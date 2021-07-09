Günlük Burç Yorumları: 9 Temmuz Cuma Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Net olun!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Bugün kafa karışıklığı yaşamaya çok müsait bir gün. İlişkilerinizde ne istediğinizi bilmeyen bir yapıda olabilir ve gerçekleşmeyen bazı beklentiler sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Sağlığınıza dikkat edin! Bugün tükettiğiniz günlük besinler, kullandığınız ilaçlar ve zararlı alışkanlıklarınız sorun yaratabilir. Sağlıklı yaşam için hayatınıza çeki düzen verin.

9 Temmuz Koç burcu yorumu

Bugün aile özlemini hissedebilir ve onlarla vakit geçirmek için plan yapabilirsiniz. Aileniz ile birlikte vakit geçirmek hepinize iyi gelebilir.

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9 Temmuz Boğa burcu yorumu

Yakın çevrenizin sizlerle yeterli seviyede ilgilenmemesinden şikâyetçi olacağınız bazı durumlar söz konusu olabilir.

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9 Temmuz İkizler burcu yorumu

Kendinizi öfkeli hissedebilir ve olumsuz düşünceler içinde olabilirsiniz.

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9 Temmuz Yengeç burcu yorumu

Kendinize olan güveninizin geri gelmesi ikili ilişkilerinize pozitif yansıyabilir ve kendinizi hafiflemiş hissedebilirsiniz.

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9 Temmuz Aslan burcu yorumu

Bugün yalnız kalmak isteyebilir ve çevrenizden kendinizi izole etmek isteyebilirsiniz.

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9 Temmuz Başak burcu yorumu

Arkadaş çevreniz aşk hayatınızı eleştirebilir. İnsanlara bu konuda söz hakkı vermemeli ve bu durumu ilişkinize yansıtmamaya özen göstermelisiniz.

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9 Temmuz Terazi burcu yorumu

Partnerinizle sosyal çevreniz nedeniyle tartışma içerisine girebilirsiniz.

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9 Temmuz Akrep burcu yorumu

Seyahat programı yapmak istiyor olabilirsiniz. Şu aralar seyahat planlaması için yanlış bir zamanlama olabilir.

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9 Temmuz Yay burcu yorumu

Geçmiş deneyimlerinizin tekrarlanabilir endişesi içerisinde olmanız kaygı düzeyinizi arttırabilir ve bazı sağlık problemlerini tetikleyebilir.

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9 Temmuz Oğlak burcu yorumu

Fazla çevreye sahip olmanız sizi biraz yoruyor olabilir. Arkadaşlık ilişkilerinizi gözden geçirip çevrenizde elemeler yapabilirsiniz.

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9 Temmuz Kova burcu yorumu

Çalışma hayatınızda değişikliğe gidiyorsunuz. Aldığınız karar size yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

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9 Temmuz Balık burcu yorumu

Sürekli ilgi beklemeniz karşı tarafı zorlayabilir ve ilişkiniz bu durumdan olumsuz etkilenebilir.

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