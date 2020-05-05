Güzelliğin Mirası: Anne Işıltısı

Her yıl mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü’nde kıymetli anneleri mutlu edecek hediyeleri bulmak önem taşıyor. Yıllarını çocuklarının yüzündeki tek bir gülümsemeye adayan annelere zamana meydan okutacak bakımı ise Sinoz gerçekleştiriyor. Sinoz, her anneyi mutlu edecek profesyonel bakım ürünleri ile Anneler Günü’nün en özel hediyesini seçmeye yardımcı oluyor. Anneler Günü’ne özel hediye paketlerinde gönderilen setler, yüzde 40 indirim ve İstanbul içi aynı gün kargo ile gülümseten seçenekler sunuyor.

Zamana meydan okuyan anneler

Gözlerini bir an olsun çocuklarından ayırmayan annelere Sinoz Göz Çevresi Kremi, emekleriyle dünyanın tüm ödüllerine layık annelere Sinoz’un ödüllü ürünü Leke Kremi ve ışığıyla yıllara meydan okuyan annelere altın parçacıklarıyla mucizevi bakımı sunacak Sinoz 24K Gold Beuty Serum ile bu Anneler Günü’nün yıldızı annelerimiz oluyor.

Sinoz Göz Çevresi Kremi, kafeinden gelen aydınlatıcı ve kırışıklık karşıtı denge ile ışıltılı bakışlara, Pentavitin ve B3 Vitamini ile göz çevresinin neme doymasına yardımcı oluyor.

24 ayar altın parçacıkları ile zenginleştirilen Sinoz 24K Gold Beauty Serum içeriğindeki kolajen ve hyalüronik asidin cilt dokusuna emilimini artırıyor. Hızlı ve doğal botoks etkisi yaratan serum düzenli kullanımda arzu edilen görünümün sağlanmasına destek oluyor. Sinoz 24K Gold Beauty Serum ile ışıltılı, zinde ve genç görünüm hayal olmaktan çıkıyor.

Her ürününde kadınların yanında olan Sinoz, ödüllü Leke Kremi ile de krem formda leke önleme ve cildi nemlendirme avantajı sağlıyor. Meyan kökü ve yüzde 3 C vitamini oranıyla cilde aydınlık ve tek ton görünüm kazandıran Sinoz Leke Kremi içeriğindeki pentavitin ile yoğun nem desteği sağlıyor.