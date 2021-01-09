Günlük Burç Yorumları: 9 Ocak Cumartesi Günlük Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Herkesin hayatı kendine…

Ay, Akrep burcunda ilerliyor ve saat 14.15’de Ay, Yay burcuna geçiyor. Olayların senin kontrolün dışında gelişebileceği bir gün olmaması için sabırlı olman ve sessiz kalman gereken bir zaman dilimi. Merkür ve Mars arasındaki kare açı senin daha dik konuşmana neden olabilir. Hiç müdahale etmeden olayların senin hayrına gelişebileceğini görmemen mümkün. Özellikle kadınların kendini daha fazla rekabet içinde hissedeceği bir gün. Kıyaslamalardan kaçın.

9 Ocak Koç burcu yorumu

Güne eski alışkanlıklarınızı yıkmak için adım atarak başlıyorsunuz. Duygularınızı kontrol etmek de zorlanmanız sizleri harekete geçirmiş olabilir.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

9 Ocak Boğa burcu yorumu

Duygusal gelgitler yaşayabilirsiniz. İçinize attığınız duygular dışarı çıkmak için çabalıyor olabilir. Bırakın kendilerini ifade etsinler ve rahatlasınlar.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

9 Ocak İkizler burcu yorumu

Fiziksel sağlığınızı ihmal ettiğinizin farkına varabilirsiniz. Düzenli beslenme ve sağlıklı yaşamı geriye attığınız gün yaşam kalitenizde geriye gidecektir.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

9 Ocak Yengeç burcu yorumu

Kendinizi ifade edemiyor olabilirsiniz. Konuşmaya başlayınca anlaşılamamak kendi içinize kapanmanıza yol açabilir.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

9 Ocak Aslan burcu yorumu

Öfkeli olabileceğiniz bir gün olabilir. Çevrenize, ailenize agresif hareketler sergilememeye odaklanmalısınız.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

9 Ocak Başak burcu yorumu

Ruhunuzun sıkıştığı bir gün olabilir. Geçmiş konuları düşünmek ve tekrar gün yüzüne çıkarmak sizlere kazanç sağlamayacaktır.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

9 Ocak Terazi burcu yorumu

Duygusal gelgitler yaşayabilirsiniz. İçinizde tutmanız sizleri dibe çekiyor olabilir. Paylaşmaya çalışmalısınız.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

9 Ocak Akrep burcu yorumu

Partnerinizle diyaloglarınız da bir ima yaratabilirsiniz. Düşünceleriniz net ise açık konuşmayı denemek karşınızdaki insana saygınızı ortaya koyacaktır.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

9 Ocak Yay burcu yorumu

Duygusal olabileceğiniz bir gün. Sıkışmış hissederseniz kendinizi dostlarınızla konuşmalısınız. İçinizde yaşarsanız yalnızlık sizleri daha çok dibe çekecektir.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

9 Ocak Oğlak burcu yorumu

Bir türlü aşk hayatınızı düzene koyamıyorsunuz. Zoru oynamaktan bıkmadınız mı? Yalnızlığınız için bahane aramayın en büyük engel kendinizsiniz.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

9 Ocak Kova burcu yorumu

Toplum önünde alışılmışın dışında davranışlar sergileyebilirsiniz. Yanlış anlaşılmamalara karşın biraz kendinize hâkim olmayı denemelisiniz.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

9 Ocak Balık burcu yorumu

Felsefik konuşmalar yapmak istiyorsunuz fakat sohbet edebileceğiniz dostlarınız olmayabilir.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!