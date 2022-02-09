Günlük Burç Yorumları: 9 Şubat 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Alınganlık yapmayın.

Ay, Boğa burcunda boşlukta ilerliyor ve saat 13.49’de İkizler burcuna geçiyor. Gerçek duyguların yüzeye çıktığı bir gün. Kendi duygularının gerçeğini kabul et. Yaşadığın her duyguyu kucakla, ancak bu şekilde ilerlersin. Alınganlık yapabildiğiniz konular olabilir. İletişiminizi sadeleştiriyor ve iyice içinize kapanıyor olabilirsiniz. Sevdiklerinizin endişelenmesine sebep olmadan kendinizi ifade etmelisiniz.Tek başınıza yüklerinizden kurtulmak yerine ailenizden destek almayı düşünmelisiniz. Komşularınız sizi rahatsız ediyor olabilir. Sorun yaşadığınızı samimi bir dille karşı tarafa iletebilirseniz, anlayışla karşılanabilirsiniz.

Günün Motivasyon Sözü: “Hiçbir şey, tecrübe edilene kadar asla gerçek olmaz.” John Keats

9 Şubat Koç burcu yorumu

Toplum önünde konuştuğunuz konularla büyük ses getireceksiniz.

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9 Şubat Boğa burcu yorumu

Ticari faaliyetleriniz ile ilgili hukuki bildirimler alabilirsiniz.

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9 Şubat İkizler burcu yorumu

Samimi olduğunuz arkadaşlarınızla yollarınızı ayırma durumuna gelebilirsiniz.

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9 Şubat Yengeç burcu yorumu

Zamanının geldiğini içsel olarak hissederek kendinizde kişisel bir değişime gideceksiniz.

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9 Şubat Aslan burcu yorumu

Çalışma alanınızda yeni bir sözleşme imzalıyorsunuz

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9 Şubat Başak burcu yorumu

İlişki anlayışınızda değişime gidiyorsunuz.

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9 Şubat Terazi burcu yorumu

Ailenizle yeni bir gayrimenkul almak için anlaşmaya varıyorsunuz.



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9 Şubat Akrep burcu yorumu

İletişiminizi beğenmeyen kişiler olabilir.

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9 Şubat Yay burcu yorumu

Bilinçli ve soğukkanlı hareket etmek isteyince daha fazla sorunlarla uğraştığınızı düşünüyorsunuz.

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9 Şubat Oğlak burcu yorumu

Yeni bir ortaklığa başlangıç yapmak üzere harekete geçiyorsunuz.

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9 Şubat Kova burcu yorumu

Arkanızdan konuşulan dedikoduları öğrendiğiniz bir gün.

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9 Şubat Balık burcu yorumu

Sivil toplum kuruluşlarına görevlerini tam anlamıyla eksiksiz yerine getirmedikleri için şikayetleriniz olacaktır.

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