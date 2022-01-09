Günlük Burç Yorumları: 9 Ocak 2022 Pazar Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Ay, Koç burcunda ilerliyor. Güneş ve Venüs, Oğlak burcunda kavuşuyor. Bu durum sizi üzen ve yıpratan koskoca 8 senelik bir döngüyü bitirip yeni bir serüvene sizleri taşıyor. Kendinizi yeniden yapılandırdığınız ve yeni kararlar içine gittiğiniz bugün kendinize bir söz verin. Artık toksik ve bağımlılık şekline gelmiş ilişkilerden uzak durun. Bugün Ay ve Kiron kavuşumuyla yaralayıcı konuşmalar içine girebilirsiniz. Özetle sizin için iyi olmayan bir ilişkide ya da size acı veren yerlerde vakit kaybetmeyin.

Zaman değerli ve kime harcadığınıza iyi bakın. Şuan içinizdeki bu öfke belkide sadece kendinizedir. Hayatınıza karşı bazı sorumluluklarınız olduğunu daha yakından keşfedeceksiniz. Bunları bir plana dökmek ve pratik çözümler bulmanız gereken bir süreç başlıyor. Sürekli şikâyet ederek veya sürekli bir şeyleri ve birilerini eleştirerek iyileşmek de başkalarına iyi gelmek de mümkün değildir. Kendimizle kurduğumuz değer ilişkisini zedeleyen değil bu ilişkiyi destekleyen, bize ‘çiçek açtıran’ insanlarla ilişkilerimize ağırlık vermemiz yaşam kalitemizi de arttırır.

Günün Motivasyon Sözü: “Durmadığın sürece ne kadar yavaş gittiğin önemli değil.” Konfiçyüs

9 Ocak Koç burcu yorumu

Yalnız kalmak isteyebilirsiniz.

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9 Ocak Boğa burcu yorumu

Kendinize zaman ayıramıyor iseniz çevrenizden yardımlar almalı ve aile bireyleri ile görev paylaşımı yapmalısınız.

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9 Ocak İkizler burcu yorumu

Çevrenizi değiştirme ve farklı yerler keşfetme isteğiniz olabilir.

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9 Ocak Yengeç burcu yorumu

Özgürlüğünüze müdahale edilmesini istemiyor olabilirsiniz.

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9 Ocak Aslan burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde sorumlulukları üzerinize alarak tek taraflı yürütmenin savaşını veriyor olabilirsiniz.

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9 Ocak Başak burcu yorumu

Çalışma alanınızda kısıtlanmanız verimli çalışmanızı engelliyor olabilir.

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9 Ocak Terazi burcu yorumu

İkili ilişkiler biraz stresli olabilir.



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9 Ocak Akrep burcu yorumu

Ailenizdeki kadın figürleri ile aranızda küçük tartışmalar yaşanabilir.

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9 Ocak Yay burcu yorumu

Çevrenizdeki bazı kişiler ile iletişiminizi sonlandırabilirsiniz.

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9 Ocak Oğlak burcu yorumu

Finansal konularda bazı yanlış kararlar alabilirsiniz.

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9 Ocak Kova burcu yorumu

Kişisel özgürlüğünüze önem verdiğiniz bir gün olacaktır.

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9 Ocak Balık burcu yorumu

Yeni ve farklı bir sosyal çevre edinmek için girişimde bulunabilirsiniz.

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