Güveç kaç kalori? 1 porsiyon güveç besin değerleri ve kalorisi...

Güveç yemeğinin içerisindeki ürünler kalori miktarını arttırıyor. 1 porsiyon güveç tüketen kişiler yaklaşık olarak 148 kalori almış oluyor. Yemeğin yapılış tarzı da, kalori miktarını etkiliyor.

Güveç Kaç Kalori?

Yemeklerin her birinde farklı ürünler kullanılıyor. Ürünlerin sahip olduğu kaloriler, yemeğin toplam kalorisini belirliyor. Güveç yemeği için de, ürünlerin kalorisi önemli oluyor. Güveç yemeğinin içinde bulunan malzemeler göz önüne alındığında 148 kalori olarak hesaplanıyor.

1 Porsiyon Güveç Besin Değerli ve Kalorisi

1 porsiyon güveç tüketmek isteyenler besin değerlerini de öğrenmek istiyor. 148 kaloriye sahip olan güveç yemeğinin içinde 4 gram protein bulunuyor. Protein dışında yemekte 8 gram karbonhidrat ve 2 gram yağ bulunuyor. Yağ oranı oldukça düşük bir yemektir.