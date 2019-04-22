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GeriKadın Sağlığı Günlük Yaşantınıza Dahil Etmeniz Gereken Bitkiler
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Kadın Sağlığı
MAHMURE ÖZEL

Günlük Yaşantınıza Dahil Etmeniz Gereken Bitkiler

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Günlük Yaşantınıza Dahil Etmeniz Gereken Bitkiler

"Bitkiler bağışıklık sisteminizin güçlenmesinden, kanser hastalığının tedavisine yardımcı olmaya kadar birçok hastalığın tedavisinde kullanılır. İnsanların hastalıklarını doğal yollardan engelleme ve yok etmeye yarayan bu bitkileri günlük yaşantınıza da dâhil etmeniz gerekiyor. İşte günlük yaşantınıza dâhil etmeniz gereken bitkiler…"

1- Zerdeçal

Zerdeçal içerisinde bulunan anti-enflamatuar özelliği sayesinde cilt hastalıklarından, vücutta oluşan ağrılara kadar birçok hastalığın tedavisine yardımcı olur. Günlük içtiğiniz sulara veya çaylara edebilirsiniz.

2- Mor salkım

Adını belki de ilk defa duyduğunuz bu bitki sayesinde cildinizde ki kırışıklıkları azaltarak yaşlanmanızı yavaşlatacaktır. Çeşitli cilt hastalıklarının tedavisinde de kullanılır. Günlük yaşantınızda çay halinde tüketebilirsiniz.

Günlük Yaşantınıza Dahil Etmeniz Gereken Bitkiler

3- Fesleğen

Dokunduğunuz anda mükemmel kokusunu etrafa dağıtan fesleğen bitkisi sandığınızdan daha yararlı. Ferahlatıcı aromaya sahip olan fesleğen açık yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur. Günlük yaşantınızda yemeklerinizi ve içeceklerinize aroma vermesi amacı ile kullanabilirsiniz.

Günlük Yaşantınıza Dahil Etmeniz Gereken Bitkiler

4- Kuşkonmaz

Kuşkonmaz bitkisi cinsel gücünü arttırmak isteyenler için birebirdir. Sertleşme ve sperm sayısını arttırma gibi özelliklere sahiptir. Yemeklerinizin yanında garnitür olarak tüketebilirsiniz.

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