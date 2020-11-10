Günlük Stilinizi Gece Kombinine Dönüştürmenin İpuçları

Spor ayakkabılarınızı topuklularla değiştirin



Çalışırken ya da okula giderken rahat ayakkabıları tercih ediyorsanız, kıyafetinizi gündüzden geceye uyarlamak için ihtiyacınız olan tek şey bir çift topuklu ayakkabıdır. Parlak, yüksek topuklu stilettolar, geceye ayak uydurmanızı sağlar.



Takılarınızı yenileyin



Muhtemelen gün içinde cesur aksesuarları çok fazla kullanmıyorsunuzdur. Gündelik kıyafetleri dengede tutan zarif ve rahat aksesuarları, geceye çevirmek için gösterişli mücevherlere başvurabilirsiniz. Çünkü parlak bir kolye, kıyafeti anında renklendirmeye yarar.



Bu yıl sallantılı küpeler çok moda, ancak iş yeri için tam olarak harika sayılmazlar. Uzun, sallantılı küpelerinizi seviyor ancak ofiste takmak istemiyorsanız, onları şık bir gece için saklayın. Basit küpelerinizi, zamanınız daraldığında ve gece görünümünüzü hızla güncellemek istediğinizde bu cesur küpelerle değiştirilebilirsiniz.







Kalem eteğinizi mini etekle değiştirin



İş hayatında tercihiniz daha çok klasik görünümlü kalem eteklerden yana olabilir. Ancak bu parçalar gece gezmeleri için pek de uygun değildir. Onun yerine, mini bir etekle akılları baştan almayı deneyin!



Görünümünüzü tazeleyin



Çok sık lens takmayı sevmeyenlerdenseniz, normal yaşantınızda gözlük kullanmayı tercih ediyorsunuz demektir. Ancak gece dışarı çıkarken tüm görünümünüzü tamamen yenilemek istiyorsanız, gözlüklerinizi bir gecelik ofiste bırakıp, yerine lens takmayı seçerek başka birine dönüşebilirsiniz!







Çantanızı yenileyin



Hemen hepimizin, bütün gün ihtiyacımız olan her şeyi doldurabildiğimiz, en az bir tane iş çantası vardır. Ancak gece eğlencelerinde, ilk adım bu 'iş çantasından' hızlı bir şekilde kurtulmak ve bunun yerine küçük bir portföy çantayla yola çıkmaktır.



Saçınızı değiştirin



Yeni bir saç stilinin havanızı bir anda değiştirebileceğini az çok tahmin edersiniz. Gün içinde saçınızı genellikle topluyorsanız, dışarıda eğlenceli bir gece geçirmek için bu kez özgür bırakın! Böylelikle görünüşünüzü tamamen yenileyebilir ya da birkaç kişinin dikkatini çekebilirsiniz, her iki durumda da karlı çıkan siz olursunuz.

