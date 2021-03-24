Gürgen Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Gürgen Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Gürgen ağacı, ekolojik sistem içerisinde çok büyük bir yere sahiptir. Gürgen ağacının oldukça önemli faydaları bulunmaktadır. Oksijen üretiminin ve var olan oksijenini kalitesi için özellikle gürgen ağaçları doğada önemli bir görev üstlenir. Ayrıca kullanılan pek çok ahşap ürün yine gürgen ağacından yapılır.

Gürgen Ağacı Nedir? Gürgen Ağacı Hakkında Bilgi

Gürgen ağacı bir orman ağacıdır. Oldukça büyük bir yapıya sahip olan gürgeç ağaçları son derece dayanıklı bir yapıya sahiptir. Gürgen ağacı temelinde iki türü bulunan bir familyadan gelmektedir. Birinci türü Karadeniz ikliminde yetişen adi gürgen ağaçlarıdır. Diğer ise doğu ikliminde yetişen Doğu gürgenidir. Karadeniz ikliminde yetişen adi gürgenler genel olarak ışıksız ve nemli ortamlarda yetişirler. Doğu gürgenleri ise iklim fark etmeksizin görülebilirler. Ancak doğu gürgenlerinin boyları on metreyi aşamaz.

Gürgen Ağacı Latince İsmi

Gürgen ağacının Latince ismi Carpinus betulus şeklindedir. Carpinus betulus aynı zamanda bazı kaynaklarda kara gürgen olarak da kabul edilmektedir. Ancak gürgen ağacının genel familyasından bahsedilirken bu isim kullanılır.

Gürgen Ağacı Özellikleri

Gürgen ağaçlarının boyu 20 - 25 metreye kadar ulaşabilir. Adi gürgenlerin yaprakları da tomurcuk şeklinde açar. Kayın ağaçları ile arasındaki en büyük belirgin fark budur. Genel olarak gürgen ağaçları kayın ağaçları ile karıştırılmaktadır. Gövdeleri gri kabuk şeklinde oluşan gürgen ağaçlarının yapraklarının kenarları da dişlidir.

Gürgen Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Gürgen ağacı genel olarak kendi kökünden veya yapraklarındaki tomurcuklar sayesinde yetişen bir ağaçtır. Özellikle ormanlık alanlarda bu şekilde nesli devam edebilmektedir. Ancak bir orman ağacı olduğu için çoğu zaman fidan şeklinde de yetişir. Gürgen ağacı fidanları sonbaharda yaprak döküm evresinde (eylül ve ekim ayının başı), ilkbaharda da ağaçlara su yürümesi evresinde (Nisan aynı mayıs başı) dikilir. Kış ayları yumuşak geçen yerlerde sonbaharda, kışları sert geçen yerlerde ise ilkbahar aylarında dikilmesi uygundur.

Gürgen Ağacı Nerede Yetişir?

Gürgen ağacı son derece dayanıklı bir ağaçtır. Bu özelliği sayesinde yetiştirilme alanları de yaygındır. Çorak arazilerde bile yetişebilir ancak nemli ve yeteri miktarda yağış alan bölgelerde daha çok gelişebilir. Gürgen ağacı çoğunlukla Ege, Marmara, Trakya, Kuzey ve Doğu Anadolu bölgelerinde sıkça görülür.

Gürgen Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Gürgen ağacı uygun olan tüm iklimlerde kendi kendine yetişebilen bir ağaçtır. Aşılama ve budama haricinde başka bir bakıma ihtiyacı yoktur. Ancak kurak iklimlerde susuz bırakılmamasına özen gösterilmesi gerekmektedir. Gürgen ağaçlarının budamaları kış aylarında yaprak dökümünün ardından yapılır. Gürgen ağaçlarının budamaları dallarından bir makas yardımıyla yapılmaktadır. Dalların genel olarak 50 - 60 cm kadar içeriden budanması gürgen ağacının yeniden yeşillenmesi için yeterlidir.

Gürgen Ağacı Yaprak Döker mi?

Gürgen ağaçları, sonbahar aylarında genel olarak eylül ayında ve ekim ayının ortasında yapraklarını döker.

Gürgen Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Gürgen ağacının bakımında iki önemli nokta bulunmaktadır. Budama ve aşılama. Bunun haricinde hastalıklı olan ağaçların tedaviye alınması devamlılığı itibari ile çok önemlidir. Aşılama döneminde aşılamaların yapılması ve budama döneminde dallarının sağlıklı bir şekilde budanması oldukça büyük önem taşımaktadır.

Gürgen Ağacı Faydaları Nelerdir?

Gürgen ağacının insanlar için oldukça büyük bir oksijen kaynağı olduğu bilinmektedir. Kent içi ormanlarda dahil bu özelliği nedeniyle gürgen fideleri bulunmaktadır. Gürgen ağacı ahşap sektöründe de sıkça kullanılır.

Gürgen Ağacı Hastalıkları Nelerdir?

Gürgen ağacının en bilinen hastalığı at kestanesi kanseri olarak bilinen kabuklarda görülen zararlı mantarlar ve bakterilerin neden olduğu hasarlardır. Bunların haricinde karaağaç ölümü, yaprak döken gibi hastalıklar da gürgen ağaçlarında nadir de olsa görülmektedir. En çok görülen ağaçlarda mantarlaşmadır.

Gürgen Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Gürgen Ağacı Kullanım Alanları

Gürgen ağacının gövdesinden ahşap sektöründe pek çok şey üretilmektedir. Dayanıklı yapısı sayesinde ahşap gemilerde dahi kullanılabilmektedir. Kışın özellikle soba kullanılan yerlerde odun olarak da gürgen ağacı tercih edilmektedir.