacağınızın garantisi olmadığı gibi, ucuz olması daha iyi olduğu anlamına gelmez! Asla sadece fiyatı için istemediğiniz bir şeyi satın almayın. Çünkü ucuz ürün aldığınızda, sonunda amaçladığınızdan daha fazlasını harcamanız gerekebilir! Seçici olun ve daha ucuzun daha iyi olduğunu düşünmeyin.